Lịch tháng 10/2026: Ngày đẹp, phát tài phát lộc cho khai trương

Theo quan niệm phong thủy, việc lựa chọn ngày giờ khai trương hợp lý sẽ giúp thu hút năng lượng tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc kinh doanh phát triển.

Ngày khai trương không chỉ là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng mà còn là dịp để thu hút tài lộc và may mắn. Theo quan niệm phong thủy, việc lựa chọn ngày giờ khai trương hợp lý sẽ giúp thu hút năng lượng tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc kinh doanh phát triển.

Theo quan niệm phong thủy và các yếu tố thiên văn, việc xem xét ngày, giờ hoàng đạo và các yếu tố môi trường là điều cần thiết.

Mục tiêu và ý nghĩa: Mỗi sự kiện khai trương đều mang một mục tiêu và ý nghĩa riêng. Việc lựa chọn ngày giờ phù hợp với mệnh của chủ doanh nghiệp, theo quan niệm phong thủy, sẽ giúp mang lại vượng khí, thu hút tài lộc và đảm bảo sự thuận lợi trong quá trình kinh doanh.

Đối tượng khách hàng: Cần cân nhắc đến lịch trình làm việc, thói quen và sở thích của khách hàng để đảm bảo sự kiện diễn ra thuận lợi và thu hút được đông đảo người tham dự.

Yếu tố thời tiết và môi trường: Lựa chọn thời điểm có thời tiết thuận lợi sẽ giúp đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ và tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách hàng.

Lịch âm tháng 10/2026: Ngày đẹp, phát tài phát lộc cho khai trương

Lưu ý: Nên tổ chức lễ cúng khai trương long trọng, mời Thần Tài vào cửa hàng. Chuẩn bị hoa tươi, quả ngon và lì xì cho khách hàng đầu tiên. Đặt cây phát tài hoặc tranh tài lộc tại vị trí đẹp. Chọn giờ khai trương theo tuổi chủ cửa hàng để tăng vận may cả năm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo