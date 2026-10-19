Lịch sử đối đầu Sabah Baku vs Dortmund: Lần đầu gặp gỡ, đại diện Azerbaijan chờ tạo địa chấn

Sabah Baku và Borussia Dortmund sẽ bước vào cuộc đối đầu lúc 23h45 ngày 20/10 trên sân Bank Respublika Arena, thuộc lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League. Đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ, tạo nên cuộc so tài giữa một đại diện đang lên của Azerbaijan và đội bóng giàu truyền thống nước Đức.

Sabah Baku vs Dortmund 2026: Cuộc chạm trán đầu tiên tại Champions League

Trước mùa giải 2026/27, Sabah Baku và Dortmund chưa từng gặp nhau ở các giải đấu chính thức của UEFA. Vì vậy, cuộc đối đầu tại Azerbaijan sẽ đánh dấu lần đầu tiên hai câu lạc bộ có cơ hội trực tiếp kiểm chứng sức mạnh của nhau.

Sabah Baku bước vào trận đấu với vị thế của đội bóng bị đánh giá thấp hơn về kinh nghiệm. Đại diện Azerbaijan chưa sở hữu bề dày thành tích châu Âu như Dortmund, nhưng đang từng bước chứng minh khả năng cạnh tranh trước những đối thủ có chất lượng đội hình cao hơn.

Ở lượt trận mở màn Champions League mùa này, Sabah Baku phải nhận thất bại 0-4 trước Manchester United. Khoảng cách lớn về đẳng cấp và kinh nghiệm khiến đội bóng của HLV Valdas Dambrauskas gặp nhiều khó khăn khi đối đầu một đại diện hàng đầu nước Anh.

Tuy nhiên, Sabah nhanh chóng cho thấy sự tiến bộ ở lượt trận thứ hai. Chiến thắng 2-0 trước Slavia Praha trở thành dấu mốc đáng chú ý khi Kaheem Parris mở tỷ số ở phút 49, trước khi Joy-Lance Mickels ấn định kết quả ở phút 88.

Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm đầu tiên mà còn giúp Sabah Baku có thêm sự tự tin trước Dortmund. Đại diện Azerbaijan đã chứng minh rằng họ đủ khả năng tạo khác biệt nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn.

Trong khi đó, Dortmund bước vào cuộc đối đầu với kinh nghiệm dày dạn tại Champions League. Đội bóng nước Đức từng góp mặt trong nhiều trận đấu lớn, sở hữu những cầu thủ đã quen với sức ép từ các chuyến làm khách ở châu Âu.

Sự khác biệt về truyền thống là rất rõ ràng, nhưng Sabah Baku lại có lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định hơn trong giai đoạn gần đây. Đây là những yếu tố khiến cuộc gặp đầu tiên giữa hai đội đáng chờ đợi.

Nhận định Sabah Baku vs Dortmund: Guirassy gặp thử thách từ hàng thủ Azerbaijan

Sabah Baku đang có phong độ tốt với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Đội bóng này ghi 12 bàn, chỉ thủng lưới một lần và giữ sạch lưới ở 4 trận, cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Ngược lại, Dortmund vừa hòa Union Berlin 0-0 tại Bundesliga sau thất bại 0-1 trước Bodo/Glimt ở Champions League. Hàng công với Serhou Guirassy, Maximilian Beier và các vệ tinh đang gặp khó trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Dortmund có thể kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động tổ chức tấn công, nhưng Sabah Baku đủ khả năng tạo ra một trận đấu khó chịu nếu giữ được cự ly đội hình. Khả năng khai thác khoảng trống trong những tình huống chuyển trạng thái sẽ là điểm tựa của đội chủ nhà.

Phong độ và tình hình lực lượng Sabah Baku vs Dortmund

Sabah Baku thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua. Khayal Aliyev đang gặp chấn thương, còn Kaheem Parris, Joy-Lance Mickels và Veljko Simic được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên hàng công.

Dortmund thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần đây. Emre Can, Giannis Konstantelias và Justin Lerma đang gặp vấn đề chấn thương, còn khả năng ra sân của Konstantinos Karetsas chưa chắc chắn theo thông tin trước trận.

Sabah Baku vs Dortmund: Ai sẽ viết nên chiến thắng đầu tiên?

Không có lịch sử đối đầu để làm thước đo, cuộc gặp tại Bank Respublika Arena sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào phong độ và khả năng thích nghi của hai đội.

Dortmund vẫn có lợi thế về chất lượng đội hình cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, Sabah Baku đang sở hữu tinh thần hưng phấn sau chiến thắng trước Slavia Praha, đồng thời cho thấy khả năng phòng ngự ổn định.

Nếu đội chủ nhà tiếp tục duy trì sự chắc chắn, Dortmund có thể phải trải qua một trận đấu khó khăn hơn nhiều so với tương quan danh tiếng. Dù vậy, khả năng tạo đột biến của Guirassy cùng những ngôi sao tấn công vẫn mang đến lợi thế nhất định cho đại diện nước Đức.

Dự đoán tỷ số: Sabah Baku 1-2 Dortmund.