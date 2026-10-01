Lịch tháng 10/2026: Ngày tốt xây nhà, động thổ trong tháng 10 năm 2026

Trong phong thủy, lễ động thổ được xem là nghi thức quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng nhà cửa. Nghi lễ này mang ý nghĩa xin phép Thổ Công, Thổ Địa và cầu mong công trình được thuận lợi. Vì vậy, nhiều gia chủ thường tìm hiểu ngày tốt động thổ tháng 10 năm 2026 để chọn thời điểm phù hợp, giúp quá trình khởi công diễn ra suôn sẻ và an tâm hơn.

Bên cạnh yếu tố tâm linh, việc chọn ngày đẹp khi khởi công còn thể hiện mong muốn về sự may mắn và hanh thông cho ngôi nhà tương lai. Theo quan niệm dân gian, ngày tốt giúp công việc xây dựng thuận lợi, hạn chế trục trặc và mang lại tài lộc cho gia chủ. Do đó, nhiều người thường xem kỹ ngày tốt động thổ tháng 10 năm 2026 trước khi tiến hành xây dựng.

Lịch tháng 10/2026: Ngày tốt xây nhà, động thổ trong tháng 10 năm 2026

Để việc khởi công diễn ra thuận lợi, gia chủ thường dựa vào một số nguyên tắc chọn ngày tốt theo phong thủy và lịch âm. Việc xem ngày không chỉ giúp tránh những thời điểm xấu mà còn chọn được thời gian phù hợp để thực hiện lễ động thổ.

Chọn ngày hoàng đạo:Ngày hoàng đạo được xem là thời điểm tốt, có nhiều cát khí, thích hợp để thực hiện các công việc quan trọng như khởi công xây dựng.

Tránh ngày xấu theo lịch âm: Một số ngày như Tam nương, Nguyệt kỵ hoặc các ngày đại kỵ thường được khuyên nên tránh khi tiến hành động thổ.

Chọn giờ đẹp để thực hiện lễ động thổ: Ngoài ngày đẹp, gia chủ cũng nên chọn giờ hoàng đạo để tiến hành nghi lễ nhằm tăng thêm sự thuận lợi và may mắn.

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