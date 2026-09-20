Lịch sử đối đầu Villarreal vs Levante: Tàu ngầm vàng từng thắng 5-1

Villarreal 5-1 Levante tháng 5/2026: Chiến thắng còn rất mới

Một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất diễn ra ngày 2/5/2026.

Villarreal đánh bại Levante 5-1, tạo ra cách biệt lớn và tiếp tục củng cố thành tích tốt trước đối thủ.

Kết quả ấy đặc biệt đáng chú ý bởi lần tái đấu hiện tại chỉ diễn ra vài tháng sau.

Villarreal từng thắng 4 trong 5 trận gần đây

Dữ liệu nguồn cho thấy Villarreal thắng 4 trong 5 cuộc chạm trán gần nhất với Levante.

Đó là lợi thế đáng kể về mặt lịch sử, nhưng trạng thái hiện tại của Tàu ngầm vàng lại không tốt như những con số đối đầu.

Nhận định Villarreal vs Levante: Quá khứ tốt, hiện tại nhiều vấn đề

Villarreal mới có 5 điểm sau 6 vòng La Liga, thắng 1, hòa 2 và thua 3.

Đáng lo hơn, họ vừa thua Real Betis 1-2 rồi tiếp tục thất bại 2-3 trước Deportivo La Coruna ngay trên sân nhà.

Levante cũng có 5 điểm nhưng mới thi đấu 5 trận. Chiến thắng 5-2 trước Real Betis cho thấy đội bóng này có khả năng tạo ra những pha chuyển trạng thái rất nguy hiểm.

Villarreal có lịch sử đối đầu tốt hơn, nhưng nếu hàng thủ tiếp tục để lộ khoảng trống, những con số cũ khó đảm bảo một trận đấu dễ dàng.

Tình hình lực lượng

Villarreal không có Foyth.

Levante thiếu Etta Eyong và Primo.

Đội hình dự kiến

Villarreal: Gulácsi; Santiago Mouriño, Carlos Romero, Pape Gueye, Pau Navarro; Renato Veiga, Comesaña; Nicolas Pépé, Tajon Buchanan; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.

Levante: Matthew Ryan; Nacho Pérez, Manu Sánchez, Oriol Rey, De la Fuente, Mandi; Brugué, Jon Ander Olasagasti, Enzo Bardeli, Thiago Fernández; Iván Romero.