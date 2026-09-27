Lịch thi đấu bóng chuyền nam ASIAD 2026 hôm nay 27.9: Việt Nam quyết đấu Ấn Độ

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Ấn Độ, Qatar và Hồng Kông (Trung Quốc). Trên bảng xếp hạng thế giới, Ấn Độ đứng thứ 49, hơn Việt Nam 9 bậc.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm thắng Ấn Độ để có cơ hội vào tứ kết

Đội bóng Nam Á vừa cho thấy năng lực đáng kể tại Giải vô địch châu Á 2026. Dù thua Trung Quốc 0-3 vẫn khiến đối thủ phải rất vất vả ở hai set cuối, lần lượt với điểm số 26-28 và 25-27. Sau đó, Ấn Độ đánh bại New Zealand 3-0.

Vì vậy, trận ra quân mang ý nghĩa bản lề với Việt Nam. Một chiến thắng sẽ giúp Ngọc Thuân và các đồng đội tạo lợi thế về điểm số, đồng thời củng cố sự tự tin trước những trận đấu tiếp theo.

Đội tuyển Việt Nam bước vào ASIAD với sự tự tin sau cột mốc lịch sử vô địch SEA V.Cup 2026, trong đó đánh bại Thái Lan 3-2 ở chung kết.

Tuy nhiên, sân chơi châu lục có tính cạnh tranh hoàn toàn khác, đòi hỏi đội tuyển phải duy trì sự tập trung và phát huy tối đa sức mạnh.

Nếu giành được ít nhất một chiến thắng trước Ấn Độ hoặc Qatar, đồng thời hoàn thành mục tiêu trước Hồng Kông (Trung Quốc), cơ hội vào tứ kết sẽ rộng mở cho đội tuyển Việt Nam.

Ngoài trận Việt Nam - Ấn Độ, ngày 27.9 còn có các trận Hàn Quốc - Philippines, Pakistan - Kazakhstan, Indonesia - Thái Lan, Trung Quốc - Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản - Uzbekistan, Hồng Kông (Trung Quốc) - Qatar.

Lịch thi đấu ngày 27.9:

8h00: Iran - Kyrgyzstan (bảng B)

8h00 : Qatar - Hồng Kông (Trung Quốc) (bảng C)

11h00 : Hàn Quốc - Philippines (bảng D)

11h00 : Pakistan - Kazakhstan (bảng A)

14h00 : Indonesia - Thái Lan (bảng B)

14h00 : Việt Nam - Ấn Độ (bảng C)

17h00 : Trung Quốc - Đài Bắc Trung Hoa (bảng D)

17h20 : Nhật Bản - Uzbekistan (bảng A)