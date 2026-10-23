Lịch sử đối đầu Sunderland vs Leeds: Ký ức chung kết FA Cup 1973 và những cuộc ngược dòng nghẹt thở

Sunderland vs Leeds 1973: Ian Porterfield tạo nên kỳ tích tại Wembley

Ngày 5/5/1973 là một trong những thời khắc vĩ đại nhất lịch sử Sunderland. Khi đó, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Hai Anh bước vào chung kết FA Cup và phải đối đầu Leeds United, một trong những thế lực hàng đầu bóng đá xứ sở sương mù.

Leeds sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm với những tên tuổi nổi tiếng như Billy Bremner, Norman Hunter và Allan Clarke. Sunderland lại bước vào trận đấu với vị thế cửa dưới, nhưng điều đó không ngăn họ tạo nên bất ngờ lớn.

Ian Porterfield ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp một, đưa Sunderland vượt lên dẫn trước. Khoảng thời gian còn lại trở thành thử thách khắc nghiệt với hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ trắng, đặc biệt khi Leeds liên tục gia tăng sức ép.

Thủ môn Jim Montgomery có những pha cứu thua quan trọng để bảo vệ lợi thế. Sunderland giành chiến thắng 1-0 và lên ngôi vô địch FA Cup trong một trong những bất ngờ nổi tiếng nhất lịch sử giải đấu.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, chiến thắng năm 1973 vẫn là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của Sunderland mỗi khi đối đầu Leeds.

Sunderland vs Leeds 2023: Black Cats thắng 1-0 tại Stadium of Light

Ngày 12/12/2023, Sunderland tiếp đón Leeds trong khuôn khổ Championship và giành chiến thắng 1-0. Đây là kết quả quan trọng với đội chủ nhà trong giai đoạn hai câu lạc bộ cùng theo đuổi mục tiêu cạnh tranh ở nhóm đầu.

Leeds bước vào trận đấu với tham vọng giành điểm để tiếp tục cuộc đua thăng hạng, nhưng Sunderland tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt cơ hội để vượt lên.

Chiến thắng này cho thấy Stadium of Light vẫn là nơi Sunderland có thể tạo nên khác biệt trước đối thủ giàu truyền thống. Không cần kiểm soát hoàn toàn thế trận, đội chủ nhà vẫn biết cách bảo vệ lợi thế khi có bàn dẫn trước.

Sunderland vs Leeds 2024: Sai lầm phút bù giờ tạo nên trận hòa 2-2

Ngày 4/10/2024, Sunderland và Leeds tạo nên một trong những màn rượt đuổi đáng nhớ nhất ở Championship. Trận đấu diễn ra tại Stadium of Light và kết thúc với tỷ số hòa 2-2 sau tình huống bất ngờ trong thời gian bù giờ.

Chris Rigg mở tỷ số sớm cho Sunderland, nhưng Joel Piroe nhanh chóng gỡ hòa. Sang hiệp hai, Junior Firpo đưa Leeds vượt lên dẫn 2-1, khiến đội chủ nhà phải dồn toàn lực tìm kiếm bàn thắng.

Khi chiến thắng đã ở rất gần Leeds, Alan Browne ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+6 sau tình huống xử lý lỗi của thủ môn Illan Meslier. Stadium of Light bùng nổ, còn đội khách đánh rơi hai điểm trong hoàn cảnh khó tin.

Trận hòa này trở thành minh chứng rõ ràng rằng các cuộc đối đầu giữa Sunderland và Leeds có thể thay đổi chỉ trong vài giây cuối cùng.

Leeds vs Sunderland 2025: Struijk lập cú đúp đưa đội chủ nhà ngược dòng

Ngày 17/2/2025, Leeds tiếp đón Sunderland tại Elland Road trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua thăng hạng Premier League.

Wilson Isidor đưa Sunderland vượt lên dẫn trước trong hiệp một, khiến Leeds gặp nhiều khó khăn. Đội chủ nhà phải chờ đến phút 78 mới tìm được bàn gỡ nhờ pha đánh đầu của Pascal Struijk.

Kịch tính xuất hiện ở phút 90+5 khi chính Struijk tiếp tục ghi bàn, hoàn tất cú đúp và giúp Leeds thắng ngược 2-1. Hai pha lập công của trung vệ người Hà Lan khiến Elland Road bùng nổ và đưa đội chủ nhà trở lại vị trí dẫn đầu Championship.

Nếu Sunderland từng gieo sầu cho Leeds bằng bàn thắng muộn năm 2024, lần này đội bóng vùng Yorkshire đã đáp trả bằng một màn ngược dòng còn giàu cảm xúc hơn.

Leeds vs Sunderland 2026: Diarra giúp Mèo đen giành chiến thắng 1-0

Lần gặp gần nhất tại Premier League diễn ra ngày 3/3/2026 và kết thúc với chiến thắng 1-0 dành cho Sunderland ngay trên sân Elland Road.

Hai đội thi đấu giằng co trong phần lớn thời gian trận đấu. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 70 khi Habib Diarra thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn thắng duy nhất mang về ba điểm cho Sunderland.

Kết quả này tiếp tục cho thấy tính khó lường của cặp đấu. Dù được chơi trên sân nhà, Leeds vẫn không thể tạo nên khác biệt trước hệ thống phòng ngự tập trung của đối thủ.

Nhận định Sunderland vs Leeds: Lịch sử tiếp thêm hy vọng cho đội cuối bảng

Sunderland bước vào vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27 với vị trí cuối bảng và chỉ có 4 điểm sau 7 trận. Đội bóng áo đỏ trắng đang trải qua chuỗi 4 thất bại liên tiếp, trong khi Brian Brobbey là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công với 3 bàn thắng.

Leeds đứng thứ 7 với 10 điểm và sở hữu phong độ ổn định hơn. Dominic Calvert-Lewin đã ghi 4 bàn, còn hàng phòng ngự đội khách mới nhận 6 bàn thua sau 7 vòng đấu.

Leeds có lợi thế về phong độ, nhưng Stadium of Light từng chứng kiến Sunderland nhiều lần vượt qua đối thủ trong những trận đấu khó khăn. Ký ức FA Cup 1973 cùng chiến thắng gần nhất tại Elland Road là cơ sở để đội chủ nhà hy vọng vào một kết quả tích cực.

Dù vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại có sự chênh lệch, lịch sử vẫn cho thấy Sunderland và Leeds thường tạo nên những trận đấu khó đoán cho đến phút cuối.