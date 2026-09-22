Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 22/9: U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan

Lịch thi đấu ASIAD 2026 ngày 22/9 của đoàn thể thao Việt Nam trải dài từ sáng đến tối ở nhiều môn. Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi bước vào chung kết nội dung đường trường xuất phát đồng hàng nữ môn xe đạp lúc 7h.

Bóng đá là môn đáng chú ý khi U23 Việt Nam đối đầu với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C, nơi hai đội giành vé tham dự vòng tứ kết. Trong khi đó, Đỗ Đức Tài và Đặng Trần Phương Nhi lần lượt tranh tài ở các nội dung wushu nam quyền, nam côn, nam quyền nữ và nam đao nữ.

Ở các môn đồng đội, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Kazakhstan trong trận phân hạng, trong khi đội bóng ném nữ cũng chạm trán Kazakhstan ở vòng loại.

U23 Việt Nam đối đầu với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C. (Ảnh: VFF)

Lịch thi đấu ASIAD 2026 ngày 22/9 của đoàn Việt Nam

Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay theo thông tin mới nhất trên trang chủ giải đấu và cập nhật từ đoàn thể thao Việt Nam. Giờ thi đấu chi tiết trong ngày có thể thay đổi theo tình hình thực tế.

Bóng đá nam

12h: Vòng bảng C - Việt Nam vs Uzbekistan.

Bóng ném nữ

11h30: Vòng loại - Việt Nam vs Kazakhstan.

Bóng chuyền trong nhà nữ

8h: Xếp hạng - Việt Nam vs Kazakhstan.

Bóng chuyền bãi biển nữ

7h: Vòng bảng - Việt Nam vs Mông Cổ.

7h: Vòng bảng - Việt Nam vs Macau (Trung Quốc).

Bơi lội

8h: Vòng loại 100m tự do nữ - Nguyễn Thúy Hiền.

8h12: Vòng loại 400m hỗn hợp nam - Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn.

8h42: Vòng loại 1.500m tự do nam - Mai Trần Tuấn Anh.

15h: Chung kết 100m tự do nữ.

15h08: Chung kết 400m hỗn hợp nam.

15h29: Chung kết 1.500m tự do nam.

Boxing

10h15: Vòng loại 51 kg nữ - Nguyễn Thị Tâm vs Nepal.

10h15: Vòng loại 54 kg nữ - Võ Thị Kim Ánh vs Sri Lanka.

Bắn súng

7h45: Vòng loại súng trường đồng đội nam nữ - Nguyễn Tâm Quang, Phí Thanh Thảo.

9h45: Chung kết súng trường đồng đội nam nữ.

Đấu kiếm

9h45: Vòng bảng kiếm ba cạnh cá nhân nữ - Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Phương Kim.

11h50: Vòng 1/16 kiếm ba cạnh cá nhân nữ.

12h50: Vòng 1/8 kiếm ba cạnh cá nhân nữ.

13h30: Tứ kết kiếm ba cạnh cá nhân nữ.

16h: Bán kết kiếm ba cạnh cá nhân nữ.

17h: Chung kết kiếm ba cạnh cá nhân nữ.

Karate

8h10: Tứ kết kata đồng đội nữ - Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên.

16h: Tứ kết 52 kg nữ - Ngô Thị Phương Nga vs Iran.

16h: Tứ kết 56 kg nam - Đinh Văn Tâm vs Pakistan.

16h: Tứ kết 60 kg nữ - Nguyễn Thị Thu Thủy vs Turkmenistan.

16h: Tứ kết 60 kg nam - Hứa Văn Đoàn vs Hàn Quốc.

16h: Tứ kết 65 kg nam - Nguyễn Khắc Kiên vs Philippines.

16h: Tứ kết 70 kg nam - Trương Văn Chưởng vs Kazakhstan.

Thể dục dụng cụ

12h: Vòng loại các nội dung nữ.

Xe đạp

7h: Chung kết đường trường xuất phát đồng hàng nữ - Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi.

Wushu

7h: Nam quyền nam - Đỗ Đức Tài.

9h: Nam quyền nữ - Đặng Trần Phương Nhi.

12h30: Nam côn nam - Đỗ Đức Tài.

13h50: Nam đao nữ - Đặng Trần Phương Nhi.