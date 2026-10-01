Lịch thi đấu ASIAD 20 ngày 1/10: Đoàn Việt Nam chờ bùng nổ ở loạt trận quyết định

Tâm điểm của buổi sáng gọi tên đội tuyển bắn súng. Vào lúc 7h40, ba xạ thủ Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành và Vũ Tiến Nam bước vào vòng loại nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Cơ hội tranh chấp huy chương sẽ mở ra nếu các vận động viên vượt qua vòng đấu này để giành quyền vào chung kết diễn ra lúc 13h30.

Bắn cung cũng đứng trước cơ hội cạnh tranh thành tích ở nội dung cung 3 dây nam. Đặng Công Đức sẽ thi đấu trận tứ kết lúc 11h34. Cung thủ của Việt Nam đối mặt với lịch trình thử thách khi các vòng bán kết, tranh huy chương đồng và chung kết diễn ra liên tục từ 12h25 đến 13h01.

Ở môn cầu mây, hai nội dung quadrant (4 vận động viên) xuất trận tại vòng sơ loại. Đội nam chạm trán Ấn Độ lúc 7h, còn đội nữ đối đầu Philippines lúc 12h. Là bộ môn thế mạnh truyền thống, cả hai đội tuyển đều được chờ đợi sẽ mang về kết quả thuận lợi.

Trận bán kết Liên Minh Huyền Thoại lúc 7h giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) là cuộc chạm trán nhận được nhiều sự chú ý ở mảng thể thao điện tử. Trận đấu này trực tiếp quyết định tấm vé vào chơi trận chung kết tranh huy chương vàng.

Trên thảm vật cổ điển, Nguyễn Đình Huy (hạng 60kg) và Nguyễn Công Mạnh (hạng 77kg) thi đấu vòng loại trực tiếp từ 8h30 với mục tiêu tiến sâu vào các vòng trong.

Lực lượng đông đảo của thể thao Việt Nam cũng đồng loạt xuất quân ở các môn võ thuật và golf. Môn jujitsu bắt đầu tranh tài từ 7h ở các hạng cân 62kg nam, 69kg nam và 48kg nữ. Tại môn taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang thi đấu quyền cá nhân nữ lúc 7h, tiếp nối là Nguyễn Xuân Thành ở nội dung quyền cá nhân nam lúc 9h30. Ở môn golf, Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Khánh Linh đánh vòng 2 cá nhân nữ từ 4h30, trước khi Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Nguyễn Tuấn Anh bước vào vòng 2 cá nhân nam lúc 8h40.

Đến 14h, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ bước vào trận đấu gặp Uzbekistan trong khuôn khổ nhóm tranh hạng 9-16.