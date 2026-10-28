Lịch thi đấu bóng chuyền nam VĐQG hôm nay 28.10: Khai màn rực lửa

Sau giai đoạn đầu tiên, Biên phòng MB dẫn đầu bảng xếp hạng, theo sau là Công an TP.HCM với 5 chiến thắng. Thể công Tân Cảng, Hà Nội và Ninh Bình cùng có 4 trận thắng, 3 trận thua. Trong khi đó, TP.HCM thắng 2 trận, còn Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa mới có một lần giành chiến thắng.

Biên phòng MB (áo trắng) là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Ảnh: P.V

Theo thể thức, các đội tiếp tục thi đấu vòng tròn một lượt ở giai đoạn 2. Thành tích hai giai đoạn được cộng dồn để xác định thứ hạng chung cuộc. Bốn đội đứng đầu giành vé vào bán kết, trong khi bốn đội còn lại phải cạnh tranh suất trụ hạng.

Lúc 12h00 hôm nay 28.10, Thể công Tân Cảng gặp Hà Nội trong trận khai màn. Dù được đánh giá cao hơn, Thể công Tân Cảng vẫn cần thận trọng trước đối thủ đang có phong độ tốt.

Hà Nội đã giành 4 chiến thắng ở giai đoạn 1 và chỉ thua những đội bóng mạnh như Biên phòng MB, Thể công Tân Vảng và Công an TP.HCM.

Lịch thi đấu ngày 28.10. Ảnh: VFV

Đến 14h30, Ninh Bình đối đầu Đà Nẵng. Đội bóng Cố đô cần thêm chiến thắng để bám đuổi nhóm dẫn đầu, trong khi Đà Nẵng quyết tâm cải thiện thành tích.

Lúc 17h00, Biên phòng MB chạm trán chủ nhà TP.HCM. Đội bóng quân đội có phong độ ấn tượng, nhưng TP.HCM được bổ sung hai ngoại binh Armin Afshin Far (Iran) và Chan Veasna (Campuchia), hứa hẹn tạo thêm sức cạnh tranh.

Khép lại ngày thi đấu lúc 20h00 là màn so tài giữa Công an TP.HCM và Sanest Khánh Hòa. Với lực lượng mạnh, đội chủ nhà hướng đến chiến thắng để củng cố vị trí trong nhóm đầu.