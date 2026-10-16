Lịch sử đối đầu Udinese vs Lecce: Bierhoff từng lập cú đúp trong chiến thắng 6-0, Di Natale ghi hat-trick

Udinese và Lecce có lịch sử đối đầu kéo dài qua nhiều thập kỷ tại bóng đá Italia. Trong 45 cuộc chạm trán được ghi nhận, Udinese giành 27 chiến thắng, Lecce thắng 14 trận và hai đội hòa 4 lần. Đại diện vùng Friuli ghi 80 bàn, còn Lecce có 54 pha lập công.

Udinese vs Lecce năm 1998: Bierhoff lập cú đúp trong chiến thắng 6-0

Ngày 8/2/1998, Udinese tiếp đón Lecce trong khuôn khổ Serie A và tạo nên chiến thắng đậm 6-0. Đây là kết quả có cách biệt lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ.

Trận đấu bắt đầu với bàn phản lưới nhà của Jean-Pierre Cyprien ở phút 21. Oliver Bierhoff sau đó liên tiếp ghi hai bàn, giúp Udinese nhanh chóng tạo ra lợi thế lớn trước đối thủ.

Sang hiệp hai, Paolo Poggi lập cú đúp, trước khi Giuliano Giannichedda ghi bàn ấn định tỷ số 6-0. Hàng công Udinese đã có một ngày thi đấu bùng nổ, còn Lecce gần như không thể chống đỡ trước sức ép liên tục.

Chiến thắng này trở thành một phần đáng nhớ trong giai đoạn Bierhoff còn khoác áo Udinese. Tiền đạo người Đức sau đó tiếp tục khẳng định tên tuổi và trở thành một trong những chân sút được nhắc đến nhiều của Serie A cuối thập niên 1990.

Udinese vs Lecce năm 2010: Di Natale lập hat-trick trong chiến thắng 4-0

Ngày 14/11/2010, Udinese tiếp tục tạo ra một chiến thắng đậm trước Lecce khi đánh bại đối thủ 4-0 tại Serie A. Antonio Di Natale trở thành nhân vật nổi bật nhất với cú hat-trick ngay trong hiệp một.

Tiền đạo người Italia lần lượt ghi bàn ở các phút 10, 24 và 40, giúp đội chủ nhà tạo ra khoảng cách ba bàn trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Antonio Floro Flores lập công để ấn định tỷ số 4-0.

Đây là một trong những màn trình diễn đáng nhớ của Di Natale trước Lecce. Khả năng di chuyển thông minh, chọn vị trí và dứt điểm chính xác giúp chân sút người Italia liên tục khiến hàng phòng ngự đội khách gặp khó khăn.

Chiến thắng cũng khẳng định ưu thế sân nhà của Udinese, nơi đội bóng vùng Friuli từng nhiều lần tạo ra những kết quả cách biệt trước Lecce.

Udinese vs Lecce năm 2020: Đội khách thắng ngược 2-1

Ngày 29/7/2020, Lecce tạo nên bất ngờ khi đánh bại Udinese 2-1 ngay trên sân khách trong giai đoạn cuối mùa giải Serie A 2019/20.

Đây là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với Lecce trong cuộc chiến cải thiện vị trí ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Trước một đối thủ có thành tích đối đầu tốt hơn, đội khách vẫn tìm được cách tạo ra khác biệt và giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng cũng cho thấy Lecce không hoàn toàn lép vế trước Udinese. Dù từng nhận những thất bại nặng nề, đội bóng miền Nam Italia vẫn có thể giành kết quả tích cực khi thi đấu với quyết tâm và sự tập trung cao.

Udinese vs Lecce năm 2025: Chiến thắng nghẹt thở 3-2

Ngày 25/10/2025, Udinese tiếp đón Lecce tại Serie A và giành chiến thắng 3-2 trong một trận đấu có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Jesper Karlström mở tỷ số ở phút 16, trước khi Keinan Davis nâng cách biệt lên 2-0. Lecce không từ bỏ và rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ pha đá phạt thành bàn của Medon Berisha ở phút 59.

Phút 88, Adam Buksa ghi bàn giúp Udinese tái lập khoảng cách hai bàn. Dù Konan N'Dri lập công ở phút bù giờ thứ sáu, Lecce vẫn không thể tránh khỏi thất bại.

Chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt với Udinese khi Karlström và Buksa lần đầu ghi bàn cho câu lạc bộ. Với Lecce, hai bàn thắng trên sân khách vẫn không đủ giúp họ giành điểm trong một trận đấu mà hàng phòng ngự nhiều lần mắc sai lầm.

Lecce vs Udinese năm 2026: Bàn thắng muộn định đoạt trận đấu

Ngày 8/2/2026, Lecce tiếp đón Udinese tại Serie A và giành chiến thắng 2-1. Đây là cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội trước mùa giải 2026/27.

Omri Gandelman đưa Lecce vượt lên ngay phút thứ năm, nhưng Oumar Solet ghi bàn từ chấm phạt đền giúp Udinese đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Hai đội tiếp tục thi đấu giằng co trong phần lớn thời gian còn lại. Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Lecce tìm được bàn thắng quyết định từ một tình huống đá phạt trực tiếp, qua đó giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng giúp Lecce chấm dứt chuỗi kết quả bất lợi trước Udinese ở những cuộc gặp gần đây, đồng thời tạo thêm sự tự tin trước lần tái đấu trên sân đối phương.

Nhận định Udinese vs Lecce: Chủ nhà tìm lại ký ức chiến thắng

Udinese bước vào cuộc tái đấu với nhiệm vụ chấm dứt chuỗi kết quả thiếu tích cực tại Serie A. Đội chủ nhà có thể trông chờ vào khả năng tranh chấp ở tuyến giữa cùng những pha tấn công trực diện, nhưng cần cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự.

Lecce cũng chưa duy trì được sự ổn định, song chiến thắng 2-1 vào tháng 2/2026 cho thấy đội khách đủ khả năng gây khó khăn cho Udinese. Lịch sử nghiêng về đại diện vùng Friuli, nhưng kết quả gần nhất là lời cảnh báo rằng lợi thế quá khứ không bảo đảm cho một chiến thắng mới.