Lịch thi đấu bán kết và phân hạng Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026

Ở vòng bán kết, đương kim vô địch Biên phòng MB sẽ chạm trán LPBank Ninh Bình, trong khi Thể công Tân Cảng đối đầu chủ nhà Công an TP.HCM. Đây đều là những cặp đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn, khi các đội đều đặt mục tiêu tiến vào trận chung kết.

Công an TP.HCM quyết tâm "đòi nợ" Thể công Tân Cảng ở bán kết. Ảnh: VFV

Biên phòng MB vẫn cho thấy vị thế của nhà đương kim vô địch với phong độ ổn định xuyên suốt vòng bảng.

Hai thất bại của đội bóng áo lính đều diễn ra sau khi họ sớm bảo đảm ngôi đầu, thời điểm HLV Trần Đình Tiền chủ động xoay tua và giữ sức cho các trụ cột. Vì vậy, Biên phòng MB vẫn được đánh giá là ứng viên đáng gờm cho chức vô địch.

Trong khi đó, Công an TP.HCM có thêm động lực khi tái ngộ Thể công Tân Cảng. Đội chủ nhà quyết tâm phục thù thất bại ở bán kết mùa giải năm ngoái, đồng thời hướng đến mục tiêu cao nhất là đăng quang trên sân nhà.

Ở nhóm tranh trụ hạng, Hà Nội, TP.HCM, Sanest Khánh Hòa và Đà Nẵng lần lượt xếp từ hạng 5 đến 8. Hà Nội gặp Đà Nẵng, còn TP.HCM đối đầu Sanest Khánh Hòa.

Hai đội giành chiến thắng sẽ chính thức trụ hạng, trong khi hai đội thất bại phải bước vào trận play-off để xác định đội duy nhất xuống hạng.

Theo lịch thi đấu, hai trận bán kết diễn ra ngày 7.11 vào lúc 14 giờ 30 và 19 giờ 30. Ngày 8.11, hai đội thắng tranh chức vô địch, còn hai đội thua thi đấu trận tranh hạng ba.