Lịch sử gọi tên 'cặp bài trùng' mở hàng huy chương cho TTVN ở Asiad 20

Gia Nghi và Minh Tân (thứ 3, 4 từ trái sang).

Hai vận động viên Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đã xuất sắc giành tấm Huy chương đồng (HCĐ) nội dung đôi nam nữ, môn teqball tại Đại hội Thể thao châu Á (Asiad 20). Đây là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội lần này. Kết quả này cũng đánh dấu cột mốc lịch sử cho teqball Việt Nam, ngay trong lần đầu tiên bộ môn này được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Á vận hội.

Tấm HCĐ Asiad 20 là kết quả phản ánh đúng năng lực thực tế của Minh Tân và Gia Nghi, cặp đôi đang giữ hạng top 3 thế giới ở nội dung đôi nam nữ môn teqball. Trước đó, Minh Tân và Gia Nghi từng đánh bại 2 VĐV Ấn Độ, và bộ đôi này tiếp tục đi "đường vòng", thắng trận play-off để gặp lại bộ đôi Việt Nam ở trận tranh hạng ba.

Trong lần tái đấu đối thủ Ấn Độ, Minh Tân và Gia Nghi thể hiện sự áp đảo, đặc biệt trong hiệp 2. Về cuối trận, nữ VĐV của Ấn Độ dính chấn thương, phải nén đau để thi đấu trong tình trạng thể lực sa sút. So với set 1 diễn ra kịch tính, set 2 ở trận tranh HCĐ nội dung đôi nam nữ teqball diễn ra một chiều và Minh Tân - Gia Nghi thoải mái tiến đến điểm số quyết định.

Minh Tân thi đấu điềm tĩnh như mọi khi, có nền tảng thể lực tốt cùng khả năng xử lý bóng chắc chắn ở khu vực sân nhà. Sự ổn định của Minh Tân là bệ phóng để Gia Nghi phát huy sự linh hoạt và nhanh nhẹn trong các tình huống lên lưới.

Gia Nghi có kỹ thuật cá nhân khéo léo, nhạy bén trong việc phán đoán hướng bóng để thực hiện các pha dứt điểm hoặc gài bóng hiểm hóc. Trong trận này, tỷ lệ phối hợp lỗi của 2 VĐV teqball rất thấp. Gia Nghi chia sẻ sau trận: "Chúng tôi phối hợp ăn ý hơn nhiều so với các trận đấu trước và đây là cơ sở để giành chiến thắng".

Ảnh: Long Nguyễn.

Trong hành trình giành HCĐ lịch sử cho teqball Việt Nam tại Asiad 20, bộ đôi Minh Tân - Gia Nghi đánh bại đối thủ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc - đều là những thử thách cứng cựa. Riêng Nhật Bản có sự góp mặt của nữ VĐV Sakamoto Yuina, từng giành HCĐ giải thế giới. VĐV còn lại của Nhật Bản - Wase Akinori từng vô địch World Tour 2025.

Trên hành trình ấn tượng đó, Minh Tân - Gia Nghi lần lượt đánh bại hai đối thủ sừng sỏ Nhật Bản 2-0 (12-11, 12-7) và Hàn Quốc 2-1 (12-10, 11-12, 13-11), rồi vượt qua Lào cùng Kyrgyzstan để ghi tên vào tứ kết. Thừa thắng xông lên, đại diện Việt Nam tiếp tục hạ gục Ấn Độ tại vòng 8 đội mạnh nhất. Sau trận thua tiếc nuối Thái Lan ở bán kết, bộ đôi kiên cường nắm lấy cơ hội tại trận tranh tấm HCĐ lịch sử.

Tấm HCĐ Asiad lịch sử của Minh Tân và Gia Nghi là kết quả từ quá trình tập luyện nghiêm túc của cả hai, nhất là khi họ quyết định chuyển sang teqball từ các bộ môn có nét tương đồng như đá cầu hay cầu mây. Trong bối cảnh teqball là môn thể thao mới và đang giai đoạn xã hội hóa tại Việt Nam, thành tích mới nhất mà Minh Tân và Gia Nghi đạt được sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho sự đầu tư, phát triển bài bản của bộ môn này trong tương lai.

Sự khởi đầu của Minh Tân và Gia Nghi là lý tưởng. Khi được đầu tư, phát triển đúng hướng, bộ đôi có thể hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh tấm HCV quý giá ở các sân chơi trong tương lai.