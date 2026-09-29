Lịch thi đấu Asian Games ngày 29/9: Cầu mây và điền kinh tranh huy chương

Đội điền kinh tiếp sức 4x400m nam của Việt Nam sẽ thi đấu chung kết tranh huy chương. (Ảnh: Bùi Lượng)

Theo chương trình thi đấu Asian Games 2026, trong ngày 29/9, các vận động viên Việt Nam góp mặt ở bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, bắn cung, cầu mây, bắn súng, điền kinh, kurash và thể thao điện tử.

Tâm điểm của ngày thi đấu là trận chung kết cầu mây đôi nữ giữa Việt Nam và Philippines, diễn ra lúc 9 giờ (giờ Nhật Bản - tức 7 giờ theo giờ Việt Nam). Đây là một trong những nội dung tranh huy chương đáng chú ý của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày.

Ở điền kinh, Dương Thị Thảo bước vào chung kết nhảy cao nữ lúc 19 giờ 5 phút. Sau đó, đội tiếp sức 4x400m nữ gồm Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan và Lê Thị Tuyết Mai thi đấu chung kết lúc 21 giờ 5 phút. Đội tiếp sức 4x400m nam của Việt Nam cũng tranh chung kết vào lúc 21 giờ 17 phút.

Ở bắn cung, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy, Hoàng Phương Thảo và Lộc Thị Đào tiếp tục tranh tài ở các vòng loại trực tiếp nội dung cung 1 dây. Trong khi đó, Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành thi đấu vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam.

Môn kurash có Trần Thị Thanh Thủy và Dương Thanh Thanh thi đấu vòng loại hạng trên 87kg nữ, trước khi các vòng bán kết và chung kết diễn ra trong buổi chiều.

Ở thể thao điện tử, các tuyển thủ Việt Nam tranh tài tại PUBG Mobile, Identity V và Liên minh huyền thoại. Đội tuyển Liên minh huyền thoại lần lượt gặp Saudi Arabia, Malaysia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ở vòng bảng, trong khi đội Identity V đối đầu Malaysia.

Ở các môn bóng, đội tuyển bóng chuyền trong nhà nam gặp Hồng Kông (Trung Quốc) tại bảng D. Bóng chuyền bãi biển nam của Việt Nam cũng sẽ chạm trán Qatar và Nhật Bản ở vòng 1/16.

Lịch thi đấu có thể thay đổi theo quyết định của Ban tổ chức.