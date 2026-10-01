Lịch tháng 10/2026: Ngày đẹp trong tháng để tổ chức cưới hỏi

Trong quan niệm của người Việt, hôn lễ không chỉ là sự kiện cá nhân mà còn là cột mốc khởi đầu gia đình mới. Việc xem ngày tốt khi cưới hỏi mang ý nghĩa:

Cầu mong sự bền vững và hạnh phúc: Chọn được ngày đại cát (ngày có nhiều sao tốt hội tụ) được tin là sẽ mang lại sự thuận lợi cho buổi lễ, giúp cuộc sống vợ chồng sau này luôn hòa thuận, tránh được những mâu thuẫn không đáng có.

Gia tăng tài lộc và may mắn: Một ngày khởi đầu tốt đẹp không chỉ hỗ trợ cho mối quan hệ của đôi trẻ mà còn được cho là mang lại vượng khí cho cả hai bên gia đình, giúp mọi việc trong tương lai đều suôn sẻ, hanh thông.

Phong tục truyền thống đậm chất Á Đông: Xem ngày theo lịch âm là nét đẹp văn hóa lâu đời. Quy trình này thường bao gồm việc đối chiếu thiên can, địa chi của cặp đôi để tránh các ngày xung tuổi (tương khắc) hoặc các ngày xấu (ngày hắc đạo, sát chủ) nhằm tâm lý an tâm, tự tin nhất cho cô dâu chú rể.

Lịch tháng 10/2026: Ngày đẹp trong tháng để tổ chức cưới hỏi

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