Lịch thi đấu bóng chuyền nam VĐQG 2026 hôm nay 8.11: Chung kết đỉnh cao

Biên phòng MB đang hướng đến chức vô địch thứ ba liên tiếp sau khi đăng quang ở hai mùa giải 2024 và 2025. Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp đội bóng quân đội góp mặt ở trận chung kết.

Biên phòng MB hướng đến mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch. Ảnh: VFV

Sức mạnh của Biên phòng MB đến từ dàn nội binh đồng đều, giàu kinh nghiệm như Ngọc Thuân, Văn Duy, Văn Hiệp, Duy Tuyến và Thế Khải. Đội bóng này còn có lợi thế về thể lực sau chiến thắng khá dễ dàng 3-0 trước LPBank Ninh Bình ở bán kết.

Trong khi đó, Công an TP.HCM sở hữu hai ngoại binh chất lượng là Farhan Halim (Indonesia) và Morteza Sharifi (Iran).

Đặc biệt, Farhan đã thể hiện vai trò quan trọng trong màn ngược dòng thắng Thể công Tân Cảng 3-2 ở bán kết. Tuy nhiên, việc phải thi đấu 5 set có thể ảnh hưởng đến thể lực của đội bóng ngành công an.

Lịch thi đấu ngày 8.11

Trước trận chung kết, ngày thi đấu cuối còn có trận tranh suất trụ hạng giữa Hà Nội và Sanest Khánh Hòa lúc 14h30. Cả hai đều trải qua mùa giải khó khăn và buộc phải nỗ lực để tránh nguy cơ xuống hạng.

Hai trận phân hạng khác gồm Đà Nẵng gặp TP.HCM lúc 12h để tranh hạng 5 và LPBank Ninh Bình đối đầu Thể công Tân Cảng lúc 17h trong trận tranh hạng 3.

Các trận đấu được phát sóng trên các nền tảng truyền hình và trực tuyến của VTVCab.