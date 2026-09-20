Lịch sử đối đầu U23 Triều Tiên vs U23 UAE: Những cuộc đấu từ Incheon tới U23 châu Á

U23 Triều Tiên vs U23 UAE: Cặp đấu có nhiều ký ức đáng chú ý

U23 Triều Tiên và U23 UAE đã có một số lần chạm trán ở cấp độ trẻ.

Dữ liệu giữa các nguồn có khác biệt về phạm vi thống kê, đặc biệt với những trận giao hữu cũ, nhưng ít nhất các cuộc gặp tại ASIAD, giao hữu chuẩn bị và U23 châu Á cho thấy đây là cặp đấu không có ưu thế tuyệt đối kéo dài cho một phía.

U23 Triều Tiên vs U23 UAE năm 2014: Triều Tiên thắng 1-0

Một trong những cuộc gặp đáng chú ý diễn ra tại ASIAD 2014.

U23 Triều Tiên giành chiến thắng 1-0, đặt nền móng cho một hành trình rất đáng nhớ của đội bóng Đông Á tại giải đấu năm đó. Kết quả này cũng cho thấy Triều Tiên có khả năng đưa những trận gặp UAE về thế trận chặt chẽ.

UAE vs U23 Triều Tiên năm 2015: UAE đáp trả

Trong quá trình chuẩn bị cho U23 châu Á, hai đội tiếp tục có những trận thử sức.

Một cuộc giao hữu tháng 3/2015 kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho UAE. Cuối năm đó, UAE tiếp tục thắng Triều Tiên 3-0 trong một trận chuẩn bị tại Dubai.

Hai kết quả này đánh dấu giai đoạn UAE bắt đầu tạo ưu thế rõ hơn nhờ sức mạnh và khả năng tận dụng cơ hội.

UAE vs U23 Triều Tiên tại ASIAD 2018: 1-1 sau 120 phút

Trận đấu năm 2018 lại có kịch bản hoàn toàn khác.

Hai đội hòa 1-1 trong một cuộc đấu loại trực tiếp phải kéo dài ngoài 90 phút. UAE sau đó vượt qua đối thủ ở loạt luân lưu.

Đây là một trong những lần đối đầu cho thấy khoảng cách thực tế giữa hai đội có thể rất nhỏ khi cùng bước vào một trận đấu có tính chất quyết định.

UAE vs U23 Triều Tiên năm 2020: UAE thắng 2-0

Tại U23 châu Á ngày 13/1/2020, UAE tiếp tục có niềm vui khi thắng Triều Tiên 2-0.

Hai bàn thắng giúp đại diện Tây Á kiểm soát trận đấu và giành một kết quả quan trọng tại vòng bảng.

Nhận định U23 Triều Tiên vs U23 UAE: Hai đội cùng bị đẩy vào thế phải có điểm

U23 Triều Tiên mở màn ASIAD 2026 bằng thất bại 1-2 trước U23 Trung Quốc.

Dù trắng tay, đội bóng Đông Á vẫn thể hiện nền tảng thể lực tốt và tạo được một số cơ hội. Vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng tận dụng thời cơ.

U23 UAE cũng chưa có điểm sau khi thua Iran 1-3.

Đại diện Tây Á gặp khó đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi các tiền vệ không ngăn được đối thủ tạo sức ép trước vòng cấm.

Cuộc tái đấu lần này vì thế có hoàn cảnh khá giống nhau: cả hai cùng chịu áp lực phải cải thiện vị trí sau lượt trận đầu.

Triều Tiên cần tránh biến trận đấu thành cuộc đọ sức thuần túy về thể lực bởi UAE không thiếu những cầu thủ có khả năng tranh chấp. UAE ở chiều ngược lại phải gia tăng sự quyết liệt ở tuyến giữa nếu không muốn nhường quyền kiểm soát cho đối phương.

Tình hình lực lượng U23 Triều Tiên vs U23 UAE

U23 Triều Tiên không ghi nhận trường hợp vắng mặt.

U23 UAE cũng có lực lượng đầy đủ.

Đội hình dự kiến

U23 Triều Tiên: Kang Ju Hyok, Choe Kuk, Choe Ryong Il, Jong Hwi Nam, Kim Kuk Bom, Kim Yu Song, Paek Chung Song, Ri Il Song, Ri Kum Chol, Ri Song Hung, Yom Choi Gyong.

U23 UAE: Khaled, Matar, Khamis, Ahmed, Ali Memari, Hazim, Al Menhali, Al Arzooqi, Soloman, Junior, Khaled.