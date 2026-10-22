Lịch sử đối đầu Valencia vs Villarreal: Guedes từng nhấn chìm Tàu ngầm vàng tại Europa League

Valencia vs Villarreal: Cặp đấu duyên nợ của bóng đá Tây Ban Nha

Valencia và Villarreal là hai câu lạc bộ có nhiều năm cạnh tranh tại LaLiga. Không chỉ thường xuyên gặp nhau ở giải quốc nội, hai đội còn từng tạo nên những cuộc đối đầu đáng nhớ tại đấu trường châu Âu.

Theo thống kê đối đầu Valencia và Villarreal, trong 34 trận được ghi nhận từ năm 2010 đến 2026, Valencia giành 14 chiến thắng, Villarreal thắng 13 lần và hai đội hòa nhau 7 trận. Valencia ghi được 46 bàn, còn Villarreal có 40 pha lập công.

Những con số cho thấy sự cân bằng đáng chú ý giữa hai đại diện của bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu gần đây lại đang nghiêng về Villarreal, đặc biệt sau những chiến thắng liên tiếp trước Valencia tại LaLiga.

Villarreal 1-3 Valencia ngày 11/4/2019: Guedes tỏa sáng ở tứ kết Europa League

Một trong những cuộc đối đầu đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra ngày 11/4/2019 tại lượt đi tứ kết Europa League.

Villarreal có lợi thế sân nhà, nhưng Valencia mới là đội nhập cuộc hiệu quả hơn. Ngay phút thứ 6, Goncalo Guedes ghi bàn mở tỷ số, giúp đội khách sớm giành lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Đội chủ nhà không mất quá nhiều thời gian để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 36, Santi Cazorla thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Villarreal.

Trong phần lớn thời gian còn lại, hai đội thi đấu giằng co và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Villarreal muốn tận dụng sân nhà để giành kết quả thuận lợi, còn Valencia duy trì sự kiên nhẫn, chờ đợi khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đối phương.

Bước ngoặt xuất hiện ở những phút cuối khi Daniel Wass ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Valencia. Chưa dừng lại, Guedes tiếp tục lập công trong thời gian bù giờ, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1.

Hai bàn thắng muộn khiến Villarreal rơi vào thế bất lợi lớn trước trận lượt về. Ngược lại, Valencia có được lợi thế quan trọng trong hành trình chinh phục Europa League năm ấy.

Valencia 2-0 Villarreal ngày 18/4/2019: Đại diện Mestalla giành vé vào bán kết

Một tuần sau chiến thắng 3-1 trên sân khách, Valencia tiếp đón Villarreal tại Mestalla trong trận lượt về tứ kết Europa League.

Với lợi thế hai bàn từ lượt đi, Valencia không cần đẩy cao đội hình bằng mọi giá. Đội chủ nhà lựa chọn cách tiếp cận tương đối chủ động nhưng vẫn duy trì sự tập trung trong phòng ngự, hạn chế khả năng tạo đột biến của Villarreal.

Lato đưa Valencia vượt lên trong hiệp một, trước khi Dani Parejo ghi thêm bàn thắng ở hiệp hai, giúp đội chủ sân Mestalla giành chiến thắng 2-0.

Sau hai lượt trận, Valencia vượt qua Villarreal với tổng tỷ số 5-1. Đây là một trong những kết quả có cách biệt lớn nhất giữa hai đội tại đấu trường châu Âu trong những năm gần đây.

Chiến thắng ấy không chỉ giúp Valencia giành quyền vào bán kết Europa League mà còn trở thành dấu mốc nổi bật trong lịch sử cạnh tranh với đối thủ cùng khu vực.

Valencia 3-1 Villarreal tháng 1/2024: Pepelu lập cú đúp tại Mestalla

Ngày 2/1/2024 theo giờ địa phương, Valencia tiếp tục có một trận đấu đáng nhớ trước Villarreal khi giành chiến thắng 3-1 tại LaLiga.

Roman Yaremchuk mở tỷ số ngay phút thứ 4, giúp đội chủ nhà có khởi đầu thuận lợi. Sau đó, Pepelu trở thành nhân vật chính với hai bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 27 và 57.

Villarreal nỗ lực tìm kiếm cơ hội trong hiệp hai và Gerard Moreno rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 73. Tuy nhiên, đội khách không thể tạo ra màn lội ngược dòng trong khoảng thời gian còn lại.

Chiến thắng này cho thấy Valencia vẫn có khả năng áp đặt thế trận trước Villarreal khi tận dụng tốt lợi thế Mestalla. Đặc biệt, việc ghi bàn ngay từ những phút đầu giúp đội chủ nhà xây dựng một thế trận phù hợp với khả năng tổ chức của mình.

Valencia 0-2 Villarreal ngày 26/10/2025: Tàu ngầm vàng giành chiến thắng tại Mestalla

Cuộc đối đầu ngày 26/10/2025 chứng kiến Villarreal giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Valencia.

Đây là kết quả đáng chú ý bởi Mestalla từng là nơi Valencia có nhiều màn trình diễn tốt trước đối thủ. Tuy nhiên, lần gặp này lại cho thấy Villarreal có khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn.

Chiến thắng hai bàn không gỡ giúp đội bóng áo vàng tạo lợi thế tâm lý lớn trong những cuộc đối đầu tiếp theo. Ngược lại, Valencia tiếp tục bộc lộ những vấn đề trong khả năng tổ chức tấn công trước các đối thủ chơi kỷ luật.

Villarreal 2-1 Valencia ngày 23/2/2026: Lợi thế tiếp tục thuộc về đội bóng áo vàng

Lần gặp gần nhất trước mùa giải 2026/27 diễn ra ngày 23/2/2026, khi Villarreal giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà.

Dù Valencia vẫn tìm được bàn thắng, đại diện Mestalla không thể bảo vệ được sự cân bằng trong suốt trận đấu. Villarreal tận dụng tốt hơn những cơ hội được tạo ra để giữ trọn ba điểm.

Kết quả này giúp Tàu ngầm vàng nối dài chuỗi bất bại trước Valencia, đồng thời đánh dấu chiến thắng thứ hai liên tiếp của họ trong các cuộc đối đầu trực tiếp.

Nhận định Valencia vs Villarreal: Mestalla có giúp chủ nhà đảo chiều lịch sử?

Trước cuộc tái đấu tại LaLiga 2026/27, Valencia đang đứng trong nhóm cuối bảng với 6 điểm sau 9 vòng đấu. Hàng phòng ngự đã nhận 15 bàn thua, khiến đội bóng này thường xuyên gặp khó trước các đối thủ sở hữu hàng công hiệu quả.

Villarreal cũng chưa đạt được sự ổn định tuyệt đối, nhưng khả năng ghi bàn tốt hơn cùng thành tích đối đầu thuận lợi mang đến lợi thế cho đội khách.

Valencia cần tận dụng sức ép từ khán giả nhà và cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Villarreal.

Dự đoán tỷ số Valencia vs Villarreal

Villarreal đang nhỉnh hơn về khả năng tấn công và sự tự tin từ những kết quả đối đầu gần đây. Valencia có thể tạo khó khăn trên sân nhà, nhưng đội khách vẫn có cơ sở để giành chiến thắng.

Tỷ số tham khảo: Valencia 1-2 Villarreal.