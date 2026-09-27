Lịch thi đấu ASIAD 2026 ngày 27/9: Cầu mây xuất trận, điền kinh tranh huy chương

Cặp Diệp Thị Hương - Nguyễn Thị Hương nhận HCĐ. (Ảnh: Reuters)

Ở môn cầu mây, đội đôi nữ lần lượt gặp Lào lúc 7h30 và Myanmar lúc 13h. Đội tuyển ba nam gặp Malaysia lúc 8h, sau đó đối đầu Myanmar lúc 13h. Cả bốn trận đều thuộc vòng bảng.

Điền kinh có ba lượt thi chung kết: Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng dự nội dung nhảy xa nữ lúc 16h55; Lê Thị Cẩm Tú tranh tài ở chung kết 200m nữ lúc 17h25. Đội tiếp sức 4×100m nữ thi vòng loại lúc 18h45.

Ở môn bắn súng, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung dự vòng loại nội dung 25m súng ngắn nữ bài bắn chậm lúc 7h40. Bắn cung có sáu nội dung vòng loại, bắt đầu từ 6h15 theo lịch của nguồn 1.

Các môn còn lại gồm bóng chuyền trong nhà nam gặp Ấn Độ lúc 14h; bóng ném nữ gặp Trung Quốc lúc 13h30; bóng chuyền bãi biển nam gặp Mông Cổ lúc 13h; cùng các nội dung cầu lông, kurash và đấu kiếm.

Lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 27/9/2026

Lịch thi đấu có thể thay đổi theo quyết định của ban tổ chức.