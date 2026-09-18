Lịch thi đấu Asian Games ngày 18/9 của Đoàn thể thao Việt Nam

Khán giả có thể theo dõi toàn bộ các nội dung về Asian Games trên các kênh sóng VTV6, VTV7 và ứng dụng VTVgo. Các nội dung đồng hành xem lại (VOD) và các luồng truyền hình trực tiếp (livestream) thi đấu cùng giờ (nếu có) sẽ được ưu tiên đăng tải trọn vẹn trên ứng dụng VTVgo. Các hạ tầng tiếp sóng sự kiện gồm có: FPT Play, MyTV, TV360, VTVCab, VTVprime, SCTV.

HUY AN