Lịch thi đấu ASIAD 2026 đoàn Việt Nam hôm nay 23/9

Ngày thi đấu 23/9 hứa hẹn là một ngày bận rộn của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 khi các vận động viên góp mặt ở nhiều nội dung quan trọng.

Ở môn bơi lội, các kình ngư Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền và Võ Thị Mỹ Tiên lần lượt tranh tài ở các nội dung 100m bướm nam, 100m ếch nữ và 400m hỗn hợp nữ.

Môn bắn súng tiếp tục được kỳ vọng khi Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy tham dự nội dung súng ngắn cá nhân nữ. Trong khi đó, cử tạ có Nguyễn Hoài Hương tranh tài ở chung kết hạng 53kg nữ.

Ở các môn võ, đấu kiếm, karate và wushu cũng có nhiều đại diện Việt Nam thi đấu. Đáng chú ý, kiếm thủ Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi tham dự nội dung kiếm chém nam; bộ ba Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang tranh tài kata đồng đội nam.

Ngoài ra, các đội tuyển rowing, canoeing, xe đạp, thể dục dụng cụ và eSports cũng bước vào ngày tranh tài với mục tiêu cải thiện thành tích trên bảng tổng sắp huy chương.

Lịch thi đấu ASIAD 20 đoàn Việt Nam hôm nay 23/9

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