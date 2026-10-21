Lịch thi đấu Asian Cup 2027 của tuyển Việt Nam

Theo lịch thi đấu được công bố, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E và sẽ thi đấu cả ba trận vòng bảng vào những khung giờ thuận tiện cho người hâm mộ trong nước theo dõi.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp UAE lúc 20h30 ngày 11/1/2027 tại Riyadh.

Bốn ngày sau, ngày 15/1, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục thi đấu tại thành phố này, đối đầu Hàn Quốc lúc 17h30.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, Việt Nam chạm trán Yemen lúc 20h30 ngày 20/1 tại Jeddah.

Trong ba đối thủ ở bảng E, Hàn Quốc được đánh giá là thử thách đáng chú ý.

Trong khi đó, trận đối đầu Yemen ở lượt cuối có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua giành quyền vào vòng 16 đội, tùy thuộc vào kết quả của hai lượt trận trước đó.

Ở giai đoạn loại trực tiếp, các trận vòng 16 đội và tứ kết dự kiến được tổ chức với hai trận mỗi ngày, lần lượt vào lúc 19h30 và 23h30.

Nếu vượt qua vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu ở những khung giờ buổi tối hoặc đêm theo giờ Việt Nam.