Lịch sử đối đầu Venezia vs Napoli: Từ cú sốc Serie B đến chuỗi trận bất bại của đội bóng miền Nam

Trước cuộc tái đấu giữa Venezia vs Napoli tại Serie A mùa giải 2026/27, những lần chạm trán trong quá khứ mang đến một câu chuyện đáng chú ý. Napoli là đội có thành tích vượt trội ở giai đoạn gần đây, nhưng Venezia từng khiến đại diện miền Nam Italia phải nếm trải thất bại khi hai đội còn thi đấu tại Serie B.

Venezia vs Napoli năm 2003: Chiến thắng 2-1 tại Serie B

Ngày 24/5/2003, Venezia tiếp đón Napoli trong khuôn khổ Serie B và giành chiến thắng 2-1. Đây là một trong những kết quả đáng nhớ của đội bóng thành Venice khi đối đầu đại diện miền Nam Italia, bởi Napoli vốn sở hữu truyền thống và vị thế lớn hơn trong lịch sử bóng đá nước này.

Trận đấu diễn ra ở thời điểm cả hai câu lạc bộ đều đang tìm kiếm cơ hội cải thiện vị trí tại giải hạng hai. Venezia tận dụng được lợi thế sân nhà để tạo ra khác biệt, qua đó có một chiến thắng đáng chú ý trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Napoli vs Venezia năm 2021: Chiến thắng 2-0 mở đầu chuỗi áp đảo

Ngày 22/8/2021, hai đội tái ngộ tại Serie A sau nhiều năm không chạm trán ở hạng đấu cao nhất. Napoli tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 2-0, mở đầu mùa giải mới bằng kết quả thuận lợi trước Venezia.

Sự khác biệt giữa hai đội được thể hiện ở khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội. Napoli duy trì sức ép để tìm kiếm bàn thắng, còn Venezia gặp nhiều khó khăn khi phải đối phó với tốc độ tổ chức tấn công của đối thủ. Kết quả này cũng mở đầu cho giai đoạn Napoli liên tục giữ sạch lưới mỗi khi gặp Venezia tại Serie A.

Venezia vs Napoli năm 2022: Đội khách tiếp tục thắng 2-0

Ngày 6/2/2022, Venezia trở về sân Pier Luigi Penzo để tiếp đón Napoli trong trận lượt về. Dù có lợi thế sân nhà, đội bóng thành Venice vẫn không thể thay đổi kết quả khi tiếp tục nhận thất bại 0-2.

Chiến thắng giúp Napoli hoàn tất hai lượt trận trước Venezia ở mùa giải 2021/22 với thành tích toàn thắng, ghi 4 bàn và không để thủng lưới. Đây cũng là giai đoạn đội bóng miền Nam Italia cho thấy khả năng kiểm soát tốt những cuộc đối đầu với đối thủ có chất lượng đội hình thấp hơn.

Napoli vs Venezia năm 2024: Chiến thắng tối thiểu 1-0

Ngày 29/12/2024, Napoli tiếp đón Venezia trong khuôn khổ Serie A và giành chiến thắng 1-0. Khác với hai cuộc chạm trán trước đó, đội chủ nhà không tạo được cách biệt lớn về tỷ số, nhưng vẫn tìm thấy bàn thắng quyết định.

Trận đấu tiếp tục cho thấy Napoli biết cách vượt qua Venezia ngay cả khi hàng công không đạt hiệu suất cao nhất. Với đội khách, thất bại tối thiểu phản ánh những nỗ lực đáng kể trong tổ chức phòng ngự, dù họ chưa thể giành điểm.

Venezia vs Napoli năm 2025: Trận hòa không bàn thắng tại Pier Luigi Penzo

Ngày 16/3/2025, Venezia cuối cùng cũng chặn được chuỗi thất bại trước Napoli bằng trận hòa 0-0 trên sân nhà. Đây là lần đầu tiên trong 4 cuộc chạm trán Serie A gần nhất, đội bóng thành Venice giành được điểm trước đối thủ.

Napoli không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng, còn Venezia thành công trong việc bảo vệ khung thành. Dù không tạo ra nhiều dấu ấn trên hàng công, kết quả này mang ý nghĩa quan trọng với đội chủ nhà khi chứng minh họ vẫn có thể gây khó khăn cho Napoli bằng lối chơi kỷ luật.

Nhận định Venezia vs Napoli: Đội khách nắm lợi thế lịch sử

Venezia bước vào cuộc tái đấu sau 6 thất bại liên tiếp tại Serie A mùa giải 2026/27. Đội bóng vừa thay HLV Giovanni Stroppa bằng Davide Nicola, người được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà cải thiện khả năng phòng ngự và tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

Napoli có nhiều lợi thế hơn về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và thành tích đối đầu. Tuy nhiên, trận hòa 0-0 vào tháng 3/2025 là lời nhắc nhở rằng Venezia vẫn có thể tạo ra một thế trận khó chịu nếu duy trì được sự tập trung và hạn chế khoảng trống ở hàng phòng ngự.