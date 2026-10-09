Lịch sử Thái Nguyên trong hành trang nghề giáo

Sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm tìm hiểu tại Mái đá Ngườm, xã Thần Sa.

Bốn năm học ngành Sư phạm Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), sinh viên Khoa Sử không chỉ tiếp cận lịch sử qua giáo trình. Ngay trên mảnh đất mình học tập, các em có thêm một không gian để tìm hiểu những sự kiện, địa danh, di tích gắn với lịch sử dân tộc. Những kiến thức ấy dần trở thành một phần hành trang nghề nghiệp của những giáo viên môn Lịch sử tương lai.

Với Hà Thị Thúy Duyên, sinh viên K60, Khoa Lịch sử, những hiểu biết về Thái Nguyên của em trở nên cụ thể hơn sau khi học học phần Lịch sử địa phương Thái Nguyên. Những địa danh Mái đá Ngườm, ATK Định Hóa, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam không chỉ cho em những kiến thức lịch sử, về quá trình hình thành và phát triển của Thái Nguyên qua các thời kỳ, mà để lại những cảm xúc thiêng liêng và trân trọng.

Còn với Bàn Minh Lâm, sinh viên K58, Khoa Lịch sử, giá trị lớn hơn nằm ở việc từ kiến thức về vùng đất, người học hình thành tình cảm và niềm tự hào đối với lịch sử quê hương. “Những kiến thức lịch sử Thái Nguyên giúp em hiểu thêm về vùng đất, hình thành thêm niềm tự hào về lịch sử quê hương, để sau này truyền đạt cho học sinh, tiếp nối và lan tỏa những giá trị đó”, Lâm chia sẻ.

Từ những nhận thức của sinh viên, yêu cầu đặt ra với người dạy là làm thế nào để kiến thức địa phương không trở thành một phần kiến thức ghi nhớ đơn thuần, mà hỗ trợ trực tiếp cho năng lực nghề nghiệp.

TS. Nguyễn Thị Hòa, Phó Trưởng Bộ môn Lịch sử Việt Nam và Thế giới, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, cho biết việc đưa lịch sử địa phương vào đào tạo gắn với yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời giúp sinh viên được bồi dưỡng thêm năng lực giảng dạy.

Sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tham gia Gameshow "Dân ta phải biết sử ta" của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên.

Theo TS. Nguyễn Thị Hòa, với vị trí phên giậu, Thái Nguyên ghi dấu nhiều lớp biến động của lịch sử dân tộc. Khi lồng ghép lịch sử dân tộc với lịch sử địa phương, đặc biệt là lịch sử Thái Nguyên, học sinh vừa tiếp nhận được kiến thức chung, vừa hiểu về nơi mình đang học tập. Quan trọng hơn, các em có điều kiện khai thác tư liệu, thực hành tìm hiểu, nghiên cứu và vận dụng kiến thức lịch sử.

Thái Nguyên có lợi thế về nguồn tư liệu tại chỗ. Những di tích cách mạng, địa danh, nhân vật và câu chuyện lịch sử hiện diện trên địa bàn có thể trở thành nguồn tư liệu cho các bài học. Sinh viên được tiếp cận những tư liệu ấy trong quá trình học tập sẽ có thêm cơ sở để hình dung cách đưa lịch sử địa phương vào bài giảng sau này.

Sau bốn năm học tập, những sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên sẽ rời mảnh đất Thái Nguyên đến với các ngôi trường phổ thông ở nhiều địa phương. Điều họ mang theo không chỉ là kiến thức chuyên ngành, mà còn là những trải nghiệm được tích lũy trong quá trình học tập tại một vùng đất có vị trí quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Thái Nguyên chính là một “giảng đường” lịch sử đặc biệt. Những địa danh ở “giảng đường” này có thể trở thành những câu chuyện trong một tiết học sinh động. Lịch sử Thái Nguyên, từ đó, tiếp tục được các thế hệ giáo viên đưa đến những lớp học ở nhiều miền quê.