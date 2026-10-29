Lịch thi đấu bóng chuyền nam VĐQG hôm nay 29.10

Lúc 12h00, Thể công Tân Cảng chạm trán LPB Ninh Bình. Đây là màn so tài có ý nghĩa với cả hai đội trong cuộc cạnh tranh thứ hạng ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Công an TP.HCM là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch

Khi lịch thi đấu diễn ra liên tục, việc duy trì thể lực, tổ chức chiến thuật hợp lý và hạn chế sai sót ở những thời điểm then chốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Đến 14h30, Biên phòng MB đối đầu Đà Nẵng. Với vị thế của nhà đương kim vô địch, đội bóng áo lính được kỳ vọng thể hiện bản lĩnh và khả năng kiểm soát thế trận.

Trong khi đó, Đà Nẵng cần phát huy tinh thần thi đấu, cải thiện hiệu quả tấn công và tổ chức phòng thủ chắc chắn nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Trận đấu lúc 17h00 là cuộc so tài giữa Sanest Khánh Hòa và Hà Nội. Cả hai đội đều hướng đến chiến thắng để cải thiện vị trí, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Vì vậy, sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố quan trọng.

Khép lại ngày thi đấu lúc 19h30 là trận "derby" giữa Công an TP.HCM và TP.HCM.

Cuộc đối đầu cùng thành phố hứa hẹn mang đến màn cạnh tranh quyết liệt khi hai đội đều cần kết quả tích cực cho mục tiêu riêng. Sự am hiểu đối thủ cùng áp lực từ tính chất "derby" có thể khiến trận đấu trở nên khó lường.

Với 4 cặp đấu trải đều trong ngày, lượt trận 29.10 được kỳ vọng tiếp tục làm nóng cuộc đua thứ hạng và trụ hạng tại Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026.