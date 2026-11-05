Lịch thi đấu bóng chuyền hôm nay 5/11/2026: 4 trận đấu quyết định thứ hạng

Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 bước vào ngày thi đấu cuối cùng của giai đoạn 2 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Dù bốn suất bán kết đã được xác định, những trận đấu ngày 5/11 vẫn có ý nghĩa quan trọng trong việc phân định thứ hạng, qua đó quyết định các cặp đấu ở vòng tiếp theo.

Lịch thi đấu bóng chuyền hôm nay 5/11/2026

Theo lịch của ban tổ chức, ngày 5/11 có 4 trận đấu, bắt đầu từ 12h00 và kết thúc với cuộc đối đầu lúc 19h30.

Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.

Các trận đấu của giải được tường thuật trên hệ thống truyền hình và nền tảng trực tuyến thể thao, trong đó có kênh YouTube của VTVCab. Người hâm mộ cần kiểm tra lịch phát sóng cụ thể của VTV6, VTVgo và VTVCab trước giờ thi đấu.

Biên Phòng MB tìm lại chiến thắng sau thất bại đầu tiên

Trận đấu giữa Biên Phòng MB và LPBank Ninh Bình lúc 14h30 là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất ngày 5/11.

Biên Phòng MB bước vào lượt trận này sau khi để thua Thể Công Tân Cảng 1-3 trong cuộc đối đầu ngày 4/11. Đây là thất bại đầu tiên của đội đương kim vô địch tại giải năm nay, chấm dứt chuỗi 12 trận toàn thắng trước đó.

Dù vậy, kết quả này không làm thay đổi vị trí dẫn đầu của Biên Phòng MB. Đội bóng áo lính đã tạo được khoảng cách đủ an toàn để giữ ngôi đầu trước khi khép lại vòng bảng.

Cuộc gặp LPBank Ninh Bình vì thế là dịp để Biên Phòng MB điều chỉnh những vấn đề bộc lộ trong thất bại trước Thể Công, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho vòng bán kết.

Ở phía đối diện, LPBank Ninh Bình đã chắc suất trong nhóm bốn đội mạnh nhất. Đội bóng này cần một kết quả thuận lợi để cải thiện vị trí, tránh phải gặp đối thủ quá mạnh ngay ở bán kết.

Thể Công Tân Cảng hướng tới chiến thắng tiếp theo

Sau màn trình diễn ấn tượng trước Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng tiếp tục ra sân lúc 12h00 ngày 5/11, gặp Sanest Khánh Hòa.

Chiến thắng 3-1 trước đương kim vô địch cho thấy Thể Công đang có phong độ tốt ở thời điểm quan trọng của mùa giải. Khả năng tổ chức tấn công đa dạng, hiệu quả chắn bóng cùng sự ổn định trong những thời điểm quyết định là điểm tựa cho đội bóng này.

Tuy nhiên, Thể Công vẫn cần duy trì sự tập trung khi đối đầu Sanest Khánh Hòa. Đối thủ đang nằm trong nhóm phải tranh trụ hạng nên từng điểm số đều có ý nghĩa quan trọng.

Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Thể Công sẽ có thêm sự tự tin trước vòng bán kết, nơi thử thách được dự báo khó khăn hơn nhiều.

Công an TP.HCM và cuộc đua vị trí trước bán kết

Ở trận đấu muộn nhất trong ngày, Công an TP.HCM gặp Đà Nẵng lúc 19h30.

Đại diện ngành công an là một trong bốn đội giành quyền vào bán kết mùa giải năm nay. Với lực lượng có nhiều cầu thủ chất lượng và lợi thế thi đấu tại TP.HCM, đội bóng này đặt mục tiêu kết thúc giai đoạn 2 bằng kết quả tích cực.

Trong khi đó, Đà Nẵng cần cải thiện phong độ để chuẩn bị cho các trận đấu phân hạng quan trọng sắp tới.

Trận TP.HCM gặp Hà Nội lúc 17h00 cũng đáng chú ý khi cả hai đội đều nằm ngoài nhóm bốn đội dẫn đầu. Kết quả cuộc đối đầu có thể ảnh hưởng đến thứ hạng và vị thế của mỗi đội trước vòng tranh trụ hạng.

Lịch bán kết và chung kết bóng chuyền nam VĐQG 2026

Sau khi kết thúc các trận đấu ngày 5/11, giải sẽ tạm nghỉ một ngày trước khi bước vào vòng đấu quyết định.

Bốn đội đã giành quyền vào bán kết gồm Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TP.HCM và LPBank Ninh Bình.

Theo thể thức thi đấu, đội dẫn đầu gặp đội xếp thứ tư, trong khi hai đội đứng thứ hai và thứ ba đối đầu ở trận bán kết còn lại.

Bởi vậy, lượt trận ngày 5/11 vẫn rất đáng chờ đợi, dù danh sách bốn đội mạnh nhất đã sớm được xác định. Kết quả các cuộc đối đầu sẽ giúp hoàn thiện cục diện trước khi giải bước vào những trận tranh chức vô địch.