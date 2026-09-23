Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 24/9 trên website của EVNCPC cập nhật 12h00 ngày 23/9. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 24/9 cập nhật mới nhất như sau:

Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa Nha Trang ngày mai 24/9. Ảnh: PC Khánh HòaLịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa Nha Trang hôm nay 24/9STTĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG1Điện lực Vạn NinhFC4110583D.058 - Vạn Thọ06:00 24/09/202607:00 24/09/2026Tháo lèo xuất tuyến 471VGI-473VGI tại vị trí 471-473VGI_C71 phục vụ thi công SCLĐã duyệt2Điện lực Vạn NinhFC4110623D.062 - Vạn Thọ06:00 24/09/202607:00 24/09/2026Tháo lèo xuất tuyến 471VGI-473VGI tại vị trí 471-473VGI_C71 phục vụ thi công SCLĐã duyệt3Điện lực Vạn NinhFC4110633D.063 - Vạn Thọ06:00 24/09/202607:00 24/09/2026Tháo lèo xuất tuyến 471VGI-473VGI tại vị trí 471-473VGI_C71 phục vụ thi công SCLĐã duyệt4Điện lực Vạn NinhFC411068T.FC411068 - Đầm Môn06:00 24/09/202607:00 24/09/2026Tháo lèo xuất tuyến 471VGI-473VGI tại vị trí 471-473VGI_C71 phục vụ thi công SCLĐã duyệt5Điện lực Vạn NinhFC4110693D.069 - Đầm Môn06:00 24/09/202607:00 24/09/2026Tháo lèo xuất tuyến 471VGI-473VGI tại vị trí 471-473VGI_C71 phục vụ thi công SCLĐã duyệt6Điện lực Vạn NinhFC4110723D.072 - Sơn Đừng06:00 24/09/202607:00 24/09/2026Tháo lèo xuất tuyến 471VGI-473VGI tại vị trí 471-473VGI_C71 phục vụ thi công SCLĐã duyệt7Điện lực Vạn NinhFC4110743D.074 - Khải Lương06:00 24/09/202607:00 24/09/2026Tháo lèo xuất tuyến 471VGI-473VGI tại vị trí 471-473VGI_C71 phục vụ thi công SCLĐã duyệt8Điện lực Vạn NinhFC4110913D.091 - Sũng Sim Vạn Thạnh06:00 24/09/202607:00 24/09/2026Tháo lèo xuất tuyến 471VGI-473VGI tại vị trí 471-473VGI_C71 phục vụ thi công SCLĐã duyệt9Điện lực Vạn NinhFC41157BT.529B Vạn Thọ06:00 24/09/202607:00 24/09/2026Tháo lèo xuất tuyến 471VGI-473VGI tại vị trí 471-473VGI_C71 phục vụ thi công SCLĐã duyệt10Điện lực Vạn NinhFC4130023D.002 - Công Trường Đá Tân Dân06:00 24/09/202607:00 24/09/2026Tháo lèo xuất tuyến 471VGI-473VGI tại vị trí 471-473VGI_C71 phục vụ thi công SCLĐã duyệt Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kêu gọi khách hàng hãy thực hiện tiết kiệm điện vì lợi ích của gia đình và xã hội. Tiết kiệm điện không khó, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ, đơn giản nhất.Khách hàng có thể tham khảo và áp dụng:Điều hòa nhiệt độ: để nhiệt độ từ 25-26 độ C vào ban ngày và 27-29 độ C vào ban đêm. Khi bật điều hòa nên kết hợp bật quạt điện để giảm bớt công suất điều hòa và đóng kín cửa để nhiệt độ không thoát ra bên ngoài. Các gia đình cũng nên bảo dưỡng định kỳ, làm sạch các tấm lọc, cánh quạt, trục quay quạt của máy điều hòa.Tủ lạnh: không nên đặt nhiệt độ quá lạnh; hạn chế số lần mở tủ lạnh; đảm bảo cửa tủ lạnh luôn kín để giữ nhiệt.Sử dụng ti vi:không nên để ti vi ở chế độ chờ. Bởi vì khi để ở chế độ chờ, lượng điện tiêu thụ vẫn bị tiêu hao một lượng điện không nhỏ. Qua các thí nghiệm, con số này có thể lên đến hơn 24W/ngày. Với các loại tivi được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và có kích thước lớn, lượng điện tiêu hao sẽ lớn hơn nữa.Máy tính để bàn và laptop: nếu không tắt nguồn, rút dây diện sẽ vẫn tiêu tốn trung bình khoảng 96W/ngày. Có nghĩa là mỗi tháng, lượng điện tiêu thụ của cả gia đình sẽ bị tăng lên khoảng ba số điện cho mỗi chiếc máy tính. Ngoài ra, con số này sẽ còn cao gấp 1,5 lần nếu bạn có thói quen để máy ở chế độ chờ “Standby”.Vì vậy, để tránh lãng phí điện năng, góp phần làm giảm áp lực trên lưới điện, gia tăng hệ số an toàn trong cung ứng điện, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa kêu gọi Quý khách hàng hãy thực hiện sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng điện cùng một lúc trong giờ cao điểm (từ 09h30÷11h30 và từ 17h00÷20h00 hàng ngày).Trong quá trình sử dụng dịch vụ điện, khách hàng cần được hỗ trợ hoặc tư vấn, vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH Tổng công ty Điện lực miền Trung – số điện thoại: 19001909 để được phục vụ 24/7.Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa mới nhất, doanh nghiệp và người dân có thể truy cập: Lịch cắt điện Khánh Hòa hôm nay.