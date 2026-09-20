Lịch thi đấu ASIAD 2026 mới nhất ngày 20/9 của đoàn thể thao Việt Nam

Sau lễ khai mạc tại Nagoya, ASIAD 20 thực sự tăng tốc trong ngày 20/9 khi hàng loạt nội dung bước vào chung kết. Đoàn Thể thao Việt Nam có cơ hội sở hữu những tấm huy chương đầu tiên, trong đó hai trận tranh HCĐ teqball là những cuộc đấu được chờ đợi từ buổi sáng.

Hình minh họa.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 20/9 của Việt Nam

Các khung giờ dưới đây đã được quy đổi sang giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu có thể tiếp tục thay đổi tùy diễn biến vòng loại và điều chỉnh của ban tổ chức.

7h00: Nguyễn Văn Sỹ mở màn cuộc đua huy chương

Một trong những VĐV Việt Nam bước vào chung kết sớm nhất là Nguyễn Văn Sỹ ở nội dung trường quyền nam môn wushu.

Phần thi của Văn Sỹ diễn ra từ 7h00. Đây cũng là thời điểm người hâm mộ bắt đầu theo sát khả năng Việt Nam có thể sớm ghi tên trên bảng huy chương.

Chưa đầy một giờ sau, ba xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My bước vào vòng loại 10 m súng trường hơi nữ.

Nội dung này đồng thời tính kết quả cá nhân và đồng đội. Nếu vượt qua vòng loại, các xạ thủ Việt Nam sẽ trở lại tranh chung kết cá nhân vào khoảng 12h30.

Teqball có hai trận tranh HCĐ

Tâm điểm lớn nhất của buổi sáng nằm ở môn teqball.

Lúc 8h30, Việt Nam gặp Ấn Độ trong trận tranh HCĐ đôi nam nữ. Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi trước đó lọt vào bán kết trước khi dừng bước trước cặp VĐV Thái Lan.

Chỉ một giờ sau, lúc 9h30, Việt Nam tiếp tục đấu Iraq ở trận tranh HCĐ đôi nam.

Hai cuộc đấu diễn ra liên tiếp giúp teqball trở thành một trong những môn có khả năng mang về huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Bùi Ngọc Nhi, Chu Văn Đức bước vào thảm đấu karate

Karate cũng là môn đáng chú ý trong ngày 20/9.

Bùi Ngọc Nhi bắt đầu nội dung kata cá nhân nữ lúc 8h00. Nếu đi sâu, VĐV Việt Nam sẽ lần lượt thi bán kết vào khoảng 12h20 và chung kết lúc 15h55.

Ở nội dung đối kháng, Chu Văn Đức thi kumite nam hạng 60 kg từ 10h15. Chung kết hạng cân này dự kiến diễn ra lúc 16h25.

Karate từng mang lại những thành tích đáng kể cho thể thao Việt Nam ở các kỳ ASIAD, vì vậy hai nội dung trong ngày đầu tiên tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý.

11h00: Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc

Một trong những trận đấu tập thể đáng xem nhất ngày là cuộc đối đầu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Trung Quốc ở tứ kết.

Trận đấu bắt đầu lúc 11h00.

Trung Quốc thuộc nhóm đội mạnh hàng đầu châu Á, vì vậy đây là thử thách lớn đối với Việt Nam. Tuy nhiên, việc góp mặt ở vòng tứ kết giúp đội tuyển nữ có thêm cơ hội cọ xát ở cấp độ cao và kiểm chứng khả năng trước đối thủ hàng đầu khu vực.

Đến 13h30, tuyển bóng ném nữ Việt Nam có trận thứ hai vòng bảng gặp Hong Kong (Trung Quốc).

Bơi Việt Nam xuất quân với Hưng Nguyên, Mỹ Tiên

Bơi bước vào ngày tranh tài đầu tiên tại Tokyo Aquatics Centre.

Võ Thị Mỹ Tiên dự vòng loại 200 m bướm nữ, Nguyễn Thúy Hiền thi 50 m ếch nữ, còn Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn tranh tài ở 200 m hỗn hợp cá nhân nam.

Các vòng loại bắt đầu khoảng 8h00 giờ Việt Nam. Những VĐV giành suất đi tiếp sẽ trở lại trong loạt chung kết từ 15h00.

Bơi là một trong những môn trao nhiều huy chương nhất trong ngày 20/9, với 7 bộ huy chương được xác định.

ASIAD 20 trao 31 bộ huy chương trong ngày 20/9

Sau ngày khai mạc, ASIAD 2026 bước vào guồng tranh huy chương với 31 bộ huy chương dự kiến được trao trong ngày 20/9.

Các môn có chung kết gồm bơi, wushu, triathlon, teqball, soft tennis, bắn súng, năm môn phối hợp hiện đại, karate, xe đạp và bóng rổ.

Trong đó, bơi có 7 bộ huy chương, còn teqball có 5 bộ huy chương.

Ở chương trình quốc tế, triathlon nam là một trong những nội dung chung kết sớm nhất trong ngày. Buổi chiều và tối tiếp tục có hàng loạt chung kết bơi, karate cùng trận tranh HCĐ và chung kết bóng rổ nam.

Lịch bóng đá nam ASIAD 2026 hôm nay 20/9

U23 Việt Nam được nghỉ trong ngày 20/9 và sẽ gặp U23 Uzbekistan ở lượt cuối bảng C vào ngày 22/9.

Bóng đá nam ASIAD hôm nay vẫn có những trận đáng chú ý:

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam đang có lợi thế trong cuộc đua giành vé tứ kết bảng C sau trận hòa Kuwait và chiến thắng 2-0 trước Philippines.

Việt Nam chờ huy chương đầu tiên

Nếu ngày 19/9 chủ yếu dành cho lễ khai mạc, ngày 20/9 mới thực sự mở ra cuộc đua huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Teqball có hai trận tranh HCĐ ngay trong buổi sáng. Bắn súng, karate, wushu và xe đạp cũng có VĐV bước vào những nội dung có thể xác định huy chương trong ngày.

Bên cạnh câu chuyện thành tích, lịch thi đấu dày đặc từ sáng đến tối giúp ngày 20/9 trở thành phép thử đầu tiên về chiều sâu lực lượng của thể thao Việt Nam tại kỳ ASIAD trên đất Nhật Bản.

Xem trực tiếp ASIAD 2026 ở đâu?

Các nội dung ASIAD 2026 được phát sóng tại Việt Nam trên hệ thống truyền hình và nền tảng số của VTV.

Trong ngày có nhiều môn diễn ra đồng thời, khán giả nên theo dõi lịch phát sóng từng khung giờ để lựa chọn nội dung của Đoàn Thể thao Việt Nam.