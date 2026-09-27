Lịch thi đấu ASIAD 2026 đoàn Việt Nam hôm nay 27/9

Ngày thi đấu 27/9 hứa hẹn là một ngày bận rộn của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, với nhiều nội dung quan trọng ở các môn điền kinh, bắn cung, cầu lông, bắn súng và võ thuật.

Tâm điểm chú ý sẽ hướng về điền kinh, nơi Lê Thị Cẩm Tú bước vào chung kết 200m nữ lúc 19h25 sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại. Bên cạnh đó, Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng tranh tài ở chung kết nhảy xa lúc 18h55, còn đội tiếp sức 4x100m nữ với Cẩm Tú cùng các đồng đội thi đấu vòng loại lúc 20h45.

Ở môn bắn cung, các cung thủ Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung đồng đội. Đáng chú ý là các đội cung ba dây nam, nữ cùng nội dung đồng đội nam nữ sẽ bước vào vòng loại với sự góp mặt của những gương mặt như Đặng Công Đức, Lộc Thị Đào, Nguyễn Hoàng Phi Vũ.

Ngoài ra, cầu lông Việt Nam đặt kỳ vọng vào cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh tại vòng 1/8 đôi nam gặp Indonesia. Các môn cầu mây, bắn súng, kurash và đấu kiếm cũng tiếp tục có những trận đấu quan trọng trong ngày.

Với nhiều nội dung tranh tài, ngày 27/9 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về những tín hiệu tích cực cho đoàn thể thao Việt Nam trong hành trình chinh phục huy chương tại ASIAD 20.

Lịch thi đấu ASIAD 20 đoàn Việt Nam hôm nay 27/9

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