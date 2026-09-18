Lịch sử đối đầu Tottenham vs Aston Villa: Từ hai cú sốc FA Cup đến chiến thắng 2-1 của Spurs

Tottenham vs Aston Villa và chuỗi đối đầu nhiều biến động

Hai CLB đã chạm trán khoảng 180 lần trong lịch sử, với Tottenham nhỉnh hơn về tổng số chiến thắng.

Trận đấu mới diễn ra lúc 18h30 ngày 19/9 tại Tottenham Hotspur Stadium, vòng 5 Premier League 2026/27. Spurs bước vào vòng đấu trong tình trạng chưa ghi bàn tại giải, còn Villa cũng đang ở khu vực cuối bảng.

Aston Villa 0-4 Tottenham ngày 10/3/2024

Tottenham từng có một trong những trận hay nhất trước Villa khi thắng 4-0 ngay tại Villa Park.

Chiến thắng cách biệt cho thấy sức mạnh phản công của Spurs khi đó và vẫn là một trong những ký ức tích cực nhất của đội bóng London trong những lần làm khách tại Birmingham gần đây.

Tottenham 4-1 Aston Villa ngày 3/11/2024

Spurs tiếp tục thắng đậm ở lần gặp tiếp theo trên sân nhà với tỷ số 4-1.

Hai trận liên tiếp ghi tổng cộng 8 bàn khiến Tottenham tưởng như đã tìm được công thức khắc chế Villa.

Aston Villa 2-1 Tottenham tại FA Cup tháng 2/2025

Villa đảo chiều câu chuyện khi thắng Tottenham 2-1 tại FA Cup.

Đây là khởi đầu cho giai đoạn đội bóng Birmingham liên tục gây khó dễ cho Spurs trong các trận đấu cúp.

Tottenham 1-2 Aston Villa tại FA Cup tháng 1/2026

Ngày 10/1/2026, Villa tiếp tục loại Tottenham với cùng tỷ số 2-1, lần này ngay tại Tottenham Hotspur Stadium.

Hai thất bại FA Cup trong khoảng một năm trở thành ký ức khó chịu với đội bóng London.

Aston Villa 1-2 Tottenham ngày 3/5/2026

Ở lần gặp gần nhất tại Premier League, Tottenham cuối cùng cũng đáp trả bằng chiến thắng 2-1 tại Villa Park.

Kết quả ấy là điểm tựa hiếm hoi của Spurs trước khi hai đội gặp lại vào tháng 9.

Nhận định Tottenham vs Aston Villa: Quá khứ gần không đứng hẳn về một phía

Tottenham đang gặp vấn đề rất khác so với những trận thắng đậm Villa năm 2024: họ chưa ghi bàn sau bốn vòng Premier League.

Villa cũng không đạt trạng thái lý tưởng, nhưng những chiến thắng tại các đấu trường cúp cho thấy đội khách vẫn có khả năng gây nguy hiểm khi trận đấu xuất hiện khoảng trống.

Lịch sử gần đây đã chứng kiến Tottenham thắng 4-0, 4-1, Villa đáp trả bằng hai chiến thắng FA Cup rồi Spurs lại thắng 2-1. Đây vì thế là cặp đấu khó nhìn chỉ bằng một chuỗi kết quả ngắn.