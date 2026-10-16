Lịch sử đối đầu Valencia vs Athletic Bilbao: Guedes từng đưa Bầy dơi vào chung kết, Williams gieo sầu tại Mestalla

Trước cuộc tái đấu tại vòng 9 La Liga 2026/27, lịch sử đối đầu giữa Valencia và Athletic Bilbao cho thấy sự cân bằng hiếm thấy. Trong 38 lần gặp nhau được ghi nhận từ năm 2010 đến 2026, Valencia giành 13 chiến thắng, Athletic Bilbao thắng 12 trận và hai đội hòa 13 lần. Tổng số bàn thắng cũng gần như ngang nhau, với 42 bàn cho Valencia và 41 bàn cho đại diện xứ Basque.

Valencia vs Athletic Bilbao năm 2016: Chiến thắng không đủ để đi tiếp tại Europa League

Ngày 17/3/2016, Valencia tiếp đón Athletic Bilbao trong trận lượt về vòng 1/8 Europa League. Đội chủ sân Mestalla giành chiến thắng 2-1, nhưng kết quả vẫn không đủ để họ bước vào vòng tiếp theo.

Sau thất bại 0-1 ở lượt đi, Valencia buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Đội chủ nhà tạo ra thế trận tấn công tích cực, nhưng việc để đối thủ ghi bàn trên sân khách khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn.

Chung cuộc, hai đội hòa 2-2 sau hai lượt trận và Athletic Bilbao giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách còn được áp dụng ở thời điểm đó. Đây là một trong những cuộc đối đầu đáng nhớ giữa hai đội tại đấu trường châu Âu.

Valencia vs Athletic Bilbao năm 2022: Guedes đưa Bầy dơi vào chung kết Cúp Nhà vua

Ngày 2/3/2022, Valencia tiếp đón Athletic Bilbao ở trận lượt về bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Sau trận hòa 1-1 tại San Mamés, cả hai đội đều đứng trước cơ hội giành quyền vào chung kết.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 43, khi Gonçalo Guedes thực hiện cú sút xa đẹp mắt đưa Valencia vượt lên. Bàn thắng khiến sân Mestalla bùng nổ, đồng thời đặt Athletic Bilbao vào thế phải tìm bàn gỡ trong hiệp hai.

Đội khách nỗ lực tấn công nhưng không thể đánh bại thủ môn Giorgi Mamardashvili. Chiến thắng 1-0 giúp Valencia vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 2-1, qua đó giành quyền góp mặt tại trận chung kết Cúp Nhà vua.

Với người hâm mộ Valencia, pha lập công của Guedes trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử đối đầu Athletic Bilbao.

Valencia vs Athletic Bilbao năm 2023: Đội khách trả món nợ tại Cúp Nhà vua

Ngày 26/1/2023, hai đội tái ngộ ở tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Lần này, Athletic Bilbao giành chiến thắng 3-1 ngay tại Mestalla để giành quyền vào bán kết.

Khác với cuộc đối đầu một năm trước, đại diện xứ Basque tận dụng cơ hội hiệu quả hơn và không để Valencia có cơ hội tạo nên cuộc lội ngược dòng. Chiến thắng cách biệt hai bàn cho thấy Athletic Bilbao đã rút ra những bài học từ thất bại ở bán kết mùa giải trước.

Kết quả này mang ý nghĩa đặc biệt với Athletic Bilbao, bởi họ loại chính đối thủ từng ngăn cản mình tiến vào chung kết năm 2022. Với Valencia, thất bại ngay trên sân nhà trở thành ký ức đáng tiếc tại đấu trường cúp quốc nội.

Valencia vs Athletic Bilbao năm 2025: Chiến thắng 2-0 tại Mestalla

Ngày 20/9/2025, Valencia tiếp đón Athletic Bilbao tại La Liga và giành chiến thắng 2-0. Đây là kết quả quan trọng với đội chủ nhà sau hai thất bại liên tiếp trước đại diện xứ Basque ở mùa giải 2024/25.

Valencia thể hiện khả năng tận dụng lợi thế sân nhà để tạo ra khác biệt. Hai bàn thắng cùng việc giữ sạch lưới cho thấy đội chủ sân Mestalla có thể kiểm soát tốt thế trận khi duy trì được sự chắc chắn ở tuyến phòng ngự.

Chiến thắng cũng giúp Valencia cải thiện thành tích đối đầu, đồng thời tạo thêm sự tự tin trước những lần tái ngộ Athletic Bilbao trong năm 2026.

Valencia vs Athletic Bilbao tại Cúp Nhà vua 2026: Đội khách thắng 2-1

Ngày 4/2/2026, Valencia và Athletic Bilbao tiếp tục gặp nhau tại tứ kết Cúp Nhà vua. Athletic giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Mestalla, qua đó thêm một lần khiến Valencia dừng bước ở đấu trường cúp.

Kết quả này nối dài câu chuyện nhiều duyên nợ giữa hai đội. Nếu Valencia từng loại Athletic Bilbao ở bán kết năm 2022, đại diện xứ Basque lại giành chiến thắng trong cả hai cuộc chạm trán tại Cúp Nhà vua năm 2023 và 2026.

Đáng chú ý, cả ba trận đấu đều diễn ra tại Mestalla và đều có ý nghĩa quyết định đối với hành trình của hai câu lạc bộ ở giải đấu lâu đời nhất Tây Ban Nha.

Athletic Bilbao vs Valencia năm 2026: Umar Sadiq định đoạt trận đấu

Ngày 10/5/2026, Valencia hành quân đến sân San Mamés và giành chiến thắng 1-0. Umar Sadiq trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất ở phút 72.

Trước đó, Athletic Bilbao có những cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng thành công. Valencia từng bước tạo ra sự cân bằng, trước khi Sadiq ghi bàn giúp đội khách vượt lên.

Chiến thắng mang ý nghĩa quan trọng khi Valencia đánh bại Athletic Bilbao ngay trên sân đối phương. Đây cũng là cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội trước mùa giải 2026/27, giúp Bầy dơi có thêm cơ sở để tự tin trong lần tái đấu.

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Nhận định Valencia vs Athletic Bilbao: Mestalla chờ thêm một chiến thắng

Valencia bước vào cuộc tái đấu với nhiệm vụ cải thiện phong độ sau giai đoạn khởi đầu thiếu ổn định. Lợi thế sân nhà cùng những kết quả tích cực trong các cuộc đối đầu gần đây có thể giúp đội bóng này tìm lại sự tự tin.

Athletic Bilbao sở hữu lối chơi có tổ chức, khả năng tranh chấp tốt và những cầu thủ tấn công giàu tốc độ. Đội khách đủ sức gây khó khăn, nhưng lịch sử cho thấy Valencia thường biết cách tạo ra khác biệt tại Mestalla.

Trận đấu được xếp lịch lúc 22h00 ngày 18/10 theo giờ Việt Nam. Những kết quả đáng chú ý giữa hai đội cũng được ghi nhận trong lịch sử đối đầu Athletic Club vs Valencia trên Báo Lâm Đồng.