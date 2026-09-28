Lịch sử đối đầu U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc: Lee Young-jun từng gieo sầu, ký ức ASIAD trở lại

U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc tái đấu ở bán kết ASIAD 2026

U23 Hàn Quốc và U23 Trung Quốc gặp nhau tại bán kết bóng đá nam ASIAD 2026 ngày 30/9. Đây là cuộc tái đấu đặc biệt bởi ba năm trước, chính U23 Hàn Quốc đã loại chủ nhà Trung Quốc ở tứ kết Asian Games 2023 trước khi tiến tới chức vô địch.

U23 Hàn Quốc bước vào vòng bốn đội mạnh nhất với thành tích toàn thắng. Đội bóng xứ kim chi lần lượt đánh bại U23 Qatar 4-1, U23 Saudi Arabia 2-0 rồi thắng U23 Việt Nam 4-0 ở tứ kết, ghi tổng cộng 10 bàn và chỉ để thủng lưới một lần. Các kết quả của đội tại giải cũng được cập nhật trong lịch thi đấu U23 Hàn Quốc tại ASIAD và trang kết quả chung của giải.

U23 Trung Quốc đi theo một con đường khác. Họ thắng U23 Triều Tiên 2-1 ở trận đầu, sau đó hòa U23 Iran và U23 UAE cùng tỷ số 0-0 để đứng đầu bảng B trước khi đánh bại U23 Thái Lan 3-0 ở tứ kết. Bốn trận chỉ thủng lưới một bàn cho thấy hàng phòng ngự đang là nền tảng quan trọng nhất của đội bóng do Antonio Puche dẫn dắt.

Lịch sử đối đầu U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc nghiêng về đội bóng xứ kim chi

Dữ liệu đối đầu U23 Trung Quốc vs U23 Hàn Quốc trên Báo Lâm Đồng ghi nhận 5 cuộc gặp từ năm 2020 đến 2024. U23 Hàn Quốc thắng 4 trận, U23 Trung Quốc thắng 1 và chưa có trận hòa nào trong chuỗi này.

Tuy nhiên, lịch sử cặp đấu còn dài hơn phạm vi dữ liệu hiện tại của trang. Hai đội từng gặp nhau tại Asian Games 2010, khi U23 Hàn Quốc thắng 3-0, và những cơ sở dữ liệu đối đầu mở rộng ghi nhận tổng số lần chạm trán lớn hơn 6. Vì vậy, bên cạnh 5 trận gần nhất, cuộc đấu năm 2010 cũng là một cột mốc đáng nhắc tới trước màn tái ngộ ở bán kết ASIAD 2026.

Asian Games 2010: U23 Hàn Quốc thắng 3-0

Một trong những cuộc gặp đáng chú ý đầu tiên tại Asian Games diễn ra ngày 15/11/2010. U23 Trung Quốc khi đó thi đấu trên sân nhà nhưng không thể tạo ra bất ngờ trước U23 Hàn Quốc và nhận thất bại 0-3.

Kết quả này mở ra một xu hướng tồn tại trong nhiều cuộc đối đầu sau đó. U23 Trung Quốc có thể tạo ra những giai đoạn gây khó khăn bằng khả năng tranh chấp và tổ chức phòng ngự, nhưng U23 Hàn Quốc thường sở hữu chất lượng xử lý tốt hơn ở những thời điểm quyết định.

Mười ba năm sau, hai đội lại gặp nhau tại Asian Games và kịch bản một lần nữa nghiêng về Hàn Quốc. Điều đó khiến những cuộc đối đầu ở sân chơi châu Á trở thành phần lịch sử đáng chú ý nhất của cặp đấu trước bán kết năm 2026.

U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Trung Quốc năm 2020: Lee Dong-jun định đoạt ở phút 90+3

Ngày 9/1/2020, hai đội gặp nhau tại vòng bảng U23 châu Á ở Thái Lan. U23 Trung Quốc tạo ra một thế trận phòng ngự khó chịu và giữ tỷ số 0-0 gần như suốt 90 phút, khiến đội bóng của HLV Kim Hak-bum đứng trước nguy cơ mất điểm ngay trận ra quân.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện ở phút 90+3. Kim Jin-gyu tung đường chuyền vượt tuyến để Lee Dong-jun thoát xuống, xử lý qua hậu vệ Trung Quốc rồi ghi bàn duy nhất của trận đấu. Pha lập công muộn giúp U23 Hàn Quốc thắng 1-0 và mở đầu chiến dịch bằng ba điểm.

Chiến thắng ấy sau này càng có ý nghĩa khi U23 Hàn Quốc đi một mạch tới trận chung kết rồi đánh bại Saudi Arabia 1-0 sau hiệp phụ để lần đầu vô địch U23 châu Á. Trận gặp Trung Quốc vì thế trở thành bước khởi đầu cho một hành trình thành công của thế hệ Hàn Quốc năm 2020.

U23 Trung Quốc 1-3 U23 Hàn Quốc năm 2023: Đội khách tăng tốc trong trận giao hữu

Ngày 15/6/2023, hai đội bước vào trận giao hữu đầu tiên trong loạt hai trận trên đất Trung Quốc. U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 3-1, qua đó tiếp tục duy trì ưu thế trong lịch sử đối đầu.

Đây là giai đoạn cả hai cùng chuẩn bị cho Asian Games tại Hàng Châu, vì vậy loạt trận mang ý nghĩa thử nghiệm lớn hơn một cuộc giao hữu thông thường. U23 Hàn Quốc tận dụng tốt hơn các cơ hội sau giờ nghỉ, trong khi hàng phòng ngự Trung Quốc không duy trì được sự chắc chắn trong cả trận.

Đáng chú ý, chỉ bốn ngày sau, cục diện hoàn toàn đảo ngược. U23 Trung Quốc cho thấy họ có thể điều chỉnh cách tiếp cận và tạo nên chiến thắng duy nhất trong 5 cuộc đối đầu gần nhất được Báo Lâm Đồng ghi nhận.

U23 Trung Quốc 1-0 U23 Hàn Quốc năm 2023: Chiến thắng duy nhất của đội bóng áo đỏ

Ngày 19/6/2023, hai đội tiếp tục đá trận giao hữu thứ hai. Sau thất bại 1-3 ở lần gặp đầu, U23 Trung Quốc thay đổi cách chơi, bảo vệ khu vực trung lộ tốt hơn và giành chiến thắng 1-0.

Đây vẫn là lần duy nhất U23 Trung Quốc đánh bại U23 Hàn Quốc trong 5 cuộc đối đầu gần nhất. Kết quả cũng cho thấy khi giữ được cấu trúc phòng ngự và hạn chế không gian phía sau tuyến giữa, Trung Quốc đủ khả năng khiến lối chơi giàu tốc độ của Hàn Quốc gặp khó khăn.

Nhưng chiến thắng này không kéo dài ưu thế cho U23 Trung Quốc. Chỉ hơn ba tháng sau, hai đội gặp lại nhau trong một trận có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều tại Asian Games và Hàn Quốc lại là đội giành quyền đi tiếp.

U23 Trung Quốc 0-2 U23 Hàn Quốc tại Asian Games 2023: Chủ nhà dừng bước ở tứ kết

Ngày 1/10/2023 tại Hàng Châu, chủ nhà U23 Trung Quốc tiếp U23 Hàn Quốc ở tứ kết Asian Games. Khán đài tạo ra sức ép lớn, nhưng đội bóng xứ kim chi nhanh chóng kiểm soát cục diện và không để trận đấu bị cuốn theo cảm xúc của đội chủ nhà.

Hong Hyun-seok mở tỷ số ở phút 18. Đến phút 35, Song Min-kyu ghi bàn thứ hai, giúp U23 Hàn Quốc bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0. U23 Trung Quốc nỗ lực đẩy đội hình lên trong hiệp hai nhưng không tìm được bàn rút ngắn tỷ số.

Chiến thắng đưa Hàn Quốc vào bán kết, nơi họ tiếp tục vượt qua Uzbekistan 2-1 rồi đánh bại Nhật Bản với cùng tỷ số trong trận chung kết. U23 Hàn Quốc qua đó giành HCV Asian Games lần thứ ba liên tiếp và thứ sáu trong lịch sử.

Với U23 Trung Quốc, thất bại ấy đặc biệt đáng tiếc bởi họ được thi đấu trên sân nhà và đã tạo ra nhiều kỳ vọng trước giải. Ba năm sau, cuộc tái ngộ tại ASIAD 2026 mang đến cơ hội để đội bóng áo đỏ thay đổi ký ức này, lần này ở vòng bán kết thay vì tứ kết.

U23 Trung Quốc 0-2 U23 Hàn Quốc năm 2024: Lee Young-jun lập cú đúp

Cuộc gặp gần nhất trước ASIAD 2026 diễn ra ngày 19/4/2024 tại U23 châu Á ở Qatar. U23 Trung Quốc có những thời điểm gây khó khăn và tạo được một số cơ hội, nhưng khả năng tận dụng tình huống của U23 Hàn Quốc một lần nữa tạo ra khác biệt.

Lee Young-jun mở tỷ số ở phút 35 bằng cơ hội rõ ràng đầu tiên của Hàn Quốc. Sau giờ nghỉ, U23 Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm bàn gỡ nhưng không tận dụng được những thời điểm hàng phòng ngự đối thủ mắc sai sót. Lee Young-jun sau đó ghi thêm bàn thứ hai để ấn định chiến thắng 2-0.

Kết quả giúp U23 Hàn Quốc sớm giành quyền vào vòng knock-out. AFC khi đó mô tả đây là màn trình diễn hiệu quả khi đội bóng xứ kim chi chỉ có ba cú sút trúng đích nhưng ghi được hai bàn, một chi tiết cho thấy khả năng tận dụng cơ hội đã nhiều lần giúp Hàn Quốc tạo khác biệt trước Trung Quốc.

U23 Hàn Quốc đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất nhánh đấu

Hành trình tại ASIAD 2026 cho thấy U23 Hàn Quốc không chỉ dựa vào lịch sử. Sau ba trận, đội bóng xứ kim chi đã ghi 10 bàn, trung bình hơn ba bàn mỗi trận, đồng thời giữ sạch lưới ở hai cuộc đấu gần nhất với Saudi Arabia và Việt Nam.

Eom Ji-sung tạo ra dấu ấn mạnh nhất ở trận mở màn. Tiền đạo này lập hat-trick trong chiến thắng 4-1 trước U23 Qatar, ghi bàn ở các phút 7, 20 và 45+1. Kim Myung-jun ghi bàn còn lại trong hiệp hai, giúp Hàn Quốc nhanh chóng đặt nền móng cho vị trí đầu bảng.

Sau đó, Hàn Quốc thắng Saudi Arabia 2-0 rồi vượt qua U23 Việt Nam 4-0 ở tứ kết. Việc có nhiều cầu thủ cùng tham gia ghi bàn giúp đội bóng không phụ thuộc hoàn toàn vào một tiền đạo, đồng thời khiến đối phương khó lựa chọn khu vực ưu tiên phòng ngự.

Bên cạnh Eom Ji-sung, Lee Young-jun cũng là cái tên đặc biệt trước U23 Trung Quốc. Chính tiền đạo này từng lập cú đúp trong lần gặp gần nhất ở U23 châu Á 2024, nên hàng phòng ngự Trung Quốc đã có kinh nghiệm trực tiếp về khả năng hoạt động trong vòng cấm của anh.

U23 Trung Quốc xây hành trình bằng hàng phòng ngự

Nếu U23 Hàn Quốc gây ấn tượng bằng số bàn thắng, sức mạnh của U23 Trung Quốc nằm ở khả năng hạn chế đối phương. Từ đầu ASIAD 2026, đội bóng áo đỏ mới nhận một bàn thua, xuất hiện trong chiến thắng 2-1 trước U23 Triều Tiên ở lượt đầu tiên.

Hai trận tiếp theo gặp Iran và UAE đều kết thúc 0-0. Đây là những cuộc đấu cho thấy Trung Quốc sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng, giữ cự ly thấp và ưu tiên bảo vệ khu vực trước vòng cấm thay vì lao vào tranh chấp ở quá xa khung thành.

Đến tứ kết, U23 Trung Quốc thay đổi hình ảnh bằng chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan. Kết quả này chứng minh đội bóng của Antonio Puche không chỉ biết bảo vệ tỷ số mà còn đủ khả năng tăng tốc khi đối thủ phải đẩy đội hình lên.

Trang lịch thi đấu U23 Trung Quốc tại ASIAD trên Báo Lâm Đồng cũng cho thấy đội nằm ở bảng B cùng Iran, UAE và Triều Tiên, một bảng đấu đòi hỏi tính kỷ luật cao. Việc giành ngôi nhất bảng rồi vượt qua Thái Lan giúp U23 Trung Quốc bước vào bán kết mà chưa phải nhận thất bại nào.

Nhận định U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc: Hai phong cách đối lập

U23 Hàn Quốc nhiều khả năng vẫn là đội chủ động cầm bóng và đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Khả năng di chuyển của Eom Ji-sung, Bae Jun-ho, Lee Young-jun cùng những cầu thủ tấn công khác giúp đội bóng xứ kim chi có thể tạo sức ép từ nhiều hướng thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung lộ.

Điểm mạnh khác của Hàn Quốc là khả năng duy trì cường độ trong thời gian dài. Họ có thể pressing ngay sau khi mất bóng rồi đưa trận đấu trở lại phần sân đối phương rất nhanh, khiến đối thủ khó tổ chức những pha phản công có đủ quân số.

U23 Trung Quốc lại có cơ sở để tiếp tục lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Hai trận hòa 0-0 với Iran và UAE cho thấy họ không gặp vấn đề khi phải chơi trong một thế trận ít cơ hội, còn trận thắng Thái Lan chứng minh đội bóng vẫn có thể chuyển trạng thái hiệu quả khi khoảng trống xuất hiện.

Cuộc đối đầu vì vậy có thể được quyết định ở khả năng kiên nhẫn. Hàn Quốc phải tìm cách phá một hệ thống phòng ngự mới để thủng lưới một lần trong bốn trận, còn Trung Quốc cần chống chịu sức ép từ hàng công đã ghi 10 bàn chỉ sau ba lần ra sân.

Ký ức Asian Games 2023 là bài học trực tiếp

So với các trận giao hữu hay vòng bảng U23 châu Á, cuộc gặp năm 2023 có nhiều điểm tương đồng nhất với bán kết hiện tại. Khi ấy, U23 Trung Quốc cũng bước vào trận với lợi thế tinh thần và sự cổ vũ lớn, nhưng Hàn Quốc giải quyết trận đấu bằng hai bàn trong hiệp một rồi kiểm soát phần còn lại.

Điểm mà Trung Quốc cần tránh là để thủng lưới sớm. Hệ thống hiện tại phát huy hiệu quả nhất khi tỷ số còn cân bằng và đội bóng có thể duy trì khối phòng ngự theo kế hoạch. Nếu phải đẩy đội hình lên để tìm bàn gỡ, khoảng trống dành cho Eom Ji-sung, Bae Jun-ho hay Lee Young-jun sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Hàn Quốc ở chiều ngược lại cũng không thể xem lịch sử là sự đảm bảo. Trận thua 0-1 trong loạt giao hữu tháng 6/2023 cho thấy Trung Quốc từng thành công khi thu hẹp không gian và kéo đối thủ vào một cuộc đấu chặt chẽ.

Tình hình lực lượng U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc

U23 Hàn Quốc chưa ghi nhận tổn thất lớn mới sau trận tứ kết. Bộ khung với Kim Ji-soo, Lee Seung-won, Bae Jun-ho, Eom Ji-sung, Lee Young-jun cùng nhiều cầu thủ đã thi đấu từ vòng bảng tiếp tục mang lại nhiều lựa chọn về cách triển khai.

U23 Trung Quốc cũng bước vào bán kết với lực lượng chủ chốt đã giúp đội vượt qua bốn trận đầu. Li Hao là điểm tựa trong khung thành, trong khi Zhu Chenjie cùng các cầu thủ phòng ngự tạo nên hệ thống mới chỉ nhận một bàn thua. Những nhân tố ở phía trên như Tao Qianglong, Xie Wenneng hay Liu Chengyu mang lại các phương án chuyển trạng thái khi Trung Quốc giành lại bóng.

Đội hình dự kiến U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc

U23 Hàn Quốc có thể sử dụng Hyun Seo trong khung thành; Kim Ji-soo, Choi Seok-hyun và Shin Min-ha đảm nhiệm hàng phòng ngự; Lee Gi-hyuk, Lee Seung-won và Hwang Do-yun hoạt động ở giữa sân; Yang Hyun-jun, Bae Jun-ho, Eom Ji-sung và Lee Young-jun là những phương án cho mặt trận tấn công.

U23 Trung Quốc có thể xuất phát với Li Hao; Yang Zexiang, Liu Haofan, Zhu Chenjie và Liu Yang ở hàng phòng ngự; Xu Haoyang cùng Wang Shangyuan giữ khu trung tuyến; Tao Qianglong, Xie Wenneng, Abudulam Abdurasul và Liu Chengyu đảm nhiệm những vị trí phía trên. Đội hình chính thức chỉ được xác định sát giờ bóng lăn.

Phong độ U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc

U23 Hàn Quốc thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và thủng lưới 4 lần theo dữ liệu đang được Báo Lâm Đồng cập nhật. Ba chiến thắng liên tiếp tại ASIAD trước Qatar, Saudi Arabia và Việt Nam đều cho thấy đội bóng xứ kim chi bước vào bán kết với phong độ cao.

U23 Trung Quốc còn có chuỗi kết quả ổn định hơn về mặt bất bại khi thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 8 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Các trận hòa trước Iran, UAE cùng chiến thắng 3-0 trước Thái Lan phản ánh rất rõ nền tảng phòng ngự của đội bóng này.

U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc: Ba năm sau Hàng Châu

Lịch sử gần đây đem lại lợi thế tinh thần đáng kể cho U23 Hàn Quốc. Họ thắng 4 trong 5 cuộc gặp từ năm 2020 đến 2024, trong đó có hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 2-0 tại Asian Games 2023 và U23 châu Á 2024.

Nhưng U23 Trung Quốc hiện tại đang bước vào bán kết với một bộ mặt khác. Họ chưa thua tại ASIAD 2026, mới nhận một bàn sau bốn trận và vừa thắng Thái Lan 3-0. Đây là những dữ kiện cho thấy Hàn Quốc khó có thể lặp lại một cách đơn giản kịch bản tại Hàng Châu ba năm trước.

Năm 2023, Hong Hyun-seok và Song Min-kyu ghi hai bàn ngay trong hiệp một để đưa Hàn Quốc vượt qua chủ nhà Trung Quốc trên hành trình giành HCV. Ba năm sau, cuộc đối đầu chuyển từ tứ kết lên bán kết và những cái tên như Eom Ji-sung, Lee Young-jun đứng trước cơ hội viết tiếp câu chuyện ấy, trong khi U23 Trung Quốc có cơ hội phá chuỗi lép vế để lần đầu vượt qua đối thủ trong một trận đấu chính thức của giai đoạn gần đây.