Lịch thi đấu Atletico Madrid vs MU ngày 14/10, trực tiếp ở đâu?

Tâm điểm lượt trận thứ hai vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027 là cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid vs Manchester United, diễn ra lúc 2h ngày 14/10 (giờ Việt Nam) trên sân Riyadh Air Metropolitano (Tây Ban Nha). Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên TV360.

Manchester United bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng 4-0 trước Sabah ở lượt trận mở màn, kết quả này giúp đại diện nước Anh có khởi đầu thuận lợi tại cúp C1 châu Âu Champions League, tạo động lực trước chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trên đất Tây Ban Nha.

Ở chiều ngược lại, Atletico Madrid cần cải thiện kết quả sau khi để thua Liverpool 1-2 ở lượt đấu đầu tiên, được thi đấu trên sân nhà, đội bóng của HLV Diego Simeone hướng tới mục tiêu giành điểm để tránh bị các đối thủ cạnh tranh tạo khoảng cách trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Cuộc so tài giữa hai đội hứa hẹn hấp dẫn bởi sự khác biệt trong phong cách thi đấu, Atletico Madrid nổi tiếng với lối chơi giàu tính tổ chức, quyết liệt và khả năng tận dụng cơ hội, trong khi Manchester United có thể tạo đột biến nhờ tốc độ và sức tấn công. Khả năng kiểm soát thế trận cũng như hạn chế sai lầm ở hàng phòng ngự sẽ có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội.

Theo lịch thi đấu, lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League diễn ra trong các ngày 13 và 14/10 theo giờ châu Âu, tương ứng rạng sáng 14 và 15/10 tại Việt Nam. Ngoài trận Atletico Madrid gặp Manchester United, loạt đấu còn có nhiều cặp đáng chú ý như Arsenal gặp Lille, Galatasaray đối đầu Barcelona và Manchester City chạm trán Paris Saint-Germain.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp trận Atletico Madrid vs Manchester United lúc 2h ngày 14/10 trên TV360.

Trực tiếp cúp C1 châu Âu: Atletico Madrid vs MU, 02h00 ngày 14/10 - Trực tiếp Champions League

Tại Việt Nam, người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận Atletico Madrid vs Manchester United trên TV360, TV360 đang sở hữu bản quyền phát sóng UEFA Champions League tại Việt Nam trong 3 mùa giải liên tiếp 2024/25, 2025/26 và 2026/27. Lịch phát sóng Champions League 2026/27 cũng đang niêm yết trận Atletico Madrid vs Manchester United lúc 2h ngày 14/10, trên TV360.

Xem trực tiếp Atletico Madrid vs Manchester United.