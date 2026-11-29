Các đội bóng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quan trọng ở vòng bảng nhằm tích lũy điểm số, tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền đi tiếp. Mở đầu ngày thi đấu lúc 14h00 là cuộc đối đầu giữa Công an Nhân dân và Ninh Bình ở bảng B nội dung nam.

Ngày thi đấu 29.11 hứa hẹn diễn ra nhiều trận cầu hấp dẫn. Ảnh: HVF

Đây được xem là trận đấu đáng chú ý khi cả hai đều cần một kết quả thuận lợi để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Bảng đấu này còn có sự góp mặt của Quân đội và Vĩnh Long, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đội.

Đến 16h30, sự chú ý chuyển sang nội dung nữ với màn so tài giữa Ninh Bình và Thanh Hóa. Kết quả trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh thứ hạng của hai đội.

Trong bối cảnh các suất đi tiếp luôn là cuộc đua căng thẳng, mỗi chiến thắng đều có giá trị lớn, đặc biệt khi khoảng cách về điểm số giữa các đội có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng đấu.

Trận đấu cuối cùng trong ngày diễn ra lúc 19h00 giữa Hà Nội và Khánh Hòa ở bảng A nội dung nam. Đây là cơ hội để hai đội khẳng định năng lực, đồng thời tạo lợi thế trước những lượt trận tiếp theo. Bảng A còn có TP.HCM và Đà Nẵng, khiến cuộc cạnh tranh càng thêm hấp dẫn.

Với 3 trận đấu ở cả hai nội dung nam và nữ, ngày thi đấu 29.11 được kỳ vọng tiếp tục mang đến những màn so tài chất lượng, góp phần làm nóng không khí bóng chuyền tại Đại hội.

Người hâm mộ có thể theo dõi một số nội dung trực tiếp trên HTV4, HTV Thể thao, HTVC Du lịch & Cuộc sống và YouTube HTV Thể thao.

Lịch thi đấu ngày 29.11:

14h00: Công an Nhân dân - Ninh Bình (nam)

16h30: Ninh Bình - Thanh Hóa (nữ)

19h00: Hà Nội - Khánh Hòa (nam