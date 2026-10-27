Lịch sử đối đầu Sassuolo vs Lazio: Từ thảm bại 1-6 đến những lần Berardi thách thức đội bóng thủ đô

Sassuolo vs Lazio: Đại diện thủ đô chiếm ưu thế trong lịch sử

Trước cuộc tái đấu tại vòng 9 Serie A 2026/27, lịch sử đối đầu giữa Sassuolo và Lazio tiếp tục là điểm tựa cho đội bóng thủ đô. Trong 25 lần chạm trán được dữ liệu Báo Lâm Đồng ghi nhận trước trận, Lazio thắng 14, Sassuolo thắng 6 và hai đội hòa 5 trận.

Khoảng cách thành tích phản ánh phần nào sự khác biệt giữa hai đội trong nhiều mùa giải. Lazio thường xuyên cạnh tranh ở nhóm có suất dự cúp châu Âu, còn Sassuolo trải qua những giai đoạn thăng trầm và không ít lần phải tìm cách bảo vệ vị trí tại Serie A.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu không hoàn toàn diễn ra theo một chiều. Sassuolo từng thắng Lazio ngay tại Olimpico, tạo ra những màn ngược dòng đáng nhớ và chứng minh rằng họ có thể gây bất ngờ ngay cả trong thời điểm đối thủ sở hữu lực lượng mạnh hơn.

Cuộc tái đấu ngày 28/10/2026 trên sân Mapei vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh điểm số. Đây còn là dịp để Sassuolo tìm lại những ký ức tích cực trước đối thủ từng nhiều lần khiến họ nhận thất bại.

Lazio vs Sassuolo năm 2017: Immobile và Luis Alberto tạo nên chiến thắng 6-1

Một trong những trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra ngày 1/10/2017 tại sân Olimpico. Lazio giành chiến thắng 6-1 trước Sassuolo, nhưng ít ai ngờ đội bóng thủ đô từng bị dẫn trước trong hiệp một.

Domenico Berardi mở tỷ số cho Sassuolo ở phút 27 từ chấm phạt đền, khiến đội khách có khởi đầu đầy thuận lợi. Lazio phải đến phút 45 mới tìm được bàn gỡ khi Luis Alberto thực hiện thành công một cú đá phạt đẹp mắt, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trước giờ nghỉ.

Hiệp hai chứng kiến màn bùng nổ của đội chủ nhà. Stefan de Vrij ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 56, trước khi Luis Alberto hoàn tất cú đúp để giúp Lazio tạo ra cách biệt an toàn.

Marco Parolo tiếp tục ghi hai bàn, còn Ciro Immobile khép lại chiến thắng bằng pha lập công từ chấm phạt đền. Chỉ trong một hiệp đấu, Lazio ghi thêm 5 bàn để biến thế trận khó khăn thành chiến thắng cách biệt.

Tỷ số 6-1 trở thành một trong những ký ức buồn nhất của Sassuolo khi đối đầu Lazio. Ngược lại, với đội bóng thủ đô, trận đấu cho thấy sức mạnh của thế hệ có Immobile, Luis Alberto và Parolo, những nhân vật từng giữ vai trò quan trọng trong lối chơi tấn công của Lazio.

Lazio vs Sassuolo năm 2020: Raspadori và Caputo ngược dòng tại Olimpico

Ngày 11/7/2020, Sassuolo tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất trước Lazio khi đánh bại đối thủ 2-1 ngay trên sân Olimpico. Kết quả càng đặc biệt khi đội khách phải rượt đuổi tỷ số trong bối cảnh Lazio đang cạnh tranh ở nhóm đầu Serie A.

Luis Alberto đưa Lazio vượt lên ở phút 33, khiến Sassuolo đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đội bóng do Roberto De Zerbi dẫn dắt không đánh mất cách triển khai bóng quen thuộc và tiếp tục tìm cơ hội bằng những tình huống phối hợp ở trung lộ.

Phút 52, Giacomo Raspadori ghi bàn gỡ hòa 1-1. Tiền đạo trẻ khi ấy tạo dấu ấn đáng kể trong lần được trao cơ hội đá chính, mở đường cho màn lội ngược dòng của Sassuolo.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Francesco Caputo trở thành người hùng với bàn thắng ở phút 91. Pha lập công quyết định giúp Sassuolo giành trọn 3 điểm và khiến Lazio nhận thêm một thất bại trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Chiến thắng 2-1 cho thấy Sassuolo có thể tạo ra khác biệt nhờ khả năng duy trì lối chơi và sự kiên nhẫn. Đây cũng là một trong những trận đấu đáng nhớ của Raspadori và Caputo trước đội bóng thủ đô.

Sassuolo vs Lazio năm 2025: Fadera ghi bàn duy nhất tại Mapei

Ngày 14/9/2025, Sassuolo tiếp đón Lazio tại vòng 3 Serie A và giành chiến thắng 1-0. Sau những khó khăn đầu mùa, đội chủ nhà cần một kết quả tích cực để lấy lại sự tự tin trước đối thủ giàu kinh nghiệm.

Trận đấu diễn ra cân bằng trong phần lớn thời gian. Lazio không thể tạo ra lợi thế đủ lớn, trong khi Sassuolo kiên trì tổ chức phòng ngự và chờ cơ hội từ những pha lên bóng ở hai hành lang.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 70 khi Alieu Fadera ghi bàn mở tỷ số. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của cầu thủ này trong màu áo Sassuolo, giúp đội chủ nhà tiến gần đến chiến thắng quan trọng.

Lazio nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể thay đổi kết quả. Sassuolo bảo toàn chiến thắng 1-0, qua đó có 3 điểm đầu tiên tại Serie A mùa 2025/26.

Trận thắng này mang đến một ký ức tích cực cho Sassuolo trước cuộc tái đấu năm 2026. Đáng chú ý, đó cũng là minh chứng cho khả năng giành chiến thắng mà không cần tạo ra một thế trận tấn công áp đảo.

Lazio vs Sassuolo năm 2026: Marušić định đoạt trận đấu ở phút bù giờ

Lần chạm trán gần nhất trước mùa giải 2026/27 diễn ra ngày 9/3/2026 tại Olimpico. Lazio giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu mà Sassuolo từng tiến rất gần đến một kết quả hòa.

Đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi khi Daniel Maldini ghi bàn ngay phút thứ 2. Bàn thắng sớm giúp Lazio có lợi thế về tâm lý và tạo điều kiện để họ chủ động tổ chức các đợt tấn công.

Sassuolo không mất tinh thần sau bàn thua. Phút 35, Armand Laurienté ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng và khiến Lazio phải tiếp tục tìm kiếm phương án xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Khi kết quả hòa tưởng như đã được định đoạt, Adam Marušić xuất hiện đúng lúc để ghi bàn ở phút 90+2. Pha lập công muộn giúp Lazio thắng 2-1, đồng thời khiến những nỗ lực của Sassuolo không thể mang về điểm số.

Đây là một trong những trận đấu thể hiện rõ sự khó lường của cặp đấu. Sassuolo có thể chống đỡ và ghi bàn trước đối thủ mạnh, nhưng Lazio vẫn sở hữu những cá nhân đủ khả năng tạo ra khác biệt vào thời điểm quyết định.

Nhận định Sassuolo vs Lazio: Berardi và bài toán phòng ngự

Sassuolo bước vào cuộc tái đấu với phong độ chưa thực sự thuyết phục khi chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp. Đội bóng ghi 7 bàn nhưng thủng lưới 11 lần, cho thấy hàng phòng ngự vẫn còn nhiều vấn đề.

Lazio ổn định hơn với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong cùng giai đoạn, ghi 13 bàn và nhận 5 bàn thua. Đội khách có nhiều cơ sở để hướng đến chiến thắng, nhưng Sassuolo từng chứng minh khả năng gây bất ngờ trên sân nhà. Vai trò của Domenico Berardi trong các pha tấn công sẽ đặc biệt quan trọng nếu chủ nhà muốn tạo khác biệt.

Tình hình lực lượng Sassuolo vs Lazio

Sassuolo: Ismaël Koné, Jay Idzes, Daniel Boloca và Fedde Leysen được thông báo gặp vấn đề chấn thương.

Lazio: Patric, Albert Guðmundsson, Andrea Pinamonti, Nicolò Rovella và Adam Marušić nằm trong danh sách vắng mặt được cung cấp trước trận, cần đối chiếu thông báo chính thức khi công bố đội hình.

Đội hình dự kiến Sassuolo vs Lazio

Sassuolo: Arijanet Murić, Simone Cinquegrano, Josh Doig, Duje Ćaleta-Car, Cas Odenthal, Kristian Thorstvedt, Nemanja Matić, Darryl Bakola, Domenico Berardi, Sebastiano Esposito, Armand Laurienté.

Lazio: Christos Mandas, Romano Floriani Mussolini, Josip Šutalo, Oliver Provstgaard, Nuno Tavares, Davide Frattesi, Reda Belahyane, Kenneth Taylor, Gustav Isaksen, Tijjani Noslin, Mattia Zaccagni.

Dự đoán tỷ số Sassuolo vs Lazio

Lazio nhỉnh hơn về phong độ và chất lượng phòng ngự, trong khi Sassuolo có lợi thế sân nhà nhưng chưa giải quyết được những khoảng trống nơi hàng thủ. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đại diện thủ đô có thể tiếp tục kéo dài thành tích đối đầu tích cực.

Dự đoán tỷ số: Sassuolo 1-3 Lazio.