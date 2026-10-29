Lịch sử hơn 120 trận đối đầu Lille vs Lens: Burak Yılmaz từng gieo sầu, Thauvin viết chương mới derby miền Bắc

Lille và Lens là hai đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Pháp. Cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ được gọi là Derby du Nord, hay derby miền Bắc, gắn liền với sự cạnh tranh giữa Lille và vùng khai khoáng Lens. Theo thống kê của Lensois, đến tháng 9/2025, hai đội đã có hơn 120 lần gặp nhau trong lịch sử, trở thành một trong những cặp đấu giàu truyền thống tại Ligue 1.

Lille vs Lens 2020: Burak Yılmaz mở đường cho chiến thắng 4-0

Ngày 18/10/2020, Lille tiếp đón Lens tại vòng 7 Ligue 1. Đây là giai đoạn đội bóng của HLV Christophe Galtier đang duy trì phong độ cao và từng bước xây dựng vị thế trong cuộc đua vô địch, trong khi Lens trở lại giải đấu cao nhất nước Pháp sau nhiều năm vắng bóng.

Lille nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo ra lợi thế. Phút 11, Burak Yılmaz ghi bàn mở tỷ số, giúp đội chủ nhà kiểm soát tốt thế trận trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp một.

Bàn thắng sớm của tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ khiến Lens gặp nhiều khó khăn. Đội khách cố gắng tổ chức phản công, nhưng hệ thống phòng ngự Lille duy trì sự tập trung và hạn chế những cơ hội nguy hiểm của đối thủ.

Ngay đầu hiệp hai, Jonathan Bamba nhân đôi cách biệt ở phút 48. Bàn thắng này tạo ra bước ngoặt quan trọng khi Lille có thể tiếp tục đẩy cao đội hình, trong khi Lens phải đối mặt với sức ép lớn hơn.

Phút 69, Jonathan Ikoné ghi bàn thứ ba cho đội chủ nhà. Đến phút 79, Yusuf Yazıcı tiếp tục lập công, ấn định chiến thắng 4-0 cho Lille.

Đây là một trong những chiến thắng đậm đáng nhớ nhất của Lille trước Lens trong giai đoạn hiện đại. Đội bóng áo đỏ ghi bốn bàn nhờ bốn cầu thủ khác nhau, cho thấy sự đa dạng trong các phương án tấn công dưới thời Galtier.

Burak Yılmaz tạo ra dấu ấn đầu tiên, trong khi Bamba, Ikoné và Yazıcı lần lượt hoàn tất một màn trình diễn vượt trội. Với Lens, thất bại 0-4 là kết quả đáng quên trong mùa giải họ vừa trở lại Ligue 1.

Chiến thắng này còn mang ý nghĩa quan trọng với Lille trong hành trình cạnh tranh chức vô địch mùa 2020/21. Đội bóng không chỉ vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ mà còn thể hiện khả năng duy trì sức ép trước những đội bóng tổ chức phòng ngự tập trung.

Lens vs Lille 2021: Burak Yılmaz lập cú đúp, Lille tiến gần chức vô địch Ligue 1

Ngày 7/5/2021, Lens tiếp Lille tại vòng 36 Ligue 1. Khác với trận đấu đầu mùa, cuộc đối đầu lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi Lille đang cạnh tranh quyết liệt chức vô địch với PSG.

Đội bóng của Christophe Galtier cần một chiến thắng để duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Lens cũng hướng đến kết quả tích cực để tiếp tục cạnh tranh suất tham dự cúp châu Âu.

Lille nhanh chóng thể hiện quyết tâm khi được hưởng quả phạt đền ở phút thứ 4. Burak Yılmaz thực hiện thành công, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0 và tạo lợi thế quan trọng trong trận derby.

Sau bàn mở tỷ số, Lille tiếp tục duy trì khả năng kiểm soát thế trận. Đến phút 40, Yılmaz một lần nữa ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng cú sút xa đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0.

Hai bàn thắng của chân sút người Thổ Nhĩ Kỳ khiến Lens gặp nhiều khó khăn. Đội chủ nhà cố gắng thay đổi cách tiếp cận trận đấu, nhưng không thể tìm được bàn thắng trước hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của Lille.

Sang hiệp hai, Jonathan David tiếp tục lập công ở phút 60, nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, giúp Lille giành trọn 3 điểm ngay trên sân Bollaert-Delelis.

Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn bởi Lille tạo được khoảng cách 4 điểm với PSG trước khi đối thủ thi đấu ở vòng 36. Đội bóng của Galtier tiến thêm một bước quan trọng đến chức vô địch Ligue 1, danh hiệu mà họ sau đó giành được ở cuối mùa giải.

Burak Yılmaz trở thành nhân vật nổi bật nhất với cú đúp, trong khi Jonathan David góp công bằng bàn thắng thứ ba. Hai tiền đạo này cũng là những nhân tố quan trọng trên hàng công Lille trong mùa giải vô địch.

Với Lens, thất bại 0-3 trước đối thủ nhiều duyên nợ khiến cuộc cạnh tranh suất dự cúp châu Âu trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, đội bóng vẫn có cơ hội đáp trả ở mùa giải tiếp theo khi hai đội tiếp tục chạm trán tại Ligue 1.

Lens vs Lille 2021: Frankowski ghi bàn duy nhất, chấm dứt chuỗi trận không thắng derby

Ngày 18/9/2021, Lens tiếp Lille tại vòng 6 Ligue 1. Đây là cuộc đối đầu đầu tiên giữa hai đội sau khi Lille giành chức vô địch mùa 2020/21, khiến trận đấu mang thêm ý nghĩa về niềm tự hào địa phương.

Lens bước vào trận đấu với quyết tâm chấm dứt chuỗi kết quả không tốt trước đối thủ. Trong khi đó, Lille đang trải qua giai đoạn chuyển giao sau khi HLV Christophe Galtier rời câu lạc bộ, khiến đội bóng chưa thể duy trì sự ổn định như mùa giải trước.

Hiệp một diễn ra giằng co khi cả hai đội đều không thể tận dụng những cơ hội được tạo ra. Lens cố gắng đẩy cao đội hình và gây sức ép, nhưng hàng phòng ngự Lille vẫn duy trì được sự tập trung.

Bước sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng với những pha tranh chấp ở khu vực giữa sân. Trong thế trận chưa có nhiều cơ hội rõ ràng, một khoảnh khắc cá nhân trở thành yếu tố quyết định.

Phút 74, Przemysław Frankowski ghi bàn mở tỷ số cho Lens. Bàn thắng khiến sân Bollaert-Delelis bùng nổ khi đội chủ nhà cuối cùng cũng tìm được cách vượt qua hệ thống phòng ngự Lille.

Những phút cuối, Lille nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Lens bảo vệ được lợi thế và giành chiến thắng 1-0 trước nhà đương kim vô địch Ligue 1.

Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt với Lens bởi đội bóng lần đầu đánh bại Lille tại Ligue 1 kể từ khi trở lại giải đấu cao nhất nước Pháp. Frankowski trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất, trong khi hàng phòng ngự đội chủ nhà có một trận đấu hiệu quả.

Sau hai thất bại nặng nề trước Lille ở mùa 2020/21, Lens đã tìm được cách đáp trả bằng một chiến thắng sát nút. Kết quả này cho thấy sự tiến bộ của đội bóng dưới thời HLV Franck Haise.

Trận thắng 1-0 cũng góp phần đưa cuộc cạnh tranh giữa hai đội trở lại thế cân bằng hơn trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt khi Lens tiếp tục gây khó khăn cho Lille ở những lần gặp sau đó.

Lens vs Lille 2022: Seko Fofana lập cú đúp, cứu đội nhà phút 90+5 tại Cúp Quốc gia Pháp

Ngày 4/1/2022, Lens và Lille gặp nhau ở vòng 1/16 Cúp Quốc gia Pháp. Đây là trận derby đặc biệt khi cả hai đội đều hướng đến mục tiêu giành vé đi tiếp, trong khi tính chất loại trực tiếp khiến những sai lầm nhỏ có thể quyết định kết quả.

Lille nhập cuộc thuận lợi và nhanh chóng thể hiện hiệu quả tấn công. Phút 29, Amadou Onana ghi bàn mở tỷ số, giúp đội khách tạo lợi thế trước Lens.

Chỉ 4 phút sau, Onana tiếp tục lập công, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0 cho Lille. Hai bàn thắng trong khoảng thời gian ngắn khiến đội chủ nhà đứng trước nguy cơ bị loại ngay trên sân Bollaert-Delelis.

Lens bước vào giờ nghỉ với bất lợi lớn, nhưng đoàn quân của HLV Franck Haise không từ bỏ hy vọng. Sang hiệp hai, đội chủ nhà đẩy cao đội hình và tăng cường sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Phút 67, Seko Fofana ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Pha lập công giúp Lens lấy lại sự tự tin và tiếp tục dồn lên tấn công trong những phút còn lại.

Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, Lille tưởng như đã cầm chắc chiến thắng. Tuy nhiên, phút 90+5, Fofana tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 2-2, đưa cuộc đối đầu trở lại thế cân bằng trong khoảnh khắc cuối cùng.

Hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Lens thực hiện tốt hơn và giành chiến thắng 4-3, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia Pháp. Đáng chú ý, chính Fofana là người thực hiện thành công lượt sút quyết định.

Đây là một trong những trận derby đáng nhớ nhất giữa Lens và Lille trong nhiều năm. Từ chỗ bị dẫn hai bàn, Lens đã tạo nên cuộc lội ngược dòng khó tin nhờ sự tỏa sáng của đội trưởng Seko Fofana.

Cú đúp của tiền vệ người Bờ Biển Ngà không chỉ cứu Lens khỏi thất bại mà còn đưa trận đấu đến loạt luân lưu, nơi đội chủ nhà hoàn tất màn ngược dòng. Với Lille, việc đánh mất lợi thế hai bàn và để đối thủ gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng trở thành một trong những kết quả đáng tiếc nhất ở các cuộc derby gần đây.

Trận đấu cũng cho thấy ý nghĩa đặc biệt của Derby du Nord. Ngay cả khi một đội tạo ra lợi thế lớn, kết quả cuối cùng vẫn có thể thay đổi bởi những khoảnh khắc quyết định ở cuối trận.

Lille vs Lens 2022: Frankowski và Kalimuendo giúp Lens thắng cả hai trận derby Ligue 1

Ngày 16/4/2022, Lille tiếp Lens tại vòng 32 Ligue 1. Đây là trận derby được chờ đợi khi Lens đang có cơ hội hoàn tất mùa giải với hai chiến thắng trước đối thủ cùng khu vực.

Sau chiến thắng 1-0 ở lượt đi, Lens bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. Đội bóng của Franck Haise không cần nhiều thời gian để tạo khác biệt khi Przemysław Frankowski ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4.

Bàn thắng sớm khiến Lille phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Lens tiếp tục cho thấy khả năng tổ chức phản công hiệu quả. Phút 37, Arnaud Kalimuendo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, giúp đội khách tạo lợi thế đáng kể trước giờ nghỉ.

Lille không chấp nhận thất bại dễ dàng. Phút 45+1, Xeka ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2, đưa đội chủ nhà trở lại trận đấu ngay trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, Lille tiếp tục tăng sức ép và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự Lens duy trì sự tập trung, trong khi thủ môn Wuilker Faríñez có những pha cứu thua quan trọng.

Dù nỗ lực trong thời gian còn lại, Lille không thể tìm được bàn gỡ hòa. Lens bảo vệ thành công chiến thắng 2-1, qua đó hoàn tất mùa giải với hai lần đánh bại đối thủ tại Ligue 1.

Đây là kết quả đặc biệt với Lens khi đội bóng lần đầu thắng cả hai trận derby tại giải vô địch quốc gia trong vòng 40 năm. Chiến thắng trên sân Lille cũng là lần đầu Lens làm được điều này tại Ligue 1 kể từ năm 2003.

Frankowski tiếp tục trở thành nhân vật đáng chú ý sau khi từng ghi bàn duy nhất ở lượt đi. Trong khi đó, Kalimuendo cũng tạo dấu ấn quan trọng bằng pha lập công nâng tỷ số lên 2-0.

Với Lille, thất bại 1-2 khiến đội bóng phải nhận hai trận thua liên tiếp trước đối thủ ở Ligue 1 mùa 2021/22. Sau giai đoạn áp đảo trong mùa giải vô địch, đội chủ sân Pierre-Mauroy không còn duy trì được ưu thế tuyệt đối trước Lens.

Lens vs Lille 2025: Florian Thauvin lập công trong chiến thắng 3-0

Ngày 20/9/2025, Lens tiếp Lille tại vòng 5 Ligue 1. Trận đấu được tổ chức trên sân Bollaert-Delelis, nơi đội chủ nhà đặt mục tiêu giành chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Pierre Sage, Lens nhập cuộc quyết tâm và tạo ra sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự Lille. Đội chủ nhà liên tục tổ chức những pha tấn công nhanh, trong đó Florian Thauvin đóng vai trò quan trọng ở khả năng kết nối và tạo cơ hội.

Phút 28, Wesley Saïd ghi bàn mở tỷ số cho Lens. Bàn thắng giúp đội chủ nhà nắm lợi thế và tạo ra sự hưng phấn lớn trên các khán đài Bollaert-Delelis.

Đến phút 43, Florian Thauvin tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Ngôi sao người Pháp tận dụng cơ hội trong vòng cấm, giúp Lens tạo cách biệt đáng kể trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Lille cố gắng tìm kiếm bàn thắng để thay đổi cục diện. Tuy nhiên, Lens tiếp tục duy trì khả năng tấn công hiệu quả và nhanh chóng tạo ra bàn thắng thứ ba.

Phút 53, Rayan Fofana ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, gần như định đoạt trận đấu. Những nỗ lực của Lille trong thời gian còn lại không mang đến kết quả, trong khi Lens bảo vệ thành công chiến thắng đậm ngay trên sân nhà.

Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt với Lens khi đội bóng chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Lille trong những lần gặp gần đây. Thauvin trở thành một trong những nhân vật nổi bật khi ghi bàn ở trận derby, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của đội chủ nhà.

Với Lille, thất bại 0-3 để lại nhiều tiếc nuối bởi đội bóng không thể duy trì sự chắc chắn trước những đợt tấn công của Lens. Ba bàn thua cũng phản ánh những hạn chế trong khả năng tổ chức phòng ngự ở một trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Đây còn là một trong những chiến thắng có cách biệt lớn nhất của Lens trước Lille trong giai đoạn hiện đại, tạo nên dấu mốc đáng nhớ trước cuộc tái đấu giữa hai đội vào tháng 4/2026.

Lille vs Lens 2026: Haraldsson và Correia tạo chiến thắng 3-0, Lille đòi lại món nợ

Lần gặp gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 4/4/2026 tại Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. Sau thất bại 0-3 ở lượt đi, Lille bước vào trận derby với quyết tâm đòi lại món nợ trước Lens, đồng thời tìm kiếm điểm số trong cuộc cạnh tranh suất dự Champions League.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Bruno Genesio, Lille nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo ra thế trận thuận lợi. Đội chủ nhà kiểm soát tốt khu vực giữa sân, trong khi Lens gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức các pha phản công.

Phút 44, Hákon Haraldsson ghi bàn mở tỷ số cho Lille sau đường kiến tạo của Matías Fernández-Pardo. Bàn thắng ngay trước giờ nghỉ giúp đội chủ nhà tạo lợi thế quan trọng và khiến Lens phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu.

Sang hiệp hai, Lille tiếp tục tăng tốc và nhanh chóng nhân đôi cách biệt. Phút 49, Félix Correia tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Lens để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ 9 phút sau, Matías Fernández-Pardo tiếp tục lập công trên chấm phạt đền, đưa Lille dẫn trước 3-0 và gần như định đoạt trận đấu.

Trong thời gian còn lại, Lens cố gắng tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể tạo ra sự khác biệt. Lille kiểm soát tốt thế trận và bảo vệ thành công chiến thắng 3-0, qua đó đòi lại món nợ từ thất bại ở lượt đi.

Trận thắng này đặc biệt quan trọng với Lille khi đội bóng không chỉ đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ mà còn tiếp tục duy trì khả năng cạnh tranh suất dự Champions League. Haraldsson, Correia và Fernández-Pardo đều để lại dấu ấn trên hàng công.

Đáng chú ý, cả hai trận derby mùa 2025/26 đều kết thúc với tỷ số 3-0 dành cho đội chủ nhà. Lens từng giành chiến thắng thuyết phục tại Bollaert-Delelis, nhưng Lille đã đáp trả bằng kết quả tương tự ở Pierre-Mauroy.

Hai chiến thắng trái ngược này cho thấy sự khác biệt lớn về lợi thế sân nhà trong những cuộc đối đầu gần đây, đồng thời tạo thêm sự chờ đợi trước màn tái đấu tại Ligue 1 2026/27.

Nhận định Lille vs Lens: Ethan Mbappé đối đầu Florian Thauvin

Lille bước vào vòng 9 Ligue 1 2026/27 với lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực trong những năm gần đây. Đội bóng của Bruno Genesio có những cầu thủ đáng chú ý như Olivier Giroud, Ethan Mbappé và Hákon Haraldsson, nhưng phong độ gần đây chưa thật sự ổn định khi chỉ thắng 1 trong 5 trận được thống kê trước cuộc đối đầu.

Lens đang có trạng thái tích cực hơn với 3 chiến thắng liên tiếp tại Ligue 1. Florian Thauvin tiếp tục là nhân tố quan trọng trên hàng công, trong khi đội khách có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm bằng khả năng pressing và chuyển trạng thái nhanh. Đây cũng là điểm mạnh từng giúp Lens đánh bại Lille 3-0 ở lượt đi mùa trước.

Trong trận derby miền Bắc giữa Lille và Lens, tương quan lực lượng và lợi thế sân nhà mang đến cơ sở để Lille tự tin. Tuy nhiên, Lens đang duy trì phong độ tốt và có những cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt, khiến cuộc đối đầu khó diễn ra theo thế trận một chiều.

Dự đoán số bàn thắng Lille vs Lens

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lille ghi 8 bàn và Lens có 4 pha lập công, tổng cộng 12 bàn thắng, trung bình 2,4 bàn mỗi trận. Hai cuộc đối đầu mùa 2025/26 đều xuất hiện 3 bàn, với chiến thắng thuộc về đội được thi đấu trên sân nhà.

Lille đang gặp khó khăn trong việc duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, nhưng lợi thế sân nhà vẫn có thể giúp đội bóng tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, Lens đang sở hữu khả năng tấn công tích cực hơn nhờ phong độ của Florian Thauvin cùng các đồng đội.

Với tính chất cạnh tranh của một trận derby, cả hai đội nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nếu một bên sớm tìm được bàn mở tỷ số, thế trận có thể trở nên cởi mở hơn.

Dự đoán số bàn thắng: 2-3 bàn.

Tình hình lực lượng Lille vs Lens

Theo danh sách lực lượng trước trận từ Ligue 1, Lille thiếu Tanguy Nianzou, Ayumu Ueda, Tiago Santos và Hamza Igamane. Những sự thiếu hụt này có thể ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn nhân sự của HLV Bruno Genesio.

Lens dự kiến không có Ismaëlo Ganiou, Abdallah Sima và Maïda Nawrocki. Khả năng ra sân của Odsonne Édouard và Jonathan Gradit còn cần được đánh giá thêm.

Phong độ và lịch sử đối đầu Lille vs Lens

Lille thắng 1 trong 5 trận gần nhất được thống kê trước cuộc đối đầu. Đội bóng áo đỏ vẫn có lợi thế sân nhà và thành tích derby thuận lợi, nhưng cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội.

Lens thắng 3 trong 5 trận gần đây, cho thấy trạng thái thi đấu tích cực hơn. Đội khách đang duy trì khả năng tấn công hiệu quả, trong đó Thauvin là một trong những cầu thủ có thể tạo khác biệt.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất tại Ligue 1, Lille giành 4 chiến thắng và Lens thắng 1 trận. Đội bóng áo đỏ ghi 8 bàn, trong khi Lens có 4 pha lập công. Hai trận derby mùa 2025/26 đều kết thúc với tỷ số 3-0 dành cho đội chủ nhà.

Lille vs Lens tại Ligue 1 2026/27: Thauvin chờ nối tiếp câu chuyện của Fofana

Sau nhiều thập kỷ đối đầu, Lille và Lens đã tạo nên một trong những cuộc cạnh tranh giàu truyền thống nhất bóng đá Pháp. Những chiến thắng đậm của Lille năm 2020 và 2021, màn lội ngược dòng tại Cúp Quốc gia Pháp năm 2022 cùng hai trận thắng 3-0 mùa 2025/26 đều trở thành dấu mốc đáng nhớ.

Nếu quá khứ từng chứng kiến sự tỏa sáng của Burak Yılmaz và Jonathan David bên phía Lille, thì Lens cũng có những nhân vật đặc biệt như Seko Fofana, Frankowski và hiện tại là Florian Thauvin. Những cầu thủ này không chỉ góp phần tạo ra kết quả mà còn để lại dấu ấn trong ký ức người hâm mộ hai câu lạc bộ.

Lille vẫn có cơ sở để tự tin khi được thi đấu tại Stade Pierre-Mauroy, nơi đội bóng từng giành chiến thắng 3-0 trước Lens hồi tháng 4/2026. Tuy nhiên, phong độ tích cực của đội khách khiến cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn không dễ dàng cho đội chủ nhà.

Với Lens, trận derby là cơ hội để Thauvin tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trên hàng công. Nếu duy trì được khả năng tạo cơ hội và tận dụng tốt những khoảng trống, đội bóng vùng khai khoáng có thể gây nhiều khó khăn cho Lille.

Dự đoán tỷ số Lille vs Lens

Lille có ưu thế về sân bãi cùng thành tích đối đầu nổi bật trong những mùa giải gần đây, nhưng phong độ hiện tại chưa mang đến sự yên tâm. Trong khi đó, Lens đang thi đấu tích cực hơn và sở hữu những cầu thủ đủ khả năng tạo ra khác biệt.

Trận derby nhiều khả năng diễn ra giằng co, nhưng nếu Thauvin cùng các đồng đội duy trì được hiệu quả tấn công như những vòng gần đây, Lens có thể tạo ra bất ngờ ngay trên sân của đối thủ.

Dự đoán tỷ số: Lille 1-2 Lens.