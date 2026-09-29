Lịch thi đấu ASIAD 2026 đoàn Việt Nam hôm nay 29/9

Bước vào giai đoạn cuối của ASIAD 2026, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có ngày thi đấu 29/9 với nhiều nội dung quan trọng. Đây là thời điểm các VĐV hướng tới mục tiêu giành thêm huy chương, đặc biệt ở những môn thế mạnh như cầu mây, điền kinh và bắn súng.

Niềm hy vọng lớn nhất trong ngày đến từ đội tuyển cầu mây nữ, khi Việt Nam tranh tài ở trận chung kết nội dung đôi nữ gặp Philippines lúc 9h00. Sau những màn trình diễn ấn tượng, các cô gái Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn trên đấu trường châu lục.

Ở môn điền kinh, sự chú ý hướng vào hai nội dung tiếp sức 4x400m nam và nữ. Các VĐV như Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan hay Tạ Ngọc Tưởng, Trần Nhật Hoàng sẽ bước vào chung kết tranh huy chương.

Bên cạnh đó, bóng chuyền nam Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc) lúc 10h00, trong khi các cung thủ, xạ thủ và VĐV kurash tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung khác nhau.

Với lịch thi đấu dày đặc, ngày 29/9 được xem là cơ hội để đoàn thể thao Việt Nam tìm kiếm thêm những tấm huy chương quý giá, đồng thời khép lại hành trình ASIAD 20 bằng những màn trình diễn đáng nhớ.

Lịch thi đấu ASIAD 20 đoàn Việt Nam hôm nay 29/9

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