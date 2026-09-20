Lịch sử đối đầu Valencia vs Real Sociedad: 162 lần chạm trán và màn rượt đuổi 4-3

Valencia vs Real Sociedad: 162 lần gặp và cán cân khá sít sao

Theo dữ liệu trong nội dung nguồn, hai đội đã gặp nhau 162 lần.

Valencia thắng 68 trận, Real Sociedad thắng 53 và có 41 trận hòa.

Với số lần đối đầu rất lớn, việc kể lại toàn bộ không còn phù hợp. Hai cuộc gặp mùa 2025/2026 và đặc biệt màn rượt đuổi 7 bàn tại Anoeta là những mốc đáng chú ý nhất.

Valencia 1-1 Real Sociedad tháng 8/2025: Khởi đầu mùa giải bất phân thắng bại

Ngày 16/8/2025, Valencia tiếp Real Sociedad và hai đội hòa 1-1.

Trận đấu cho thấy sự cân bằng khá rõ giữa hai tập thể, đồng thời mở đầu cho một mùa giải mà cuộc tái đấu sau đó lại diễn ra hoàn toàn khác.

Real Sociedad 3-4 Valencia tháng 5/2026: Bảy bàn tại Anoeta

Ngày 17/5/2026, hai đội tạo ra một trong những trận đối đầu đáng nhớ nhất gần đây.

Valencia thắng Real Sociedad 4-3 trên sân khách, khép lại màn rượt đuổi có tới 7 bàn.

Kết quả này đặc biệt đáng chú ý khi Valencia hiện lại đang gặp vấn đề lớn trong khâu ghi bàn.

Nhận định Valencia vs Real Sociedad: Quá khứ bùng nổ, hiện tại cùng bất ổn

Valencia đứng thứ 18 với 4 điểm sau 6 vòng, mới ghi 2 bàn và nhận 10 bàn thua.

Chiến thắng 1-0 trước Alaves vừa giúp Los Che chấm dứt chuỗi bốn thất bại liên tiếp.

Real Sociedad có 7 điểm nhưng cũng không ổn định. Đội bóng xứ Basque vừa thua Atletico Madrid 0-3 rồi tiếp tục thất bại trước Bournemouth tại Europa League.

Valencia có lợi thế sân Mestalla, còn Sociedad sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng xử lý bóng tốt hơn ở khu vực tấn công.

Tình hình lực lượng

Valencia thiếu César Tárrega, José Copete, Mouctar Diakhaby, Luis Rioja, Diego López, Sergi Canós và Umar Sadiq.

Real Sociedad không có Álvaro Odriozola và Igor Zubeldia.

Đội hình dự kiến

Valencia: Dimitrievski; Gaya, De Hass, Pepelu, Maffeo; Rodriguez, Mayol; Danjuma, Guerra, Ugrinic; Duro.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Beitia, Sarr, Gomez; Herrera, Soler; Barrenetxea, Sucic, Guedes; Oyarzabal.