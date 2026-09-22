Lịch thi đấu ASIAD 2026 đoàn Việt Nam hôm nay 22/9

Ngày thi đấu chính thức thứ 3 của ASIAD 20 chứng kiến nhiều vận động viên Việt Nam bước vào tranh tài ở các môn Olympic và võ thuật. Tâm điểm chú ý sẽ hướng về các môn như bơi, bắn súng, boxing, karate, đấu kiếm, wushu và xe đạp.

Ở môn bơi, các kình ngư Việt Nam có nhiều nội dung quan trọng tại Aqua Sports Centre. Nguyễn Thúy Hiền thi đấu vòng loại 100m tự do nữ, trong khi Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn tranh tài ở 400m hỗn hợp nam. Ngoài ra, Mai Trần Tuấn Anh góp mặt ở nội dung 1.500m tự do nam.

Môn bắn súng cũng nhận được nhiều kỳ vọng khi các xạ thủ Nguyễn Tâm Quang và Phí Thanh Thảo tranh tài ở nội dung súng trường đồng đội nam nữ. Trong khi đó, đấu kiếm, karate và wushu tiếp tục là những môn được kỳ vọng tạo thêm huy chương cho đoàn Việt Nam.

Đáng chú ý, wushu có sự góp mặt của nhiều võ sĩ ở các nội dung biểu diễn và đối kháng, trong đó có Đỗ Đức Tài, Đặng Trần Phương Nhi cùng các VĐV thi đấu tán thủ.

Bên cạnh đó, U23 Việt Nam cũng bước vào trận đấu quan trọng gặp U23 Uzbekistan ở bảng C bóng đá nam. Đây là ngày thi đấu hứa hẹn nhiều thử thách nhưng cũng mở ra cơ hội để các VĐV Việt Nam tạo dấu ấn tại ASIAD 20.

Lịch thi đấu ASIAD 20 đoàn Việt Nam hôm nay 22/9

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