Lịch sử đối đầu Stuttgart vs Atletico Madrid: Didavi từng làm khó Simeone, tái đấu sau 8 năm

Trước màn tái đấu tại Champions League 2026/27, Stuttgart và Atletico Madrid mới gặp nhau một lần, trong trận giao hữu diễn ra ngày 5/8/2018 trên sân Mercedes-Benz Arena.

Stuttgart vs Atletico Madrid ngày 5/8/2018: Didavi mở tỷ số, Joaquin Munoz gỡ hòa 1-1

Lần đầu tiên Stuttgart chạm trán Atletico Madrid diễn ra ngày 5/8/2018 trong trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Sân Mercedes-Benz Arena đón hơn 59.000 khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động trong dịp kỷ niệm 125 năm thành lập đội bóng Đức.

Atletico Madrid khi đó được dẫn dắt bởi HLV Diego Simeone và vừa trải qua mùa giải thành công với chức vô địch Europa League 2017/18. Đại diện Tây Ban Nha mang đến Stuttgart đội hình có những cầu thủ như Koke, Saul Niguez, Angel Correa và Thomas Lemar.

Đây cũng là trận đấu đánh dấu màn ra mắt không chính thức của Thomas Lemar và Gelson Martins trong màu áo Atletico. Cả hai được trao cơ hội thi đấu, mang đến những phương án tấn công mới cho đội khách.

Atletico là đội tạo ra những cơ hội đáng chú ý trong hiệp một. Thomas Lemar từng có tình huống dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc ở phút 20, trong khi Saul Niguez cũng suýt mở tỷ số trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Tuy nhiên, Stuttgart mới là đội phá vỡ thế cân bằng. Phút 58, Daniel Didavi thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Nicolas Gonzalez bị phạm lỗi trong vòng cấm, đưa đội bóng Đức vượt lên dẫn trước 1-0.

Niềm vui của Stuttgart không kéo dài quá lâu. Chỉ khoảng hai phút sau, Joaquin Munoz tung cú dứt điểm từ xa đẹp mắt, đánh bại thủ môn đội chủ nhà để gỡ hòa 1-1 cho Atletico Madrid.

Trận đấu tiếp tục xuất hiện bước ngoặt ở phút 73 khi Stuttgart được hưởng thêm một quả phạt đền. Tuy nhiên, Erik Thommy không thể tận dụng cơ hội khi cú sút của anh đưa bóng trúng xà ngang.

Hai đội sau đó không ghi thêm bàn thắng nào, khép lại cuộc đối đầu với tỷ số hòa 1-1. Dù chỉ mang tính chất giao hữu, trận đấu vẫn để lại nhiều dấu ấn nhờ những tình huống đáng nhớ và màn thể hiện của các cầu thủ trẻ.

Đối với Stuttgart, kết quả hòa trước nhà đương kim vô địch Europa League mang ý nghĩa tích cực trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải. Atletico Madrid cũng có thêm cơ hội thử nghiệm đội hình và đánh giá những tân binh dưới thời Simeone.

Stuttgart và Atletico Madrid: Từ trận giao hữu năm 2018 đến Champions League 2026

Sau cuộc gặp năm 2018, Stuttgart và Atletico Madrid không có thêm lần đối đầu nào được ghi nhận trước mùa giải 2026/27.

Trong khoảng thời gian này, cả hai đội đều trải qua nhiều thay đổi về lực lượng và định hướng phát triển. Stuttgart từng phải đối mặt với những giai đoạn khó khăn tại Bundesliga trước khi trở lại vị thế cạnh tranh và giành quyền tham dự đấu trường châu Âu.

Atletico Madrid lại duy trì sự hiện diện thường xuyên tại Champions League dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone. Đội bóng Tây Ban Nha tiếp tục xây dựng lối chơi dựa trên sự chặt chẽ trong tổ chức phòng ngự, khả năng tranh chấp và những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai cuộc gặp nằm ở tính chất trận đấu. Nếu năm 2018 là dịp để hai đội thử nghiệm nhân sự, màn tái đấu năm 2026 có ý nghĩa trực tiếp đối với cuộc đua giành quyền đi tiếp tại Champions League.

Nhận định Stuttgart vs Atletico Madrid: Simeone gặp thử thách tại nước Đức

Stuttgart bước vào cuộc đối đầu với thành tích toàn thắng sau hai lượt trận Champions League, lần lượt vượt qua Viking và Slovan Bratislava. Tuy nhiên, phong độ tại Bundesliga lại chưa thực sự ổn định khi đội bóng của HLV Sebastian Hoeness vừa nhận thất bại trước Hamburg.

Deniz Undav và Ermedin Demirovic là những phương án quan trọng trên hàng công Stuttgart. Khả năng di chuyển linh hoạt và phối hợp của bộ đôi này có thể giúp đội chủ nhà tạo ra cơ hội trước hàng phòng ngự Atletico Madrid.

Ở phía đối diện, Atletico đang duy trì trạng thái thi đấu tích cực. Những cái tên như Julian Alvarez và Alex Baena mang đến chất lượng cho hàng công, trong khi hệ thống phòng ngự của Simeone vẫn được xây dựng dựa trên tính tổ chức và kỷ luật.

Stuttgart có thể chủ động gây sức ép nhờ lợi thế sân nhà, nhưng Atletico Madrid sở hữu kinh nghiệm ở những trận đấu lớn và khả năng tận dụng sai lầm của đối phương.

Phong độ và lịch sử đối đầu Stuttgart vs Atletico Madrid

Theo thống kê 5 trận gần nhất trước cuộc chạm trán, Stuttgart giành 2 chiến thắng và nhận 3 thất bại. Đại diện Bundesliga cho thấy sự thiếu ổn định dù đã khởi đầu tốt tại Champions League.

Atletico Madrid có thành tích ấn tượng hơn với 5 chiến thắng liên tiếp theo dữ liệu được cung cấp. Kết quả này giúp đội bóng Tây Ban Nha bước vào trận đấu với sự tự tin đáng kể.

Lịch sử đối đầu chỉ ghi nhận một trận hòa 1-1 năm 2018. Stuttgart và Atletico cùng ghi một bàn, chưa đội nào giành được chiến thắng.

Stuttgart vs Atletico Madrid tại Champions League 2026: Ai sẽ có chiến thắng lịch sử?

Tám năm kể từ trận hòa tại Mercedes-Benz Arena, Stuttgart và Atletico Madrid chuẩn bị bước vào màn tái đấu với những mục tiêu lớn hơn.

Stuttgart muốn tận dụng lợi thế sân nhà để kéo dài chuỗi kết quả tích cực tại Champions League. Trong khi đó, Atletico hướng đến một chiến thắng nhằm củng cố vị trí và tiếp tục khẳng định bản lĩnh ở đấu trường châu Âu.

Những nhân vật từng ghi bàn năm 2018 không còn là tâm điểm của cuộc đối đầu mới. Thay vào đó, sự chú ý được dành cho Deniz Undav, Ermedin Demirovic và Julian Alvarez, những cầu thủ có thể tạo ra khác biệt trên hàng công.

Atletico Madrid được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm và phong độ gần đây, nhưng Stuttgart đủ khả năng tạo ra khó khăn nếu phát huy được lợi thế sân nhà.

Sau trận hòa 1-1 cách đây 8 năm, cuộc tái đấu tại Champions League mở ra cơ hội để một trong hai đội lần đầu tiên giành chiến thắng trong lịch sử đối đầu.