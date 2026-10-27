Lịch sử đối đầu Torino vs Como: Douvikas và ký ức chiến thắng 6-0 khiến chủ nhà lo lắng

Torino vs Como: Từ những cuộc đấu cân bằng đến cơn ác mộng của Torino

Trước trận tái đấu lúc 02h45 ngày 28/10/2026 theo giờ Việt Nam, lịch sử đối đầu Torino vs Como được nhắc lại với những kết quả đầy tương phản. Hai đội từng trải qua nhiều trận đấu chặt chẽ, nhưng những lần gặp gần đây lại chứng kiến sự vượt trội đáng kể của Como.

Torino và Como đã chạm trán tại Serie A, Serie B cùng Coppa Italia qua nhiều giai đoạn. Những cuộc gặp trước đây thường được quyết định bằng cách biệt một bàn, trong khi các màn đối đầu ở mùa giải 2025/26 hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng đó.

Đáng chú ý, Como từng ghi tới 11 bàn chỉ trong hai cuộc gặp Torino ở mùa giải trước. Những chiến thắng này gắn với các cầu thủ tấn công trẻ như Nico Paz, Martin Baturina, Jayden Addai và Anastasios Douvikas.

Torino bước vào cuộc tái đấu với mục tiêu chấm dứt chuỗi kết quả bất lợi gần đây. Ngược lại, Como có cơ sở để tự tin sau những chiến thắng đậm nhất lịch sử đối đầu giữa hai đội trong những năm gần đây.

Torino vs Como năm 2024: Njie ghi bàn duy nhất, chủ nhà thắng 1-0

Ngày 25/10/2024, Torino tiếp đón Como tại Serie A trong trận đấu mà hai đội đều gặp nhiều khó khăn ở khâu tạo cơ hội. Đây là một trong những cuộc chạm trán đáng chú ý khi Como trở lại giải đấu cao nhất nước Ý.

Torino có lợi thế sân nhà nhưng không dễ dàng áp đặt lối chơi trước đối thủ. Como của HLV Cesc Fàbregas tổ chức đội hình tương đối chặt chẽ, tìm cách kiểm soát bóng và hạn chế khoảng trống ở khu vực giữa sân.

Trận đấu được định đoạt ở phút 75 khi Alieu Njie ghi bàn đưa Torino vượt lên. Pha lập công của cầu thủ vào sân thay người trở thành khác biệt lớn nhất giữa hai đội.

Como nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại nhưng không thành công. Torino bảo vệ chiến thắng 1-0, qua đó tạo lợi thế về tâm lý sau cuộc gặp đầu tiên giữa hai đội trong giai đoạn Como trở lại Serie A.

Chiến thắng này cũng cho thấy Torino từng biết cách hạn chế khả năng phối hợp của đối thủ. Tuy nhiên, những cuộc gặp tiếp theo lại diễn ra theo kịch bản hoàn toàn khác.

Como vs Torino năm 2025: Douvikas giúp đội chủ nhà đòi lại món nợ

Ngày 13/4/2025, Como tiếp đón Torino trên sân Giuseppe Sinigaglia. Sau thất bại 0-1 ở lượt đi, đội bóng của Cesc Fàbregas có cơ hội tìm lại sự cân bằng trong thành tích đối đầu.

Como nhập cuộc với quyết tâm cao và tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Họ tổ chức những tình huống phối hợp ở trung tuyến, đồng thời khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Torino.

Phút 38, Anastasios Douvikas ghi bàn mở tỷ số cho Como. Đây là khoảnh khắc quyết định của trận đấu, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.

Torino cố gắng tìm kiếm bàn gỡ trong hiệp hai, nhưng hệ thống phòng ngự của Como duy trì được sự tập trung cần thiết. Những thay đổi nhân sự của đội khách không thể giúp họ xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Chiến thắng 1-0 giúp Como đòi lại món nợ ở lượt đi. Sau hai cuộc đối đầu tại Serie A mùa giải 2024/25, mỗi đội có một chiến thắng cùng tỷ số tối thiểu, cho thấy sự cân bằng tương đối rõ ràng.

Torino vs Como năm 2025: Addai và Nico Paz tạo chiến thắng lịch sử 5-1

Ngày 24/11/2025, Torino tiếp đón Como tại sân Olimpico Grande Torino. Không nhiều người chờ đợi một trận đấu có cách biệt lớn, bởi những lần gặp gần nhất giữa hai đội đều kết thúc với tỷ số 1-0.

Tuy nhiên, Como tạo nên một màn trình diễn tấn công đầy ấn tượng. Phút 36, Jayden Addai ghi bàn đưa đội khách vượt lên. Torino kịp gỡ hòa 1-1 nhờ quả phạt đền của Nikola Vlašić ở cuối hiệp một, giúp trận đấu trở lại thế cân bằng.

Bước sang hiệp hai, Como hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Addai ghi bàn thứ hai ở phút 53, mở đầu cho quãng thời gian đội khách liên tiếp khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự Torino.

Đến phút 73, Jacobo Ramón nâng tỷ số lên 3-1. Chỉ ít phút sau, Nico Paz tiếp tục lập công trước khi Martin Baturina hoàn tất chiến thắng 5-1 cho Como ở giai đoạn cuối trận.

Năm bàn thắng của Como đều được ghi bởi các cầu thủ dưới 23 tuổi, phản ánh dấu ấn rõ rệt của dàn cầu thủ trẻ trong hệ thống mà HLV Cesc Fàbregas xây dựng.

Đây là một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của Como trên sân Torino. Từ những trận đấu chặt chẽ trước đây, đại diện vùng Lombardia đã biến cuộc đối đầu thành màn thể hiện sức mạnh tấn công vượt trội.

Como vs Torino năm 2026: Douvikas lập cú đúp trong chiến thắng 6-0

Nếu thất bại 1-5 khiến Torino choáng váng, cuộc tái đấu ngày 24/1/2026 tại sân Giuseppe Sinigaglia còn mang đến kết quả nặng nề hơn. Como giành chiến thắng 6-0, tiếp tục khẳng định sự vượt trội trước đối thủ.

Anastasios Douvikas mở tỷ số ngay phút thứ 8, trước khi Martin Baturina nhân đôi cách biệt ở phút 16. Hai bàn thắng sớm giúp Como hoàn toàn làm chủ thế trận, trong khi Torino phải liên tục điều chỉnh để đối phó với sức ép.

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà không giảm nhịp độ tấn công. Lucas Da Cunha ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 59, đưa Como dẫn trước 3-0.

Đến phút 66, Douvikas hoàn tất cú đúp. Nicolas Kühn tiếp tục nâng tỷ số lên 5-0, trước khi Maxence Caqueret ghi bàn thứ sáu ở phút 76.

Chiến thắng 6-0 trở thành một trong những kết quả đậm nhất của Como tại Serie A trong giai đoạn gần đây. Quan trọng hơn, trận đấu cho thấy khả năng phối hợp và tận dụng cơ hội rất hiệu quả của đội bóng do Fàbregas dẫn dắt.

Sau hai lần chạm trán ở mùa giải 2025/26, Como ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới một lần trước Torino. Đây là sự tương phản rất lớn so với những lần đối đầu cân bằng ở mùa giải trước đó.

Torino vs Como năm 2026: Chủ nhà tìm cách xóa ký ức thất bại

Torino bước vào cuộc tái đấu tại Olimpico Grande Torino với phong độ tích cực hơn. Đội bóng vừa giành ba chiến thắng liên tiếp trước Udinese, Parma và Monza, qua đó lấy lại sự tự tin sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định.

Tuy nhiên, ký ức về hai thất bại nặng nề trước Como vẫn là vấn đề đáng chú ý. Đội chủ nhà cần cải thiện khả năng bảo vệ khu vực trung lộ, đặc biệt khi đối thủ sở hữu những cầu thủ có thể phối hợp nhanh và di chuyển linh hoạt giữa các tuyến.

Como tiếp tục duy trì lối chơi giàu tính tổ chức dưới sự dẫn dắt của Cesc Fàbregas. Những kết quả tích cực gần đây, đặc biệt là chiến thắng 4-1 trước Manchester United tại Champions League và 2-0 trước Sassuolo ở Serie A, cho thấy đội khách vẫn có khả năng tạo ra khác biệt.

Lần gặp này vì thế mang ý nghĩa lớn với Torino. Một chiến thắng không chỉ giúp họ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, mà còn là cơ hội chấm dứt chuỗi kết quả bất lợi trong những cuộc đối đầu gần đây.

Nhận định Torino vs Como: Chủ nhà tiến bộ nhưng vẫn phải thận trọng

Torino thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp, ghi 9 bàn và nhận 6 bàn thua. Phong độ đi lên giúp đội chủ nhà có cơ sở để tự tin hơn trước cuộc tái đấu.

Como cũng thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong cùng giai đoạn, ghi 11 bàn và thủng lưới 5 lần. Đội khách được đánh giá nhỉnh hơn về khả năng tổ chức tấn công và sở hữu lịch sử đối đầu gần đây rất thuận lợi.

Nếu Torino không hạn chế được những tình huống phối hợp nhanh của Como ở khu vực giữa sân, nguy cơ tiếp tục nhận thất bại là điều cần tính đến.

Tình hình lực lượng Torino vs Como

Theo dữ liệu trước trận được cung cấp, cả Torino và Como đều không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý.

Đội hình dự kiến Torino vs Como

Torino: Luca Perri, Pietro Comuzzo, Ardian Ismajli, Saúl Coco, Rolando Mandragora, Alessandro Cacciamani, Kian Fitz-Jim, Nikola Vlašić, Reda Belghali, Giovanni Simeone, Ché Adams.

Como: Jean Butez, Kaiki Bruno, Marc-Oliver Kempf, Willy Kambwala, Yan Couto, Samuele Ricci, Máximo Perrone, Maxence Caqueret, Lucas Da Cunha, Martin Baturina, Anastasios Douvikas.

Dự đoán tỷ số Torino vs Como

Torino đang cải thiện phong độ, nhưng Como sở hữu khả năng tấn công hiệu quả và có lợi thế lớn về tâm lý sau hai chiến thắng đậm mùa trước. Nếu tiếp tục tận dụng tốt khoảng trống, đội khách có nhiều cơ sở giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Torino 1-3 Como.