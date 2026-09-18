Lịch sử đối đầu Real Betis vs Getafe: Từ đại thắng 4-0 đến cú đáp trả 2-0

Real Betis vs Getafe và những trận đáng chú ý

Hai đội gặp nhau lúc 0h00 ngày 18/9 tại vòng 6 La Liga 2026/27.

Do đã có hàng chục lần đối đầu, phần lịch sử dưới đây tập trung vào những trận gần nhất và những tỷ số tạo ra sự thay đổi rõ rệt.

Real Betis 1-1 Getafe ngày 4/2/2024

Hai đội chia điểm tại sân Betis với tỷ số 1-1.

Đây là kiểu thế trận thường xuất hiện khi Getafe kéo trận đấu xuống nhịp thấp và hạn chế không gian ở trung lộ.

Real Betis 2-1 Getafe ngày 18/9/2024

Betis giành chiến thắng 2-1 trong lần tái đấu tiếp theo.

Khoảng cách vẫn chỉ một bàn, cho thấy Getafe tiếp tục là đối thủ rất khó tạo cách biệt.

Getafe 1-2 Real Betis ngày 23/2/2025

Betis tiếp tục thắng 2-1, lần này trên sân Coliseum.

Hai chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số giúp đội bóng xứ Andalusia tạo ra chuỗi kết quả tích cực trước đối thủ.

Real Betis 4-0 Getafe ngày 21/12/2025

Cán cân đột ngột trở nên một chiều khi Betis thắng tới 4-0.

Đây là một trong những chiến thắng đậm nhất của Betis trước Getafe trong giai đoạn gần đây.

Getafe 2-0 Real Betis ngày 8/3/2026

Chưa đầy ba tháng sau, Getafe đáp trả bằng chiến thắng 2-0 trên sân nhà.

Từ thua 0-4 đến thắng 2-0, đội bóng của José Bordalás chứng minh họ có thể thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận khi được trở lại Coliseum.

Nhận định Betis vs Getafe: Isco trước một đối thủ quen gây khó

Betis muốn kiểm soát bóng và để Isco nhận bóng ở khoảng trống giữa tuyến tiền vệ với hàng thủ.

Getafe thường tìm cách đóng chính khu vực đó bằng một khối đội hình hẹp.

Lịch sử gần đây cho thấy Betis có nhiều chiến thắng hơn, nhưng trận thua 0-2 tháng 3/2026 là lời cảnh báo rằng Getafe hoàn toàn có thể phá vỡ nhịp chơi của đối thủ nếu trận đấu diễn ra theo đúng ý đồ của họ.