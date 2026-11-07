Lịch thi đấu bóng chuyền nam VĐQG hôm nay 7.11: Đại chiến bán kết

Ở trận bán kết đầu tiên, đương kim vô địch Biên phòng MB đối đầu LPBank Ninh Bình lúc 14 giờ 30. Với phong độ ổn định trong phần lớn thời gian vòng bảng, Biên phòng MB tiếp tục được đánh giá cao ở khả năng cạnh tranh chức vô địch.

Biên phòng MB được đánh giá cao hơn đối thủ ở bán kết. Ảnh: VFV

Hai thất bại mà đội bóng của HLV Trần Đình Tiền phải nhận đều diễn ra khi họ đã sớm bảo đảm vị trí dẫn đầu, thời điểm ban huấn luyện chủ động giữ sức cho các trụ cột. Điều đó cho thấy thực lực và chiều sâu đội hình của nhà đương kim vô địch.

Trong khi đó, trận bán kết còn lại lúc 19 giờ 30 là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Thể công Tân Cảng và chủ nhà Công an TP.HCM. Đội bóng ngành Công an đang có thêm động lực khi hướng đến mục tiêu đòi lại món nợ thất bại trước Thể công Tân Cảng ở bán kết mùa giải năm ngoái.

Không chỉ muốn góp mặt ở trận đấu cuối cùng, Công an TP.HCM còn đặt tham vọng chinh phục chức vô địch trên sân nhà.

Theo lịch thi đấu, hai đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết ngày 8.11, còn hai đội thua tranh hạng ba.

Ở nhóm tranh trụ hạng, Hà Nội đối đầu Đà Nẵng, trong khi TP.HCM chạm trán Sanest Khánh Hòa. Bốn đội phải nỗ lực để bảo vệ vị trí tại giải đấu.

Hai đội giành chiến thắng sẽ chính thức trụ hạng, còn hai đội thất bại bước vào trận play-off quyết định suất xuống hạng duy nhất.