Lịch sử đối đầu Nottingham Forest vs Coventry: Từ những trận Championship đến ngày trở lại Premier League

Nottingham vs Coventry tái ngộ tại City Ground

Hai đội gặp nhau lúc 23h30 ngày 19/9 tại vòng 5 Premier League 2026/27. Forest vừa thắng Aston Villa 2-1, trong khi Coventry chịu sức ép sau khởi đầu khó khăn và chưa ghi bàn tại giải trước thời điểm bài viết được thực hiện.

Do lịch sử đối đầu giữa hai CLB kéo dài qua nhiều thập niên, dưới đây là những cuộc gặp gần và đáng chú ý nhất.

Nottingham 2-1 Coventry năm 2010

Ngày 4/11/2020 cũng xuất hiện tỷ số 2-1 nghiêng về Forest tại City Ground, nhưng trước đó đúng một thập niên, hai đội đã có những trận đấu rất căng tại Championship.

Ở mùa 2010/11, Nottingham thắng Coventry 2-1 trên sân nhà tháng 11, rồi tiếp tục thắng 2-1 trên sân đối phương vào tháng 2/2011.

Coventry 1-0 Nottingham năm 2011

Tháng 10/2011, Coventry chặn chuỗi kết quả thuận lợi của Forest bằng chiến thắng 1-0.

Trận đấu cho thấy cán cân giữa hai CLB trong giai đoạn Championship không hề một chiều.

Nottingham 2-1 Coventry năm 2020

Ngày 4/11/2020, Forest một lần nữa thắng 2-1 tại City Ground trong khuôn khổ Championship.

Đây là giai đoạn cả hai vẫn đang tìm đường trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh.

Nottingham 2-0 Coventry năm 2022

Cuộc gặp gần nhất trước lần tái ngộ Premier League diễn ra tháng 4/2022 và Forest thắng 2-0.

Không lâu sau đó, Nottingham giành quyền lên Premier League. Coventry phải chờ thêm vài mùa giải mới có cơ hội thực hiện hành trình tương tự.

Nhận định Nottingham vs Coventry: City Ground nối lại câu chuyện cũ

Forest bước vào trận đấu với tâm lý tốt hơn sau chiến thắng trên sân Aston Villa. Morgan Gibbs-White vẫn là nhân vật quan trọng trong khả năng chuyển trạng thái và đưa bóng từ tuyến giữa lên hàng công.

Coventry lại cần giải quyết vấn đề lớn nhất là bàn thắng. Nếu tiếp tục không tạo được mối đe dọa ở một phần ba cuối sân, đội khách rất dễ bị Forest đẩy vào thế phải phòng ngự trong thời gian dài.

Lịch sử gần đây nghiêng nhẹ về Forest, nhưng điểm đáng chú ý hơn là cuộc tái ngộ này diễn ra ở Premier League thay vì Championship như phần lớn những lần gặp trong thế kỷ XXI.