Lịch thi đấu ASIAD 20 ngày 23/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam: Chờ tin vui từ bắn súng và wushu

Ảnh minh họa (AI).

Tâm điểm trong buổi sáng là môn bắn súng. Lúc 7 giờ 45 phút (giờ Việt Nam), Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy bước vào vòng loại nội dung súng ngắn cá nhân nữ. Nếu giành quyền đi tiếp, các xạ thủ Việt Nam sẽ tranh tài ở chung kết lúc 10 giờ 30 phút.

Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang được kỳ vọng sau những kết quả nổi bật tại SEA Games 33. Nguyễn Thùy Trang còn giành Huy chương Vàng 25 m súng ngắn thể thao nữ tại Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á diễn ra ở Ấn Độ hồi tháng 2/2026.

Wushu cũng mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương cho Việt Nam. Vũ Văn Tuấn thi đao thuật nam lúc 7 giờ và côn thuật nam lúc 12 giờ 30 phút; Dương Thúy Vi tranh tài kiếm thuật nữ lúc 9 giờ 10 phút và thương thuật nữ lúc 13 giờ 50 phút. Từ 16 giờ, bốn võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên bước vào các trận bán kết tán thủ.

Huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam ở ASIAD 20

Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên thắng áp đảo Iran, giành huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAD 20 ở môn karate, nội dung kata đồng đội nữ, chiều 22/9.

Ở môn karate, bộ ba Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức và Phạm Trường Giang thi tứ kết kata đồng đội nam lúc 8 giờ. Nguyễn Hoài Hương tranh tài chung kết cử tạ hạng 53 kg nữ lúc 15 giờ.

Rowing Việt Nam bắt đầu ngày thi đấu từ 7 giờ 40 phút với phần thi vòng loại thuyền đơn nữ hạng nhẹ của Hồ Thị Duy. Sau đó, các tay chèo Việt Nam tiếp tục góp mặt ở tám nội dung khác trong ngày.

Ba tay đua Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường và Nguyễn Hướng dự chung kết xe đạp đường trường xuất phát đồng hàng nam lúc 7 giờ. Đội thể dục dụng cụ nam tranh tài từ 11 giờ.

Ở môn bơi, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền và Võ Thị Mỹ Tiên lần lượt dự vòng loại 100 m bướm nam, 100 m ếch nữ và 400 m hỗn hợp nữ. Đoàn Việt Nam còn thi đấu ở các môn canoeing, đấu kiếm, bóng chuyền bãi biển và thể thao điện tử.

Lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 23/9 tại ASIAD 20

Lưu ý: Lịch thi đấu có thể thay đổi theo quyết định của Ban tổ chức. Các nội dung chung kết bơi, bắn súng và những vòng đấu tiếp theo của môn đấu kiếm phụ thuộc vào kết quả thi đấu của vận động viên Việt Nam ở vòng trước.