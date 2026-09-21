Lịch tạm ngừng cấp điện Gia Lai ngày mai 22/9. Nguồn ảnh: PC Gia Lai

Công ty Điện lực Gia Lai thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Gia Lai, lịch ngừng cung cấp điện Quy Nhơn) Gia Lai hôm nay và ngày mai 22/9 cập nhật mới nhất như sau:

Lịch cắt điện Gia Lai ngày mai 22/9 trên website của EVNCPC ngày 21/9. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Lịch tạm ngừng cấp điện Gia Lai hôm nay 22/9

Để tiết kiệm điện trong gia đình vào năm 2026, có thể áp dụng nhiều biện pháp như sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, tắt các thiết bị không cần thiết, tận dụng ánh sáng tự nhiên và điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Đặc biệt, việc tham khảo và sử dụng cẩm nang tiết kiệm điện do Bộ Công Thương phát hành là rất hữu ích.

Dưới đây là một số gợi ý chi tiết

1. Sử dụng thiết bị tiết kiệm điện

Đèn LED:

Thay thế bóng đèn sợi đốt hoặc đèn compact bằng đèn LED, giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả.

Thiết bị Inverter:

Ưu tiên sử dụng các thiết bị điện có công nghệ Inverter như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Nâng cấp các thiết bị điện:

Lựa chọn các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, có hiệu suất cao và tuổi thọ dài.

2. Tắt các thiết bị không cần thiết

Tắt đèn:

Tắt đèn khi không sử dụng, hạn chế ánh nắng trực tiếp chiếu vào phòng.

Rút phích cắm:

Rút phích cắm các thiết bị điện tử khi không sử dụng, kể cả khi đã tắt nguồn, để tránh lãng phí điện năng do chế độ chờ.

Tắt các thiết bị khi ra khỏi phòng:

Đảm bảo tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, đặc biệt là điều hòa và các thiết bị có công suất lớn.

3. Tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên

Mở cửa sổ:

Tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên, hạn chế sử dụng đèn và điều hòa vào ban ngày.

Trồng cây xanh:

Trồng cây xanh xung quanh nhà, đặc biệt là các loại cây có tán lá rộng, giúp làm mát không gian sống và giảm sự phụ thuộc vào điều hòa.

4. Điều chỉnh thói quen sinh hoạt

Sử dụng điều hòa hợp lý:

Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức vừa phải, không nên để quá thấp, và sử dụng kết hợp với quạt để phân phối không khí đều hơn.

Sử dụng tủ lạnh hiệu quả:

Không mở cửa tủ lạnh quá lâu, không để thực phẩm nóng vào tủ, và sắp xếp thực phẩm gọn gàng để tối ưu hóa không gian.

Giặt quần áo đúng cách:

Giặt quần áo với lượng nước và bột giặt vừa đủ, sử dụng chế độ tiết kiệm nước và điện của máy giặt.

Ưu tiên sử dụng các thiết bị có tính năng tiết kiệm điện:

Chọn các thiết bị có tính năng hẹn giờ, chế độ tiết kiệm điện, hoặc các thiết bị có thể điều khiển từ xa.

Để theo dõi thêm lịch cắt điện tại Gia Lai mới nhất, doanh nghiệp và người dân có thể truy cập: Lịch tạm ngừng cấp điện Gia Lai.