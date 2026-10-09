Lịch sử đối đầu PSG vs Le Mans: Dembélé chờ nối dài ưu thế, tân binh Le Mans tái ngộ Ligue 1 sau 16 năm

PSG vs Le Mans: Cuộc đối đầu trở lại sau 16 năm

Trước màn so tài giữa PSG vs Le Mans ở vòng 6 Ligue 1, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Từ năm 2005 đến nay, hai đội đã gặp nhau 13 lần trên các đấu trường chính thức. PSG thắng 8, hòa 3 và chỉ thua 2.

Phần lớn các cuộc chạm trán diễn ra trong giai đoạn 2005-2010, khi Le Mans còn góp mặt ở Ligue 1. Sau khi đội bóng này rớt hạng năm 2010, hai đội chỉ gặp nhau thêm ở các giải cúp quốc nội.

Nếu quá khứ gọi tên PSG, hiện tại lại mở ra một câu chuyện mới. Le Mans trở lại Ligue 1 với tư cách tân binh đầy bản lĩnh, chỉ thua 1 trận sau 5 vòng đầu tiên. PSG thì đang tìm lại đà hồi phục sau giai đoạn đầu mùa nhiều trắc trở.

PSG vs Le Mans 2006: Cú sốc tại Parc des Princes

Tháng 2/2006, Le Mans tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại PSG 1-0 ngay tại Parc des Princes. Đây là chiến thắng đầu tiên của Le Mans trước PSG ở Ligue 1.

Thời điểm đó, Le Mans vừa trở lại giải đấu cao nhất nước Pháp và không được đánh giá cao. Tuy nhiên, đội khách chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và tận dụng thành công cơ hội hiếm hoi để mang về 3 điểm.

Trận thắng này cho thấy Le Mans từng biết cách khiến PSG gặp khó, kể cả khi phải thi đấu trên sân của đối thủ.

PSG vs Le Mans giai đoạn 2006-2009: Đội bóng thủ đô lấy lại thế chủ động

Sau thất bại năm 2006, PSG dần lấy lại ưu thế trong các cuộc đối đầu với Le Mans. Hai đội hòa 1-1 tháng 11/2006, trước khi PSG thắng 2-1 trên sân nhà vào tháng 4/2007.

Mùa 2007/08, PSG thắng 2-0 trên sân Le Mans ở lượt đi, còn lượt về hai đội hòa 0-0. Sang mùa 2008/09, đội bóng thủ đô thắng cả hai lượt trận, gồm chiến thắng 3-1 tại Parc des Princes và 1-0 trên sân khách.

Đây là giai đoạn PSG duy trì chuỗi trận bất bại dài nhất trước Le Mans, cho thấy sự vượt trội về chất lượng đội hình.

Le Mans vs PSG 2010: Trận thắng cuối cùng của Le Mans

Mùa 2009/10, PSG tiếp tục thắng 3-1 ở lượt đi vào tháng 8/2009. Tuy nhiên, ở lượt về tháng 5/2010, Le Mans đáp trả bằng chiến thắng 1-0 trên sân nhà.

Đây là chiến thắng thứ hai và cũng là gần nhất của Le Mans trước PSG. Đáng tiếc cho đội chủ nhà, chiến thắng này không đủ giúp họ trụ lại Ligue 1 khi phải rớt hạng ngay cuối mùa giải.

Trận đấu này cũng là lần cuối cùng hai đội gặp nhau ở Ligue 1 cho đến cuộc tái ngộ sắp tới.

PSG vs Le Mans ở đấu trường cúp: PSG toàn thắng

Sau năm 2010, PSG và Le Mans chỉ gặp nhau ở các giải cúp quốc nội, và đội bóng thủ đô thắng cả 3 lần.

Tháng 3/2011, PSG đánh bại Le Mans 2-0 tại Parc des Princes ở Coupe de France. Tháng 12/2019, đội bóng của Thomas Tuchel thắng 4-1 trên sân Le Mans ở Coupe de la Ligue. Đây là trận thắng đậm nhất của PSG trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Lần chạm trán gần nhất diễn ra vào tháng 2/2025 ở Coupe de France. PSG hành quân đến sân Marie-Marvingt và thắng 2-0, tiếp tục giữ sạch lưới trước Le Mans.

Đây là dữ kiện đáng chú ý trước cuộc tái ngộ. Le Mans đã thua 4 trận liên tiếp trước PSG ở các đấu trường chính thức.

Nhận định PSG vs Le Mans: Đội bóng thủ đô coi chừng sức bật của tân binh

PSG trở lại Ligue 1 với mục tiêu duy trì đà hồi phục sau ba chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đội bóng của HLV Luis Enrique từng gặp không ít khó khăn ở những vòng đầu mùa. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát thế trận và hiệu quả tấn công đã cải thiện rõ rệt trước đợt tập trung đội tuyển.

Chiến thắng 6-1 trước Slovan Bratislava tại Champions League cho thấy PSG vẫn có thể tạo ra sức ép khủng khiếp khi các mắt xích tấn công hoạt động đồng bộ. Ousmane Dembélé mang lại khả năng di chuyển linh hoạt và thu hút hậu vệ. Désiré Doué cùng Khvicha Kvaratskhelia giúp đội bóng thủ đô duy trì sự nguy hiểm ở cả hai cánh.

Tuyến giữa tiếp tục là nền tảng trong cách vận hành của PSG. Vitinha, João Neves và Fabián Ruiz có khả năng giữ nhịp, luân chuyển bóng và tạo ra những đường chuyền phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương.

Tuy nhiên, Le Mans không phải tập thể chỉ biết phòng ngự. Tân binh Ligue 1 mới thua 1 trận sau 5 vòng và vừa đánh bại Lorient 2-1 để có chiến thắng đầu tiên. Đội bóng của HLV Patrick Videira cũng ghi bàn trong cả 5 trận đã đấu, cho thấy khả năng phản công và tận dụng cơ hội khá tốt.

Khó khăn lớn nhất với Le Mans nằm ở việc chống đỡ sức ép liên tục từ các cầu thủ tấn công kỹ thuật của PSG. Nếu không giữ được cự ly đội hình, hàng thủ đội khách dễ bị kéo giãn bởi những pha phối hợp tốc độ cao.

Tình hình lực lượng PSG vs Le Mans

PSG vắng Senny Mayulu và Ferrán Torres vì chấn thương. Warren Zaïre-Emery và Achraf Hakimi bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nếu Hakimi không kịp bình phục, hành lang cánh phải của đội chủ nhà sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Le Mans không có Djibril Sidibé do treo giò. Lucas Buadés, Martin Rossignol và Erwan Colas vắng mặt vì chấn thương. Sự vắng mặt của Sidibé, cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội, là tổn thất lớn với đội khách.

Phong độ và lịch sử đối đầu PSG vs Le Mans

PSG thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng thủ đô đang có 3 chiến thắng liên tiếp, gồm trận thắng 6-1 trước Slovan Bratislava và 2-1 trước Marseille.

Le Mans thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Tân binh Ligue 1 không bùng nổ, nhưng cho thấy sự lì lợm với các trận hòa trước Nice và Lens.

Lịch sử đối đầu nghiêng rõ về PSG. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất trên các đấu trường chính thức, PSG thắng 4 và chỉ thua 1.

Đội hình dự kiến PSG vs Le Mans

PSG có thể sử dụng sơ đồ 4-3-3 với Matvey Safonov trong khung thành. Hàng thủ gồm Achraf Hakimi (nếu đủ thể lực), Marquinhos, Willian Pacho và Nuno Mendes. Tuyến giữa gồm João Neves, Vitinha và Fabián Ruiz. Désiré Doué, Ousmane Dembélé và Khvicha Kvaratskhelia đá trên hàng công.

Le Mans nhiều khả năng đá 3-1-4-2 với Nicolas Kocik bắt chính. Bộ ba trung vệ gồm Alexandre Lauray, Samuel Yohou và Harold Voyer. Lucas Bretelle đá tiền vệ phòng ngự, phía trên là Rayan Bamba, Adil Bourabaa, Jean Vercruysse và Yasser Larouci. Habib Diallo cùng Louis Mafouta đá cặp tiền đạo.

Thống kê đáng chú ý trước trận PSG vs Le Mans

PSG thắng 8, hòa 3 và chỉ thua 2 trong 13 lần gặp Le Mans trên các đấu trường chính thức kể từ năm 2005.

Le Mans thắng PSG 4 trận liên tiếp trên các đấu trường chính thức là chưa từng xảy ra. Ngược lại, PSG đã thắng 4 trận liên tiếp gần nhất trước Le Mans.

Lần gần nhất Le Mans đánh bại PSG là tháng 5/2010, với tỷ số 1-0.

Đây là lần đầu hai đội gặp nhau ở Ligue 1 kể từ năm 2010.

Le Mans ghi bàn trong cả 5 vòng Ligue 1 đầu mùa.

PSG vs Le Mans: Parc des Princes chờ chương mới

Sau 16 năm, PSG vs Le Mans trở lại sân khấu Ligue 1. Quá khứ gọi tên PSG với 4 chiến thắng liên tiếp, nhưng Le Mans từng chứng minh họ có thể tạo bất ngờ, kể cả tại Parc des Princes.

PSG vẫn là đội được kỳ vọng nhiều hơn. Dembélé, Kvaratskhelia, Doué và Vitinha giúp nhà vô địch nước Pháp có nhiều phương án để kiểm soát trận đấu.

Dù vậy, Le Mans đang chơi lì lợm và luôn biết cách ghi bàn. Nếu đội khách giữ được cự ly đội hình và tận dụng tốt phản công, PSG hoàn toàn có thể trải qua một buổi tối không hề dễ dàng.

Dự đoán tỷ số PSG vs Le Mans

PSG có lợi thế rõ ràng về chất lượng đội hình, sân nhà và lịch sử đối đầu. Le Mans là tân binh khó chịu, có tổ chức và đủ khả năng ghi bàn. Dù vậy, nếu PSG duy trì sức ép và tận dụng tốt cơ hội, đội chủ nhà vẫn có nhiều cơ sở để giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: PSG 3-1 Le Mans.