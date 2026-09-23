Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 23/9: Đoàn Thể thao Việt Nam chờ HCV thứ hai

Sau tấm HCV đầu tiên đến từ kata đồng đội nữ karate, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày 23/9 với nhiều cơ hội mới. Trịnh Thu Vinh xuất trận ở môn bắn súng, Dương Thúy Vi thi hai bài quyền wushu, trong khi bốn võ sĩ tán thủ đã tiến tới bán kết và chắc chắn có ít nhất HCĐ.

Hình minh họa.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 23/9 của Việt Nam

Ngày thi đấu bắt đầu từ 7h00 và kéo dài đến chiều tối. Việt Nam góp mặt ở môn xe đạp, rowing, canoeing, bắn súng, karate, bơi, bóng chuyền bãi biển, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, thể thao điện tử, cử tạ và wushu.

Các nội dung bơi chung kết diễn ra từ khoảng 15h00 nếu VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại buổi sáng.

Trịnh Thu Vinh là tâm điểm buổi sáng

Bắn súng tiếp tục là một trong những môn được kỳ vọng nhất của Việt Nam.

Từ 7h45, Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy bước vào nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ. Thành tích vòng loại đồng thời quyết định kết quả đồng đội, còn những xạ thủ đứng đầu sẽ giành quyền tranh chung kết cá nhân.

Chung kết được bố trí trong chương trình buổi sáng. Vì vậy, nếu thi đấu đúng khả năng, bắn súng có thể mang tới thay đổi sớm trên bảng huy chương Việt Nam.

Dương Thúy Vi trở lại với hai bài sở trường

Một cái tên khác được chờ đợi là Dương Thúy Vi.

Võ sĩ giàu kinh nghiệm của wushu Việt Nam thực hiện bài kiếm thuật lúc 9h10 và thương thuật lúc 13h50. Thành tích của hai phần thi sẽ quyết định vị trí chung cuộc.

Dương Thúy Vi đã nhiều lần giành huy chương tại ASIAD nên sự xuất hiện của cô là một trong những điểm nhấn lớn nhất trong chương trình ngày 23/9.

Bốn võ sĩ wushu vào bán kết, Việt Nam chắc chắn có thêm huy chương

Tán thủ mang đến tín hiệu tích cực sau ngày 22/9.

Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên đều vượt qua tứ kết. Theo thể thức tán thủ, các VĐV vào bán kết ít nhất sẽ nhận HCĐ.

Các trận bán kết diễn ra từ 16h00:

Như vậy, dù kết quả bán kết ra sao, đoàn Việt Nam đã chắc chắn bổ sung ít nhất bốn tấm HCĐ từ wushu. Các huy chương này chưa được tính vào bảng tổng sắp ở mốc cập nhật sáng 23/9 vì nội dung thi đấu chưa hoàn tất.

Karate tìm kiếm thêm niềm vui sau HCV đầu tiên

Karate đang là môn thành công nhất của Việt Nam ở giai đoạn đầu ASIAD 2026.

Ngày 22/9, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành HCV kata đồng đội nữ, mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Sáng 23/9, đội kata nam gồm Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức và Phạm Trường Giang bước vào tứ kết từ 8h00.

Nếu duy trì được sự chính xác và đồng đều ở các bài quyền, karate tiếp tục là một trong những môn đáng theo dõi nhất của Việt Nam trong ngày.

Bơi có ba VĐV thi vòng loại

Đội tuyển bơi Việt Nam góp mặt ở ba nội dung cá nhân đáng chú ý.

Dương Văn Hoàng Quy thi 100 m bướm nam lúc 8h12. Nguyễn Thúy Hiền dự 100 m ếch nữ lúc 8h48, còn Võ Thị Mỹ Tiên tranh tài 400 m hỗn hợp cá nhân nữ từ 9h01.

Nếu giành quyền đi tiếp, các VĐV trở lại đường đua trong chương trình chung kết từ khoảng 15h00 giờ Việt Nam.

Xe đạp đường trường mở màn ngày thi đấu

Ngay từ 7h00, Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường và Nguyễn Hướng đã bước vào chung kết đường trường xuất phát đồng hàng nam.

Đây là nội dung xác định huy chương trực tiếp và cũng là cuộc thi kéo dài nhiều giờ. Ba tay đua Việt Nam phải đối đầu lực lượng mạnh của Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia có truyền thống xe đạp đường trường.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Tính đến 5h30 sáng 23/9 theo giờ Việt Nam, Trung Quốc giữ ngôi đầu với 32 HCV, vượt xa phần còn lại. Nhật Bản đứng thứ hai, Hàn Quốc xếp thứ ba và Kazakhstan thứ tư.

Việt Nam hiện có 1 HCV và 3 HCĐ, đồng hạng 16 với Malaysia.

HCV đầu tiên tạo cú hích cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Sau ba HCĐ trong những ngày đầu, bước ngoặt đến chiều 22/9 khi bộ ba Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên vượt qua Iran để vô địch kata đồng đội nữ.

Tấm HCV giúp Việt Nam từ nhóm cuối bảng tổng sắp vươn lên vị trí đồng hạng 16.

Quan trọng hơn, kết quả này giải tỏa sức ép tâm lý khi mục tiêu của đoàn tại ASIAD 20 là giành trên 4 HCV. Những ngày tiếp theo vì thế sẽ tập trung vào khả năng chuyển các cơ hội vào chung kết thành HCV thực sự.

Ngày 23/9 có thể giúp Việt Nam cải thiện mạnh số huy chương

So với những ngày đầu đại hội, chương trình 23/9 mở ra nhiều hướng tiếp cận huy chương hơn.

Bắn súng có Trịnh Thu Vinh, wushu có Dương Thúy Vi và bốn võ sĩ tán thủ đã chắc suất huy chương. Karate tiếp tục duy trì hy vọng, trong khi xe đạp bước thẳng vào chung kết đường trường nam.

Điều đáng chú ý là bốn HCĐ tối thiểu của tán thủ chưa xuất hiện trên bảng tổng sắp sáng nay. Khi các nội dung này hoàn tất, tổng số huy chương của Việt Nam gần như chắc chắn sẽ tăng, còn màu huy chương phụ thuộc vào kết quả các trận bán kết chiều 23/9.