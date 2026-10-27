Lịch sử đối đầu Shanghai Port vs CAHN: Quang Hải trước thử thách mới trên đất Trung Quốc

Shanghai Port vs CAHN: Lần đầu đối đầu tại AFC Champions League Elite

Shanghai Port tiếp đón Công an Hà Nội (CAHN) lúc 17h00 ngày 27/10/2026 trên sân Pudong, Trung Quốc, trong khuôn khổ lượt trận thứ ba vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/27. Đây là lần đầu hai câu lạc bộ chạm trán theo dữ liệu đối đầu được cung cấp trước trận.

Không giống những cặp đấu có nhiều lần gặp nhau ở đấu trường châu lục, Shanghai Port và CAHN chưa có kết quả đối đầu trực tiếp để làm thước đo. Cuộc chạm trán vì thế mở ra một câu chuyện mới giữa đại diện Trung Quốc và bóng đá Việt Nam.

Shanghai Port bước vào trận đấu với 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Đại diện Trung Quốc muốn tiếp tục tận dụng lợi thế sân nhà để củng cố vị trí tại vòng phân hạng, trong khi CAHN vẫn đang tìm kiếm những điểm số đầu tiên sau hai thất bại.

Sự khác biệt về thành tích tại đấu trường châu Á khiến đội chủ nhà có lợi thế nhất định. Tuy nhiên, việc chưa từng gặp nhau cũng đồng nghĩa hai đội phải thích nghi với phong cách chơi bóng của đối phương ngay trong cuộc chạm trán đầu tiên.

Shanghai Port vs CAHN năm 2026: Quang Hải và đồng đội tìm điểm trên sân Pudong

Shanghai Port sở hữu đội hình có nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật như Oscar Melendo, Mateus Vital, João Teixeira và Wu Lei. Đội bóng Trung Quốc thường tìm cách đẩy nhanh tốc độ luân chuyển bóng, kéo giãn hệ thống phòng ngự bằng những tình huống phối hợp ở hai hành lang trước khi đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.

Wu Lei là cái tên đáng chú ý trên hàng công nhờ kinh nghiệm và khả năng khai thác khoảng trống. Khi Shanghai Port chiếm ưu thế ở khu vực giữa sân, những pha di chuyển của tiền đạo này có thể khiến hàng phòng ngự CAHN phải liên tục điều chỉnh vị trí.

Ở phía đối diện, CAHN có những gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam như Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Bắc. Đây là những cầu thủ có khả năng tạo dấu ấn trong các trận đấu có cường độ cao, nhưng thử thách tại sân Pudong đòi hỏi sự tập trung của cả hệ thống.

Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu trước trận được cung cấp, Shanghai Port thắng 3, hòa 1 và thua 1. CAHN có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Sự chênh lệch về kết quả gần đây phần nào phản ánh những khó khăn mà đội bóng của HLV Mano Polking phải đối mặt.

Đối với CAHN, trận đấu còn mang ý nghĩa tích lũy kinh nghiệm trước đối thủ mạnh của bóng đá Trung Quốc. Nếu giành được kết quả tích cực, đại diện Việt Nam không chỉ cải thiện vị trí tại vòng phân hạng mà còn tạo ra dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử đối đầu với Shanghai Port.

Nhận định Shanghai Port vs CAHN: Khác biệt nằm ở tuyến giữa

Shanghai Port có lợi thế sân nhà cùng khả năng tổ chức tấn công nhỉnh hơn. Đội bóng Trung Quốc nhiều khả năng chủ động kiểm soát khu trung tuyến, tạo sức ép lên hàng phòng ngự CAHN và tìm cơ hội từ những pha phối hợp nhanh.

CAHN cần hạn chế mất bóng ở khu vực giữa sân, nơi Shanghai Port có thể nhanh chóng chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Nếu Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội thoát được lớp áp lực đầu tiên, tốc độ của những cầu thủ tấn công có thể giúp đội khách tạo ra cơ hội.

Shanghai Port được đánh giá cao hơn, nhưng CAHN vẫn có khả năng tạo khó khăn nếu duy trì được sự kỷ luật và tận dụng tốt những tình huống phản công.

Phong độ Shanghai Port vs CAHN

Shanghai Port thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu cung cấp. Đội bóng Trung Quốc cũng có khởi đầu tốt hơn CAHN tại AFC Champions League Elite với 4 điểm sau hai lượt trận.

CAHN thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đại diện Việt Nam đang chịu áp lực cải thiện kết quả tại đấu trường châu Á sau hai thất bại đầu tiên.

Tình hình lực lượng Shanghai Port vs CAHN

Theo thông tin trước trận được cung cấp, hai đội không có trường hợp vắng mặt đáng chú ý.

Đội hình dự kiến Shanghai Port vs CAHN

Shanghai Port: Yan Junling, Wang Zhenao, Wei Zhen, Ferreira, Zhang Linpeng, Jaume Grau, Oscar Melendo, Mateus Vital, Ampem, João Teixeira, Wu Lei.

CAHN: Nguyễn Filip, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Adou Minh, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hai Long, Phan Văn Đức, Alan, Nguyễn Đình Bắc.

Dự đoán tỷ số Shanghai Port vs CAHN

Shanghai Port có ưu thế sân nhà và khả năng kiểm soát bóng tốt hơn, trong khi CAHN đủ khả năng tìm kiếm bàn thắng nếu khai thác được khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương. Trận đấu có thể được quyết định bởi hiệu quả tận dụng cơ hội của hai đội.

Dự đoán tỷ số: Shanghai Port 2-1 CAHN.