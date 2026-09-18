Lịch sử đối đầu U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Qatar: Những trận hòa kéo dài và ưu thế của Saudi Arabia

U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Qatar tái đấu tại ASIAD

Hai đội gặp nhau lúc 17h30 ngày 18/9 tại bảng D ASIAD 2026. Qatar đã thua Hàn Quốc ở lượt mở màn, còn Saudi Arabia bước vào trận đấu đầu tiên của mình tại bảng chỉ còn ba đội.

Do hai đội đã gặp nhau nhiều hơn 6 lần ở các cấp giải trẻ, dưới đây là những trận đáng chú ý gần đây.

Saudi Arabia 0-0 Qatar tại U23 châu Á 2020

Một trong những cuộc đấu đáng nhớ ở cấp châu lục khép lại mà không có bàn thắng.

Hai đội dành phần lớn thời gian tranh chấp quyền kiểm soát khu trung tuyến thay vì tạo ra một thế trận cởi mở.

Qatar 2-2 Saudi Arabia đầu năm 2022

Hai đội tiếp tục tạo ra một trận hòa, lần này với bốn bàn thắng.

Đây là một trong những lần hiếm hoi cặp đấu này chuyển thành thế trận rượt đuổi thay vì giằng co.

Qatar 1-3 Saudi Arabia tháng 11/2022

Saudi Arabia tạo ra khác biệt lớn hơn ở lần gặp sau đó khi thắng 3-1. Dữ liệu đối đầu của Transfermarkt ghi nhận đây là một trong những chiến thắng rõ ràng của Saudi trước Qatar trong giai đoạn gần đây.

Qatar 0-0 Saudi Arabia ngày 28/3/2023

Trận giao hữu năm 2023 một lần nữa không có bàn thắng.

Qatar 1-1 Saudi Arabia ngày 16/12/2024

Lần gặp cuối năm 2024 kết thúc 1-1.

Chuỗi tỷ số cho thấy Qatar thường có khả năng kéo Saudi Arabia vào những trận đấu cân bằng dù kết quả tổng thể gần đây có phần nghiêng về đội bóng láng giềng.

Nhận định U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Qatar: Lịch sử của những trận giằng co

Saudi Arabia bước vào ASIAD với nền tảng thể lực thuận lợi hơn do chưa thi đấu lượt đầu.

Qatar lại chịu áp lực lớn sau thất bại trước Hàn Quốc. Trong bảng chỉ có ba đội, một kết quả không thuận lợi nữa có thể khiến cục diện trở nên rất khó khăn.

Lịch sử đối đầu cho thấy Saudi Arabia không dễ áp đảo Qatar trong suốt 90 phút. Nhiều trận hòa là lời nhắc rằng đây thường là cặp đấu được quyết định bởi những chi tiết nhỏ.