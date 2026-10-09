Lịch sử đối đầu Real Madrid vs Villarreal: Vinícius chờ nối dài ưu thế, 'Tàu ngầm vàng' mơ lặp lại cú sốc Bernabéu

Real Madrid vs Villarreal: Cặp đấu không bao giờ thiếu bàn thắng

Trước màn so tài giữa Real Madrid vs Villarreal tại Bernabéu, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Kể từ khi Villarreal trở thành đội bóng quen thuộc ở La Liga, hai đội đã gặp nhau hàng chục lần. Real Madrid giành phần lớn chiến thắng.

Giai đoạn gần đây, ưu thế của đội bóng Hoàng gia càng rõ rệt. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Real Madrid thắng 4, hòa 1 và không thua trận nào.

Đáng chú ý, 5 trận đấu này có tổng cộng 21 bàn thắng, trung bình 4,2 bàn mỗi trận. Đây là con số cho thấy Real Madrid vs Villarreal hiếm khi là cuộc đối đầu nhạt nhòa.

Villarreal vs Real Madrid 2017: Màn ngược dòng từ 0-2

Tháng 2/2017, Real Madrid hành quân đến sân của Villarreal và rơi vào thế bị dẫn 0-2 sau hơn một giờ thi đấu. Khi đó, đội bóng của Zinedine Zidane đứng trước nguy cơ mất điểm trong cuộc đua vô địch với Barcelona.

Tuy nhiên, Real Madrid thể hiện bản lĩnh của một ứng viên vô địch khi ghi liền 3 bàn trong khoảng nửa giờ cuối, thông qua Gareth Bale, Cristiano Ronaldo và Alvaro Morata. Đội khách thắng ngược 3-2.

Chiến thắng này góp phần quan trọng giúp Real Madrid giành chức vô địch La Liga mùa 2016/17. Đây vẫn là một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất của đội bóng Hoàng gia trước Villarreal.

Real Madrid vs Villarreal 2018: Fornals gieo sầu tại Bernabéu

Tháng 1/2018, Villarreal tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Real Madrid 1-0 ngay tại Bernabéu. Pablo Fornals ghi bàn duy nhất ở những phút cuối trận.

Thất bại này khiến Real Madrid bị Barcelona bỏ xa trên bảng xếp hạng, đồng thời đặt dấu chấm hết cho hy vọng bảo vệ ngôi vương La Liga. Với Villarreal, đây là chiến thắng mang tính lịch sử trên sân của đội bóng Hoàng gia.

Trận đấu cho thấy Villarreal luôn biết cách tận dụng thời điểm Real Madrid gặp khó, kể cả khi phải làm khách tại Bernabéu.

Real Madrid vs Villarreal 2020: Benzema mang về chức vô địch La Liga

Tháng 7/2020, hai đội gặp nhau ở vòng 37 La Liga mùa 2019/20. Real Madrid chỉ cần một chiến thắng để chính thức lên ngôi vô địch.

Karim Benzema lập cú đúp, giúp đội bóng của Zidane thắng 2-1 và giành chức vô địch La Liga thứ 34 trong lịch sử. Đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất giữa hai đội trong nhiều năm qua.

Một năm sau, ở vòng cuối mùa 2020/21, Real Madrid lại thắng ngược Villarreal 2-1 nhờ hai bàn thắng muộn của Benzema và Luka Modric. Tuy nhiên, lần này chiến thắng không đủ giúp họ vượt qua Atletico Madrid trong cuộc đua vô địch.

Villarreal vs Real Madrid 2023: Ba lần gặp nhau đầy kịch tính

Mùa 2022/23, Real Madrid và Villarreal tạo nên chuỗi trận đối đầu kịch tính nhất trong lịch sử. Tháng 1/2023, Villarreal thắng Real Madrid 2-1 tại La Liga.

Chỉ vài ngày sau, hai đội tái ngộ ở tứ kết Copa del Rey. Villarreal dẫn trước 2-0 sau hiệp một, nhưng Real Madrid ngược dòng thắng 3-2 nhờ các bàn thắng của Vinícius Júnior, Éder Militão và Dani Ceballos.

Đến tháng 4/2023, Villarreal tiếp tục đánh bại Real Madrid 3-2 ngay tại Bernabéu. Hai chiến thắng tại La Liga trong cùng một mùa giải là thành tích hiếm hoi của “Tàu ngầm vàng” trước đội bóng Hoàng gia.

Villarreal vs Real Madrid 2024: Sørloth lập poker trong trận hòa 4-4

Tháng 5/2024, khi Real Madrid đã sớm vô địch La Liga, hai đội tạo nên một trong những trận đấu điên rồ nhất mùa giải. Villarreal và Real Madrid hòa nhau 4-4.

Tâm điểm của trận đấu là Alexander Sørloth. Tiền đạo người Na Uy ghi cả 4 bàn cho Villarreal, trở thành một trong số ít cầu thủ lập poker vào lưới Real Madrid tại La Liga.

Trận hòa này là kết quả duy nhất không phải chiến thắng của Real Madrid trong 5 lần gặp Villarreal gần nhất.

Real Madrid vs Villarreal những trận gần đây: Đội bóng Hoàng gia áp đảo

Sau trận hòa 4-4, Real Madrid lấy lại hoàn toàn thế chủ động trước Villarreal. Đội bóng Hoàng gia thắng cả 4 lần gặp nhau tiếp theo, tiếp tục duy trì sức công phá mạnh mẽ.

Điểm đáng chú ý là Villarreal vẫn ghi bàn trong phần lớn các trận đấu này. Đây là dữ kiện quan trọng trước cuộc tái ngộ, khi hàng thủ Real Madrid đang gặp nhiều vấn đề về nhân sự.

Nhận định Real Madrid vs Villarreal: Đội bóng Hoàng gia coi chừng phản công của Villarreal

Real Madrid trở lại La Liga sau đợt tập trung đội tuyển với nhiệm vụ giành chiến thắng để không bị Barcelona bỏ xa. Thất bại 1-2 trước Atletico Madrid ở vòng gần nhất không chỉ khiến đội bóng Hoàng gia mất điểm. Trận đấu đó còn bộc lộ những vấn đề trong tổ chức phòng ngự, đặc biệt khi đối phương tăng tốc ở trung lộ.

HLV Jose Mourinho đang phải giải bài toán nhân sự ở hàng thủ khi Dean Huijsen bị treo giò, trong khi nhiều trung vệ khác gặp chấn thương. Aurélien Tchouaméni có thể được kéo xuống đá cặp cùng Antonio Rüdiger để giúp Real Madrid duy trì sự chắc chắn. Tuy nhiên, phương án này làm giảm khả năng đánh chặn từ xa. Khi đó, Eduardo Camavinga và Bernardo Silva phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong việc kiểm soát không gian trước vòng cấm.

Trên hàng công, Vinícius Júnior vẫn là phương án xuyên phá quan trọng ở cánh trái. Jude Bellingham và Arda Güler mang đến khả năng kết nối giữa các tuyến. Nếu Kylian Mbappé kịp bình phục, sức mạnh tấn công của đội chủ nhà sẽ được nâng lên đáng kể.

Villarreal không phải đối thủ dễ đối phó. Hai chiến thắng liên tiếp trước Malaga và Levante cho thấy những điều chỉnh của HLV Iñigo Pérez đang phát huy tác dụng. Alberto Moleiro hoạt động hiệu quả phía sau tiền đạo, trong khi Nicolas Pépé và Ilias Akhomach đủ tốc độ để tận dụng khoảng trống ở hai biên.

Điểm mấu chốt nằm ở khả năng Real Madrid hạn chế các pha phản công khi hậu vệ biên dâng cao. Villarreal có thể tạo ra cơ hội, nhưng hàng thủ chưa giữ sạch lưới trận nào tại La Liga mùa này khiến họ khó đứng vững trước sức ép liên tục tại Bernabéu.

Tình hình lực lượng Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid vắng Dean Huijsen do treo giò. Rodrygo, Raúl Asencio, Éder Militão và Ferland Mendy vắng mặt vì chấn thương. Federico Valverde, Ibrahima Konaté và Kylian Mbappé chưa chắc chắn ra sân. Hàng thủ thiếu nhiều trụ cột là bài toán lớn nhất của Mourinho.

Villarreal chưa có thêm trường hợp chắc chắn vắng mặt. Tajon Buchanan và Santi Comesaña cần được đánh giá thể trạng trước trận.

Phong độ và lịch sử đối đầu Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, ghi 10 bàn và thủng lưới 7 lần. Đội bóng Hoàng gia chưa thực sự ổn định, đặc biệt ở hàng thủ.

Villarreal thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, ghi 11 bàn nhưng cũng nhận 10 bàn thua. “Tàu ngầm vàng” chơi cởi mở, nhưng hàng thủ còn nhiều sơ hở.

Lịch sử đối đầu nghiêng rõ về Real Madrid. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng Hoàng gia thắng 4, hòa 1 và không thua.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Thibaut Courtois trong khung thành. Hàng thủ gồm Denzel Dumfries, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger và Marc Cucurella. Eduardo Camavinga cùng Bernardo Silva đá tiền vệ trụ. Arda Güler, Jude Bellingham và Vinícius Júnior hỗ trợ cho Kylian Mbappé, nếu tiền đạo này đủ thể lực.

Villarreal nhiều khả năng đá 4-2-3-1 với Péter Gulácsi bắt chính. Bộ tứ phòng ngự gồm Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga và Sergi Cardona. Pape Gueye cùng Nathan Saliba án ngữ tuyến giữa. Ilias Akhomach, Alberto Moleiro và Nicolas Pépé hỗ trợ cho Ayoze Pérez.

Thống kê đáng chú ý trước trận Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid bất bại trong 5 lần gặp Villarreal gần nhất, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội có tổng cộng 21 bàn thắng, trung bình 4,2 bàn mỗi trận.

Real Madrid chính thức vô địch La Liga 2019/20 sau chiến thắng 2-1 trước Villarreal, với cú đúp của Benzema.

Villarreal từng hai lần đánh bại Real Madrid tại La Liga trong mùa 2022/23, trong đó có trận thắng 3-2 tại Bernabéu.

Alexander Sørloth ghi cả 4 bàn cho Villarreal trong trận hòa 4-4 với Real Madrid năm 2024.

Villarreal chưa giữ sạch lưới trận nào tại La Liga mùa này.

Real Madrid vs Villarreal: Bernabéu chờ chương mới

Từ màn ngược dòng năm 2017, chức vô địch năm 2020 đến trận hòa 4-4 năm 2024, Real Madrid vs Villarreal luôn là cặp đấu nhiều cảm xúc. Quá khứ gần gọi tên Real Madrid, nhưng Villarreal từng chứng minh họ có thể khiến Bernabéu chết lặng.

Real Madrid vẫn là đội được kỳ vọng nhiều hơn. Vinícius, Bellingham, Güler và khả năng trở lại của Mbappé giúp đội bóng Hoàng gia có nhiều phương án để định đoạt trận đấu.

Dù vậy, hàng thủ thiếu nhiều trụ cột là điểm yếu mà Villarreal hoàn toàn có thể khai thác. Nếu “Tàu ngầm vàng” tận dụng tốt tốc độ ở hai biên, Real Madrid có thể phải trải qua một trận đấu nhiều áp lực.

Dự đoán tỷ số Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid có lợi thế rõ ràng về chất lượng đội hình, sân nhà và lịch sử đối đầu. Villarreal là đội bóng chơi cởi mở, có tốc độ và đủ khả năng ghi bàn. Dù vậy, với hàng thủ chưa giữ sạch lưới trận nào của đội khách, Real Madrid vẫn có nhiều cơ sở để giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Real Madrid 3-1 Villarreal.